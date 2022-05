Concerto “Veredas da Música Sertaneja” marca 106 anos da PM no Acre

A Furiosa, banda de música da Polícia Militar do Acre (PMAC), realizou nesta sexta-feira, 27, uma noite de música em alusão à data na qual a instituição completa seu 106° aniversário. O concerto “Veredas da música sertaneja”, produzido pelo 1° tenente Carlos Antônio, foi parte de uma extensa programação ao longo do mês de maio, e teve participação de músicos de outros estados brasileiros e artistas locais. As apresentações musicais da Furiosa tiveram em seu repertório clássicos da música sertaneja e caipira, interpretadas pelos policiais militares e por artistas locais. Também participaram músicos das polícias militares de Tocantins, Goiás e Rondônia, além de um representante da Aeronáutica e de um policial civil do Acre. O subcomandante-geral da PMAC, Coronel Luciano Dias Fonseca, recepcionou os convidados e autoridades, e falou da satisfação de poder prestigiar a Furiosa em um momento tão especial para a Polícia Militar. “O alcance do trabalho da nossa banda de música é espetacular, especialmente pela capacidade de atingir diferentes públicos e pessoas de todos os lugares do Brasil e até do mundo. Hoje, as apresentações da Furiosa trouxeram aquela nostalgia da boa música sertaneja brasileira, e isso aproxima as pessoas da PM”, destacou. Programação extensa A exemplo de outros anos, durantes as festividades de aniversário da PMAC foram realizadas diversas atividades, entre elas eventos musicais, desportivas e lúdicos, com o objetivo de fortalecer os laços e espírito coletivo entre os militares e, principalmente, aproximar a instituição da sociedade. Para finalizar o calendário de programações, será realizada ainda no domingo, 29, mais uma edição da Corrida de Rua Tiradentes, aberta ao público e com saída à frente do Quartel do Comando Geral, no centro de Rio Branco.