Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2485 com prêmio de R$ 105,6 milhões e a principal loteria da Caixa Econômica Federal segue sem ganhador há seis concursos. Com isso, o prêmio estimado para a Mega-Sena 2486 será de R$ 120 milhões. O sorteio será na terça-feira (31).

Os números sorteados neste sábado (28) foram: 05 – 12 – 32 – 38 – 47 – 60