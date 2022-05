Operação recupera, na Bolívia, caminhonete roubada em Rio Branco 

A polícia recuperou, na tarde deste sábado,28, na cidade de Cobija, Departamento de Pando, uma caminhonete Mitsubishi, roubada nesta sexta-feira, 27, no bairro Jardim Primavera, próximo à Fameta, na capital acreana.

A ação da polícia boliviana é fruto da instalação do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira Internacional (GGIF-I), ocorrida na última quinta-feira, 26, em ato solene realizado na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que potencializa mais ainda a integração das forças de segurança dos dois países.

De acordo com informações do coronel PNB Edwin Felix, noticiado o roubo, a polícia boliviana iniciou os cercos, que culminaram na prisão dos acusados e na recuperação do bem roubado.