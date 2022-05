No Juruá, previsão é de quase 250 atendimentos oftalmológicos

Às vésperas de celebrar 45 anos de emancipação política, a população de Mâncio Lima, que fica localizada a 670 quilômetros a noroeste de Rio Branco, foi beneficiada com serviços de oftalmologia do programa Saúde Itinerante Especializado.

O atendimento à Maria Nilza de Matos, de 60 anos, foi um dos 80 efetuados no mutirão realizado no município. Em poucas palavras, a acreana resumiu a gratidão ao Estado por encerrar dez anos de espera. “Chegou e veio para pertinho de casa. Muito obrigado. A partir de agora, crio esperanças de ver meu problema solucionado”, celebrou.

Vângela Rita Antunes, de 39 anos, aguardava ansiosa os minutos que lhe separavam da consulta com o especialista. Na visão da manciolimense, o programa veio num momento oportuno e de grande necessidade do povo. “É uma luz no fim do túnel. A nossa cidade agradece ao voluntarismo do governo”, enfatizou.

Além da cidade mais ocidental do país, Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves também vêm sendo contemplados com o benefício do governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre). A meta é realizar 250 atendimentos durante este fim de semana.

Catiana Rodrigues, coordenadora regional da Sesacre, fala do investimento que vem dando vazão às filas de espera e amenizando o sofrimento da população.

“O governador Gladson Cameli e a secretária Paula Mariano têm sido incansáveis na missão de elevar a qualidade no Acre. Este programa tem se tornado uma estratégia de grande relevância e de valor imensurável por levar os serviços de saúde até a população” destacou.