Mega-Sena sorteia hoje (28) prêmio de R$100 milhões; faça sua aposta

Um total de R$ 100 milhões será sorteado neste sábado (28) pela Mega-Sena volta a ser sorteada neste sábado (28) ao apostador que acertar as seis dezenas principais da loteria. O prêmio está acumulado.

O sorteio está marcado para as 18h (as apostas se encerram às 17h) em São Paulo (SP), e tem transmissão ao vivo pela Caixa Econômica Federal.

Para concorrer ao prêmio, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números no volante. Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números a pessoa marcar, maior será o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.