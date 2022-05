A Fiquem Sabendo é uma agência de dados independente, que batalha para revelar dados e documentos escondidos da sociedade e colaborar com a formação de cidadãos ativos capazes de exercer a fiscalização de recursos e serviços públicos.

Neste momento, estamos em busca de profissionais proativos, abertos a experimentar, inovar e construir estratégias em suas especialidades. As vagas disponíveis são as seguintes:

Gestor de Relações Institucionais

Gestor de Comunicação e Marketing

Gestor de Tecnologia e Dados

Assistente Administrativo

Estágio em Direito

Estágio em Design

Acha que você se encaixa no perfil que estamos buscando? Embarque na jornada pela democratização do acesso à informação com a gente. Para se inscrever, clique aqui.