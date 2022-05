Licitação aberta: é assim que vai ficar a orla do bairro 15, em Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), anunciou nesta quinta-feira, 26, que concluiu todos os estudos e projetos para que fosse aprovada a análise da obra da orla do bairro Quinze, em Rio Branco, às margens do Rio Acre. Desta forma, o processo licitatório, na modalidade concorrência, foi divulgado em uma edição extra do Diário Oficial do Estado nesta sexta, 27, para que seja aberto o período de inscrição das empresas interessadas e capacitadas para executar o serviço.



“Fizemos uma edição extra para valorizar este momento importante para as pessoas que moram na região. Afinal de contas, são mais de 21 milhões que serão investidos nesse local, agregando a mão de obra total e fortalecendo a economia. A modalidade concorrência será feita na sede da Seinfra [na capital]. Esperamos que haja uma ampla concorrência e que vença a melhor e mais qualificada proposta”, enfatizou o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar.

No último mês, Alencar esteve em Brasília, representando o governo do Acre, com a missão de articular a liberação de recursos para avançar em diversas obras no estado, como foi o caso da Orla do Quinze.

“O governo tem investido muito na qualificação técnica, para que possamos fazer os projetos observando as necessidades das pessoas. A deputada federal Vanda Milani destinou mais de R$ 17 milhões e o Estado entrou com a contrapartida de quase R$ 4 milhões para executar a obra que trará benefícios tanto para a população quanto para a economia do estado”, ressaltou Alencar.

A Orla do Quinze terá um porto com plataforma para atracagem, uma praça e um museu tecnológico. O projeto foi aprovado pela Caixa Econômica Federal e pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).