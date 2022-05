Estágio de pós-graduação na PRFN da 4a Região; saiba mais

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Executiva/Secretaria de Gestão Corporativa/Superintendência Regional de Administração no Rio Grande do Sul/Divisão de Recursos Logísticos

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO Nº 7/2022

Processo 10145.100727/2022-19.

A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL NA 4ª REGIÃO torna público o Edital Nº 07/2022, relativo ao Processo Seletivo para provimento de vagas de estágio remunerado de PÓS-GRADUAÇÃO, para atuação na modalidade presencial na Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 4ª Região em Porto Alegre/RS e na Procuradoria da Fazenda Nacional em Florianópolis/SC. O período de inscrições será de 30/05/2022 a 12/06/2022. A íntegra do Edital Nº 07/2022 estará disponível no sítio eletrônico https://www.gov.br/pgfn/pt-br, no menu “Assuntos”, “Programa de Estágio”, “Abertura de Seleção e Resultados”.

Porto Alegre, 26 de maio de 2022.

RAFAEL DIAS DEGANI

Procurador Regional da Fazenda Nacional na 4ª Região