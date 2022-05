´Discomoon´e a cultura KPop neste sábado (28) na Usina de Arte

O projeto Discomoon agita a Usina de Arte João Donato neste sábado (28), das 10h às 17h30 com o velho e bom evento de KPop, um dos sons mais escutados no Estado do Acre.

Muita música, venda de lanches e produtos KPop, jogos, brindes e muita animação.

Já a Colocação Remanso do Jacaré, na Casa de Cultura Gameleira, apresenta ao público de Rio Branco a 1ª Mostra Cênicas Paralelas com apresentações pagas (de R$10 a R$25, o combo). Até 29 de maio.

Com esforço da comunidade, a Praça da Juventude da Cidade Nova tenta ressurgir das cinzas com 8º Arrocha Malucos por Quadrilha, 29/5.