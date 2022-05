Mudanças na Rua Rio de Janeiro trazem prejuízos ao comércio

O vereador Emerson Jarude (MDB), usou a Tribuna da Câmara de Rio Branco, nesta quinta-feira (26), para alertar a situação que os lojistas e moradores da Rua Rio de Janeiro estão passando, segundo o parlamentar, esta havendo um desconforto e descontentamento, devido à intervenção de uma malha viária feita pela prefeitura de Rio Branco. O parlamentar alegou que a obra estaria trazendo prejuízo para esses empresários.

“A prefeitura primeiramente teria que ter avisado os lojistas que iria fazer uma intervenção naquela área, não fez dessa forma, nos grandes centros do Brasil, obras desse nível são feitas no período noturno ou aos finais de semanas que é onde tem menos movimento, mas infelizmente essa não foi a decisão da prefeitura de Rio Branco, que permanece no local e sem previsão de terminar a obra que está ali, e os lojistas estão desesperado com a situação, isso sem dúvida irá impactar no seu faturamento mensal’’, explanou o vereador.

Ainda em sua fala, cobrou mais planejamento por parte da prefeitura para realização de suas obras, para que assim a população e os comerciantes não sofram devido a esses transtornos.

‘’ Acredito que a obra deve ser de extremamente necessidade, no em tanto, não existe um planejamento para que haja o mínimo impacto possível principalmente diante de um prefeito que foi eleito dizendo que iria buscar aquecer a economia e nesse momento esta fazendo o contrário está prejudicando os comerciantes e a população que ali mora’’, disse o vereador.