Lançado em 2021, programa de ramais não decolou em Rio Branco

Na sessão desta quinta-feira (26), o vereador Fábio Araújo (PDT), usou a fala no grande expediente para questionar a morosidade dos processos licitatórios para execução de serviços do “Programa Ramais da Dignidade” lançando pelo prefeito Tião Bocalom em maio de 2021. O parlamentar relembrou que teria apresentado um requerimento solicitando informações do Executivo com relação aos gastos e o que teria sido já executado pelo programa, porém rejeitado pelos pares, e questionou os atrasos da obra.

“Hoje dia 26 de Maio de 2022, não temos nem notícias do que será feito de ramais esses ano, o Governo do Estado já fez praticamente boa parte de limpeza de ramais que teria que ser feito pela prefeitura de Rio Branco, parabéns ao governo! porque a prefeitura se quer conseguiu contratar o equipamento para fazer o serviço, não saiu se quer a licitação e o secretário vai para TV dizendo que estaria comprando equipamento e que a licitação vai sair pro mês de junho para contratar equipamento pra fazer ramal, só se for para o ano que vem porque para esse ano não sai’’, lamentou o vereador.

Ainda em sua fala, o orador lamentou a falta de planejamento por parte do executivo para a execução do projeto.

‘’Era para ter tido planejamento, tiveram o ano passado todo, tiveram o inverno todo para começar a execução agora no mês de Maio e hoje é 26, eu lembro que o lançamento foi feito dia 17 de maio do ano passado e não se conseguiu fazer nem um terço do que se prometeu , quem sofre é a população que acreditou” .disse o vereador.