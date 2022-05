Governo retoma Forró do Senadinho em Rio Branco nesta sexta-feira (27)

Evento tradicional de Rio Branco, o animado Forró do Senadinho está de volta. O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), retoma a programação voltada aos idosos, que, além de constituir uma forma de entretenimento, inclusão e sociabilização, representa uma atividade cultural, física e terapêutica.

O projeto retornará com suas ações nesta sexta-feira, 28, às 9h, na Esquina da Alegria, em frente ao prédio da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, na Avenida Getúlio Vargas. E volta com novidades para os participantes, que poderão ter um dia a mais para “forrozar”.

Equipe do governo e coordenação do projeto alinha as atividades para a retomada do Forró do Senadinho. Foto: Alessandro Silva/FEM

No início da tarde desta terça-feira, 24, na sede da Fundação de Cultura Elias Mansour, o chefe do Departamento de Políticas Culturais, Diego Negreiros, e o chefe da Divisão de Apoio às Artes, Milton Farias, estiveram reunidos com o coordenador do Forró do Senadinho, Wilson Araújo, para alinhar a retomada do projeto.

Além das sextas-feiras, os forrozeiros poderão contar com os domingos, dia em que o projeto será realizado no Barracão de Artes, na baixada da Sobral, a partir das 15h.

Agora o evento contará com duas apresentações semanais. Foto: Alessandro Silva/FEM

Para o coordenador do projeto, Wilson Araújo, há muita expectativa para o retorno do projeto. “Estamos muito felizes e queremos agradecer o esforço do governador Gladson Cameli e do presidente da FEM, Manoel Pedro de Souza Gomes, que estão trabalhando com suas equipes para que o nosso projeto retorne. Temos 22 anos de Senadinho e não podemos parar”, destacou.

De acordo com o chefe da Divisão de Apoio às Artes, Milton Farias, o governo dará todo o suporte para que o projeto se realize da melhor forma possível. “Nossos idosos merecem a retomada desse projeto, que leva a eles saúde mental e alegria”, comemorou Farias.