Governo realiza processo simplificado de seleção de estagiários

Elynalia Lima/Agência de Notícias do Acre –

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 25, edital para o processo simplificado de seleção de estagiários, visando a formação de cadastro de reserva.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, com o envio dos documentos listados no edital para o e-mail [email protected], até o dia 10 de junho.

O candidato deve anexar ao e-mail os seguintes documentos: curriculum vitae, ficha de inscrição (anexo I do Edital Seplag 03/2022), cópia do RG e do CPF, declaração de matrícula da instituição de ensino, histórico escolar que conste as notas/menções referente ao 2º semestre de 2021, cópia de comprovante de endereço atualizado e, se aplicável, a declaração de insuficiência de renda anexa a este edital.

A seleção será realizada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e é destinada para alunos do ensino superior, a partir do 2º período. As vagas podem ser concorridas pelos acadêmicos dos seguintes cursos: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Curso Superior de Tecnologia (CST) em Gestão Pública, CST em Processos Gerenciais, CST em Gestão de Recursos Humanos, CST em Rede de Computadores, Comunicação Social, Gestão da Tecnologia da Informação, Direito, Engenharia Civil, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, Sistemas de Informação.

O processo seletivo faz parte do Programa Bolsa Estágio, instituído pelo governo do Estado do Acre no ano de 2015, onde já foram contratados mais de 1.500 estudantes de nível médio e superior.

“O estágio supervisionado desenvolve papel fundamental na formação acadêmica dos estudantes e, para muitos deles, se torna a porta de entrada no mercado de trabalho, como foi meu próprio caso. O objetivo desse processo é promover a participação do setor público no aprimoramento do ensino e possibilitar o acesso ao estágio a um maior número de estudantes, despertando neles o interesse pelas carreiras públicas”, afirma o chefe do Departamento de Aquisições e Contratos, Álef Lima.

O processo tem validade de 12 meses e os selecionados irão atender as necessidades do governo estadual, no âmbito da administração direta e indireta, com carga horária prevista entre 20 e 30 horas semanais.

As informações completas podem ser acessadas no EDITAL-N-03-2022-SEPLAG.