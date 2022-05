O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), abriu nesta quinta, 26, oficialmente, o Censo Escolar 2022. A cerimônia de lançamento ocorreu no auditório da SEE e contou com a presença de diversos representantes de entidades educacionais, gestores escolares, coordenadores das representações da SEE nos municípios e educadores em geral.

Principal instrumento de coleta de informações da educação básica, o Censo Escolar é a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira. É coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país.

De acordo com coordenador no Censo Escolar no Acre, Jelsoni Calixto, de fato a coleta dos dados começou nesta quarta-feira, 25 de maio e vai até dia 1º de agosto. “Nessa primeira fase são coletadas todas as informações sobre escola, gestor, aluno e estrutura de todas as 1.500 unidades escolares existentes no Acre, sendo 613 da rede estadual, 900 das redes municipais e o restante das redes privada e federal”.

A coleta da pesquisa estatística é dividida em duas etapas. Após a conclusão desta primeira, tem início a apuração sobre a chamada Situação do Aluno, em que são levantadas informações relativas ao movimento (quantos alunos foram transferidos, deixaram de frequentar a escola ou faleceram) e ao rendimento dos estudantes (quantidade de aprovados ou reprovados), ao término do ano letivo. A divulgação dos dados finais da primeira etapa no Diário Oficial da União (DOU) está prevista para a segunda quinzena de dezembro.

Durante a cerimônia, em seu discurso, o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, destacou a importância da participação das escolas no processo e pediu aos gestores que deem total atenção no lançamento dos dados. “O Censo é o nosso principal instrumento para efetivação de políticas públicas”.

Os responsáveis devem enviar os dados por meio do Sistema Educacenso. As matrículas e os dados escolares coletados servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e a divulgação de dados das avaliações realizadas pelo Inep.

O diretor de gestão da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco (Seme), João Lima, parabenizou a equipe do Censo Escolar e garantiu a colaboração da Seme no processo de coleta dos dados. “É a partir desses números oficiais que o poder público vai direcionar as ações para a educação”.

O Censo Escolar também é uma ferramenta fundamental para que os gestores possam compreender a situação educacional do Brasil, das unidades federativas e dos municípios, bem como das escolas, permitindo acompanhar a efetividade das políticas públicas.

A presidente do Conselho Estadual de Educação, Íris Célia Cabanellas, falou sobre a importância do papel da escola na formação dos jovens enquanto cidadãos. “A escola tem a responsabilidade de orientar e o Censo nos ajuda a saber quantos somos, onde estamos e o que podemos fazer por cada um dos nossos alunos e da sociedade”.