35 presos tinham farto material para fuga em massa do Complexo Penitenciário de Rio Branco

A Polícia Penal do Acre realizou durante toda esta quinta-feira, 26, uma operação no pavilhão K da Unidade de Regime Fechado nº 1, localizada no Complexo Penitenciário de Rio Branco. O objetivo principal foi encontrar materiais ilícitos que seriam utilizados durante uma possível fuga de presos. A ação foi motivada pelo trabalho de investigação dos policiais, que descobriram o plano de fuga dos detentos.

Durante a operação, que contou com a participação do Canil do Complexo e da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep), os policiais apreenderam escadas e cordas artesanais e estoques que seriam utilizados em caso de possível confronto entre presos e policiais.

Os materiais foram encontrados nas celas 09, 10, 14, 15 e 17, que juntas somam um total de 35 presos.

Diante da situação, um procedimento disciplinar foi instaurado para a apuração dos fatos e determinação da devida sanção a ser imposta aos presos, mediante a falta cometida.



Ascom/Iapen-Polícia Penal