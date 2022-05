Os Tribunais de Contas de todo o país orientados pelo Tribunal de Contas da União realizam de forma concomitante auditorias operacionais em vários Estados. As auditorias do setor público são classificadas em três tipos, a Auditoria de Demonstrações Financeiras, a Auditoria de Conformidade e a Auditoria Operacional.

A Auditoria Financeira foca em determinar se a informação financeira de uma entidade é apresentada em conformidade com a estrutura de relatório financeiro e o marco regulatório aplicável. Já a Auditoria de Conformidade é realizada para avaliar se atividades, transações financeiras e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem a entidade auditada.

Quanto à Auditoria Operacional tem o objetivo de determinar se intervenções, programas e instituições estão operando em conformidade com os princípios de economicidade, eficiência e efetividade, bem como, se há espaço para aperfeiçoamento. Este tipo de Auditoria não gera penalidade ao gestor, mas propõe recomendações para que ele alcance melhores resultados.

O Tribunal de Contas do Estado do Acre está com a incumbência de realizar uma Auditoria Operacional na Secretaria Estadual de Educação, referente ao acesso ao ensino médio. A Auditoria é oriunda da Rede Integrar, uma rede colaborativa firmada entre os Tribunais de Contas do país, que analisa por meio de cooperação técnica os resultados das políticas públicas. Os trabalhos da Auditoria Operacional no Acre já foram iniciados sob a coordenação da Auditora de Controle Externo Fernanda Leite e com a participação dos Auditores Valdeci Duarte e Roney Caldera.