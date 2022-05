A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Escola de Música do Acre (Emac), divulgou nesta quarta-feira, 25, o nome dos alunos que foram selecionados para as vagas dos cursos de formação inicial.

O processo seletivo foi realizado pelo método de sorteio público, na última segunda-feira, 23, no auditório da unidade de ensino musical, e transmitido por meio de live, que está disponibilizada no perfil do Instagram: @escolademusicaac.

Foram oferecidas 640 vagas, distribuídas entre os cursos de técnica vocal, musicalização infantil, violão, guitarra, cavaco, ukulelê, contrabaixo, percussão (pandeiro, conga, triângulo e outros) e sopro (flauta, saxofone, clarinete e outros).

“Recebemos o quantitativo de 1.689 inscritos, entre estudantes da rede pública e membros da comunidade. Na sequência, efetuamos o sorteio público, e agora temos a satisfação de divulgar a lista completa dos alunos contemplados em vagas e classificados para o cadastro de reserva”, informa o coordenador-geral da Emac, maestro Afonso Portela.

Matrícula dos estudantes

A partir de agora, os candidatos selecionados que estudam na rede pública de ensino devem comparecer à sede da Emac, em Rio Branco, entre 30 de maio e 7 de junho para efetuar a matrícula, portando os seguintes documentos: declaração escolar e uma foto 3×4, além de uma cópia da certidão de nascimento ou RG, outra do CPF e uma do comprovante de endereço.

Cerca de 5% das vagas foram destinadas para alunos com alguma deficiência ou transtornos e que estejam recebendo acompanhamento clínico e educacional especializado. Nesses casos, os estudantes deverão apresentar laudo médico.

Matrícula para a comunidade

Os membros da comunidade que foram sorteados para as vagas nos cursos da Emac também devem comparecer à sede da instituição entre os dias 6 e 10 de junho, para efetuar matrícula e apresentar os seguintes documentos: uma foto 3×4, além de uma cópia da certidão de nascimento ou RG, outra do CPF e uma do comprovante de endereço.

Já os candidatos contemplados que optaram pelo curso de formação continuada para cantores e instrumentistas devem comparecer à instituição entre os dias 25 e 27 de maio, para audição e prova prática de aptidão musical, aplicada pelos professores.

Atendimento

O horário de atendimento ao público para a efetivação de matrícula, nos dias indicados, é das 8 às 12h e 14 às 18h. A Escola de Música do Acre está localizada na Avenida Central, 92, Conjunto Tucumã II, no Distrito Industrial da capital. Para obter mais informações ou esclarecimento de dúvidas, entre em contato com a Emac pelo número telefônico: (68) 3229-4918.

O ano letivo se inicia no dia 13 de junho e as aulas serão realizadas uma vez por semana, de forma presencial, nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Clique aqui e confira a lista dos alunos sorteados