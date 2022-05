ONG contrata profissional de nível técnico para Cruzeiro do Sul

A SOS Amazônia contrata profissional de nível médio com formação técnica nas áreas de Florestal, Agroecologia e Agroflorestal, com experiência mínima de seis meses. A vaga é destinada para atuação no escritório de Cruzeiro do Sul.

Entre os requisitos de seleção, é desejável que o profissional tenha habilidade com articulação política, mobilização comunitária e desenvolvimento de projetos em comunidades tradicionais.

O interessado deve encaminhar currículo para o email [email protected] até o dia 27 de maio de 2022. O processo de seleção consiste em avaliação curricular e entrevista, que será realizada de modo virtual em data previamente agendada.

Política afirmativa

A SOS Amazônia considera importante a diversificação de sua equipe como forma de causar mudanças na realidade onde atua. Dessa forma, mulheres, pessoas pretas, indígenas, LGBTQIA+ e de outros grupos minorizados são estimulados a participar de nossa seleção.

Projeto Aliança

O projeto Aliança é realizado pelo consórcio entre a Comissão Pró-Índio do Acre, SOS Amazônia e Instituto Catitu e visa implementar a gestão territorial integrada das Terras Indígenas e Unidades de Conservação do Acre por meio de ações de proteção e monitoramento territorial, fortalecendo alianças entre povos indígenas e populações tradicionais, com foco na segurança alimentar sustentável e no empoderamento de jovens e mulheres.