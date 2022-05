“Dia do Cosplay”: vereador da capital quer data para comemorar

O vereador Fábio Araújo (PDT), na sessão desta terça-feira (24), com intuito de incentivar a cultura, o parlamentar apresentou o Projeto de Lei que institui o ‘’Dia Municipal do Cosplay’’ no âmbito do município de Rio Branco, a ser comemorado anualmente, no dia 21 de julho e que passe a integrar o calendário oficial de eventos de Rio Branco.

‘’A prática Cosplay é uma oportunidade de aproximar a comunidade das diversas culturas envolvidas no universo geek, que compreende práticas culturais do Japão, da Coreia do Sul, América Do Norte e até da Europa. Além de proporcionar transformações que ocorrem na junção de duas culturas distintas, ou seja, proporcionar ao público uma vivência artísticas intercultural’’, destacou o vereador.