Uma nova opção no canal de atendimento pelo WhatsApp da Energisa, maior distribuidora de energia da Amazônia Legal, abre caminho para a inclusão bancária de clientes de áreas remotas.

Clientes da distribuidora que já usavam o canal para pedir segunda via da fatura e informar ocorrências na rede de distribuição, entre outros serviços, agora poderão abrir uma conta digital da Voltz, fintech do grupo Energisa, e acessar os produtos financeiros da fintech como o Pix, conseguir crédito, ter um cartão pré-pago e até pagar a conta de energia.

“A Voltz nasceu dentro da Energisa e tem nas distribuidoras do grupo grandes parceiras para o desenvolvimento de novas soluções financeiras. Ter a aberturar de conta em um canal popular e de fácil acesso como o Whats App, confirma nosso compromisso conjunto de levar inclusão financeira para todos os cantos do país, mesmo nas regiões mais remotas”, afirma o Co-CEO da Voltz, Daniel Orlean.

Para o coordenador de atendimento da Energisa Acre, Marcos Cley Ribeiro, o WhatsApp passou a ser o principal canal de contato dos clientes com a empresa em lugares onde há energia, mas não há telefonia. Como as empresas de Internet via satélite seguem o mapa de expansão energia elétrica, o Grupo estruturou a ferramenta para realizar a maior parte dos serviços. Até a confirmação de login, que antes era feita por SMS, hoje pode ser feita diretamente no WhatsApp.

O coordenador lembra que a distribuição de energia é um dos serviços públicos de maior penetração do país. Nove em cada dez municípios brasileiros tem energia enquanto apenas cinco tem agências bancárias. Além disso, é no rastro da energia que chega a internet e que há décadas chega a possibilidade de ter um comprovante de residência, essencial para quem queria abrir uma conta bancária tradicional.

“Com a distribuidora de energia, chega o comprovante de residência, a Internet, a tarifa social de energia e agora a conta digital”, resume o coordenador.

O Co-CEO da Voltz também destaca o potencial da conta digital para ampliar a inclusão financeira desses clientes em áreas remotas. “É mais uma oportunidade de negócios que tem tudo a ver com nosso compromisso social como Grupo. Com a conta digital da Voltz, poderemos levar cultura, educação e até saúde à distância, serviços que estão acessíveis a quem tem energia e Internet, desde que tenha uma conta e um cartão como o que a Voltz oferece”, afirma.

Como fazer – Para abrir a conta digital, basta o cliente dar um Oi no a atendente virtual Gisa no Whatsapp clique aqui, selecionar primeiro a opção 9. Depois, selecionar a opção 20. A partir daí, o cliente entra no aplicativo da Voltz e faz tudo de forma remota.

Sobre a Energisa

Com 117 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita bruta anual de R$ 29,7 bilhões (2020), o Grupo atende a 8,2 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços especializados de call center (Multi Energisa), mercado de contas digitais (fintech Voltz) e a (re)energisa, que atua na geração distribuída, serviços de valor agregado e comercialização de energia.