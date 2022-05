Quer trabalhar no MP do Pará? são quase 170 vagas até 23 de junho

A empresa CONSULPLAN foi selecionada, em processo licitatório, para organizar, planejar e realizar o concurso público para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e superior, do quadro de pessoal de servidores do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Divulgado no dia 13 de maio e retificado em 23 de maio, o edital está disponível neste link.

As inscrições estão abertas desde 23 de maio e podem ser feitas até o dia 23 de junho de 2022, no site da Consulplan. A taxa de inscrição é de R$ 40 para cargos de nível médio e R$ 42 para cargos de nível superior, podendo ser paga até o dia 24 de junho de 2022.

O concurso está previsto para dia 14 de agosto, com aplicação de questões objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, para preenchimento de 169 vagas imediatas, que estão distribuídas da seguinte forma em todas as regiões administrativas do MPPA:

Cargos Nível Médio Auxiliar de administração;

Auxiliar de enfermagem;

Técnico em Informática; Nível Superior Analista jurídico;

Técnico nas áreas de: Administrador; Assistente Social; Biblioteconomista; Contador; Economista; Enfermeiro; Pedagogo; Psicólogo; Sociólogo;

Analista de Sistemas – Desenvolvimento;

Analista de Sistemas – Modelagem de Sistemas;

Analista de Sistemas – Suporte a Banco de Dados;

Analista de Sistemas – Suporte à Rede de Computadores.

Técnico especializado – Arquiteto;

Técnico especializado – Engenheiro;

Técnico especializado – Odontólogo;

Técnico especializado – Médico;

Técnico especializado – Médico psiquiatra.