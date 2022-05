Publicados editais de convocação de aprovados na Educação

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes (SEE) e da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), divulgou no Diário Oficial da última sexta-feira, 20, e na manhã desta terça-feira, 24, a convocação de profissionais da Educação, aprovados nos processos seletivos temporários, para a entrega de documentos.

Mais de 400 candidatos estão sendo chamados para a entrega de documentos e assinatura do contrato. Os profissionais devem dirigir-se aos endereços descritos nos editais.

“O governo publicou no Diário Oficial do Estado, a convocação de 340 profissionais para a Educação Especial, que serão lotados nas escolas. Agradeço ao governador Gladson Cameli, que tem feito um esforço imenso para fortalecer a Educação”, pontuou o secretário de Educação, Aberson Carvalho.

Além da capital, Rio Branco, os profissionais serão lotados nas escolas urbanas e rurais de diversos municípios como Assis Brasil, Acrelândia, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Porto Acre, Plácido de Castro, Porto Walter, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

O secretário reforçou ainda a importância da quantidade de profissionais convocados para atender as necessidades das escolas do estado. “No total, 442 profissionais já foram convocados e estão sendo contratados, mas é importante frisar que outros professores também serão convocados. É um compromisso do governo com o povo do Acre”

Os educadores irão atender às escolas de Educação Básica, nas modalidades de Ensino Regular, Educação Especial, Jovens e Adultos e Centro de Línguas (CEL). Ao todo, são seis editais. Confira aqui:

Edital nº 13 – Educação Especial

Edital nº 16 – CEL

Edital nº 24 – Educação Especial

Edital nº 51 – Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Edital nº 62 – Educação Especial

Edital nº 63 – Ensino Regular