ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DE NÍVEL

MÉDIO E SUPERIOR DO INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE/AC

EDITAL Nº 023 SEPLAG/ISE, DE 23 DE MAIO DE 2022.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE/AC, no uso de suas atribuições legais, tornam públicos as respostas aos recursos e o resultado

final do Exame Psicotécnico, referente ao Edital nº 001 SEPLAG/ISE, de

04 de outubro de 2021, conforme segue:

1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS

1.1. As respostas aos recursos contra o resultado preliminar do Exame

Psicotécnico, após duas oportunidades estão disponíveis para consulta

no site: www.ibade.org.br.

2. DO RESULTADO FINAL DO EXAME PSICOTÉCNICO

2.1. Resultado dos candidatos APTOS no Exame Psicotécnico, após

duas oportunidades, na seguinte ordem: cargo, número de inscrição e

nome do candidato em ordem alfabética.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO

7577796; ADÃO DE PAULO DA SILVA / 7852828; ADEGILSON GOMES

DA SILVA / 7613644; ADRIANO ARAUJO CORDEIRO / 7722390;

ADRIANO DA SILVA TELES / 7813848; ADRIANO NASCIMENTO LIMA

/ 7710950; AGNALDO DANTAS NETO / 7797583; AGNO ARAUJO SILVA / 7516487; ALAN DE SOUZA LOPES / 7837011; ALAN DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE / 7516380; ALAN GABRIEL CUNHA DA SILVA / 8916969; ALCINAIDES DA COSTA SANTIAGO JÚNIOR / 7656785;

ALCIRLEY DE LIMA VIANA / 7001710; ALDECIR NASCIMENTO LIMA /

7712227; ALDENIR NASCIMENTO DE LIMA / 7679203; ALEX COSTA

DOS SANTOS / 7717296; ALEX DA SILVA FERREIRA / 7571984; ALEX

DA SILVA SALDANHA / 7849631; ALEX SOUZA DE OLIVEIRA /

7672438; ALEX TANANTA DE SOUZA / 7727305; ALEXANDRE AMORIM DA SILVA E SOUZA / 7538189; ALEXSANDRO BRAGA DA SILVA /

7732023; ALISSON OLIVEIRA / 8906459; ALLAN JACKSOM PEREIRA

DA SILVA / 7707240; ALLAN MATHEUS SOUZA SILVA / 7005120; ANDERSON DE ARAÚJO SILVA / 7527519; ANDIRSON CARVALHO VASCONCELOS / 7676450; ANDRÉ CORDEIRO RODRIGUES DE CASTRO / 7755333; ANDRÉ DA SILVA DE QUEIROZ / 7784198; ANDRE

DOS SANTOS DA SILVA (PCD) / 7592213; ANDRÉ FELIPE DA CONCEIÇÃO / 7689233; ANDRE LOPES DA SILVA / 7501382; ANDRÉ LUCAS DA SILVA CAVALCANTE / 7553137; ANDRÉ ROMERO PORTELA

DA SILVA / 7524005; ANDRE WILSON DE BRITO MENEZES / 7625219;

ANDRÉCIO BRAGA SOARES / 7808836; ANDRESON SILVA CARNEIRO / 7629583; ÂNGELO GABRIEL LOBO MANASFI / 7028457; ANTHONY LUCAS SILVA DE OLINDA / 7660111; ANTONEL DA COSTA

FARIAS / 7637896; ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA / 7736096; ANTONIO ERICLES ABREU DA ROCHA / 8898090; ANTONIO ERISVALDO

PAIVA DE OLIVEIRA (PCD) / 7688261; ANTONIO FERNANDES DA

SILVA / 7540108; ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA / 7657366;

ANTONIO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA / 7654600; ANTONIO JOSÉ

SILVA DE SOUZA / 7565380; ANTONIO MARCOS DE MESQUITA

FREIRE / 7556322; ANTONIO MOREIRA DA SILVA NETO / 7782861;

ANTÔNIO SÁDINO RIBEIRO FARIAS / 7848897; ANTÔNIO SALATIEL

DA GRAÇA MAGALHÃES / 7000226; ANTONIO TARLESSON CAMPOS DA SILVA / 7542453; APOLLO REIS DOS SANTOS DA SILVA /

7013849; APOLO MARCO DE AGUIAR MELO / 7531745; ARIEL CAVALCANTE BRILHANTE / 7840322; ARILSON ROCHA DE OLIVEIRA /

7752091; ARLESSON ROCHA DE OLIVEIRA / 7506678; BRENO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA / 7785836; BRUNO HENRIQUE DA

COSTA SANTOS / 7797320; BRUNO HENRIQUE DE BARROS /

7824688; CAIO DO NASCIMENTO COSTA / 7711816; CAIO NATHAN

GALVÃO PINTO / 7746164; CAIO VINÍCIUS PRAXEDES RODRIGUES

/ 7513747; CELIO DA SILVA LOPES JUNIOR / 7024613; CLAUDINEY

MARTINS DE ARAÚJO / 7556454; CLAUDIO ALVES ROCHA FILHO /

7033663; CLÁUDIO GALENO DINIZ SILVA / 8810547; CLEBER FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA / 7802234; CLEBERSON FELIX DA

SILVA / 7009639; CLECEILDO DO NASCIMENTO DA SILVA / 7788037;

CLEITON ROCHA MAIA / 7867735; CLEOMAR DE SOUZA SOMBRA

(PCD) / 7584539; CLEVECY MARTINS DA SILVA / 7737866; COARACY MARTINS DIAS / 7692927; CRISTIANO TAVARES DE OLIVEIRA

/ 7592183; DANGELO DA COSTA LIMA / 7689357; DANIEL ANDRADE

SOUSA / 7627726; DANIEL FERNANDES SOUZA / 7639244; DANIEL

FRANCISCO COSTA DO NASCIMENTO / 7006348; DANIEL THIAGO

PEREIRA DA SILVA / 7544120; DANILLO MAGALHAES ANTUNES /

7511426; DANILO DA SILVA SOUZA / 7655401; DANILO GERONIMO

DE FREITAS / 7624212; DARLAN CASTRO DA ROCHA / 7773706;

DAVI SANTANA DA SILVA / 7628595; DAVID SILVA LIMA / 7602766;

DEIVERSON ALMEIDA DA SILVA / 7692790; DEJACIR MOTA DA SILVA

/ 7504276; DENER BRITO TELES / 7713711; DENNYS SOUZA DA SILVA / 7721676; DHEFLE KAIÃ SOUSA MACÊDO / 7753918; DIEGO

CAMPOS ALBUQUERQUE / 7014553; DIEGO DA SILVA FARIAS /

7623496; DIEGO SARAIVA DE AZEVEDO / 7004086; DINALDO BRAGA BONETE DA CRUZ / 7734956; DOUGLAS CORDEIRO SOARES /

7761171; DOUGLAS FERNANDO CARVALHO SOL (PCD) / 7725256;

EBER PINHEIRO SARAH / 7008855; ECIVALDO BARBOSA DE SOUZA / 7603312; EDEN LIMA QUEIROZ / 7532490; EDICLE SALES DE

SOUZA / 7003152; EDMAICON MACIEL DA SILVA / 7013309; EDMILSON FERREIRA BRAGA FILHO / 7814143; EDSON ASSIS DE ARAÚJO JÚNIOR / 7672055; EDUARDO ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA

/ 7774982; EDUARDO DOS SANTOS SILVA / 7832435; EDUIM FABI

SOUZA FERNANDES / 7041639; EFER MARQUES DE SOUZA GUIMARAES / 7004116; EFRAEL CAVALCANTE PINHEIRO / 7703473;

ELIABI SILVA DE SOUZA / 7743394; ELIAS DE LIMA BEZERRA /

7507003; ELIAS MONTEIRO DA SILVA / 7763042; ELIELTON BARBOSA DE MELLO / 7757182; ELIJUNIOR PARENTE DOS SANTOS /

7806590; ELIKEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS / 7781814;

ELISEU DA SILVA MENDES (PCD) / 7760663; ELISSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS / 7530790; ELIVELSON DA SILVA LOPES / 7814151;

ELVIS OLIMPIO DE ARAUJO / 7840918; EMESSON DA SILVA BRAGA

/ 7854464; EMILDE DE SOUZA OLIVEIRA / 7524951; ENZO MATHEUS

FREITAS DE ARAÚJO / 7838816; ERBESSON DA SILVA CHAVES /

7640412; ERIC DA SILVA FRANÇA / 7759550; ERICK OLIVEIRA /

7705760; ERIK COSTA DE SOUZA / 7607601; ERIKSON DOS SANTOS FERREIRA / 7569033; ERISSON SILVA DAMASCENO / 7808887;

ERLAN KESSYO BRAGA DE ALBUQUERQUE / 7606443; EVANDRO

DA SILVA LIMA / 7017722; EVANDRO LIMA CERQUEIRA JÚNIOR /

7604866; EVERTON OLIVEIRA DA SILVA / 7804059; FABIANO DA SILVA MOREIRA / 7590970; FABIO BRAGA DE SOUZA / 7743890; FÁBIO

CORDEIRO DE OLIVEIRA / 7843739; FABIO CRUZ DOS SANTOS /

7797109; FABIO DE SOUZA FERREIRA / 8924120; FÁBIO PASCUAL

CABALLERO SECLEN / 7681038; FELIPE ALVES DE OLIVEIRA /

7650400; FELIPE DA SILVA LIMA / 7568827; FELIPE FREITAS MAIA /

8907790; FELIPE MELO LEITE / 7575076; FELIPE NOGUEIRA DANTAS / 7633335; FELIPE SILVA DA COSTA / 7751710; FERNANDO

AFONSO FERREIRA / 7515715; FERNANDO DO NASCIMENTO RODRIGUES (PCD) / 7602847; FERNANDO DOUGLAS ALVES TRAJANO

/ 7533756; FERNANDO FELIPE SILVA / 7630093; FILIPE DE ALMEIDA

COSTA / 7519974; FRANC DENIS BARROSO DE OLIVEIRA / 7738498;

FRANCICLEY DE MELO MARQUES / 7685890; FRANCIGLEISSON

ANDREOLA DA COSTA / 7028295; FRANCIMAR MATOS DA SILVA /

7530579; FRANCISCO ADVILSON DA SILVA NASCIMENTO / 7536674;

FRANCISCO ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA NETO / 7848579; FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NASCIMENTO / 7511019; FRANCISCO ETEVALDO DOS SANTOS SILVA / 7550154; FRANCISCO GILVAN NASCIMENTO DA SILVA / 7571925; FRANCISCO RODRIGO

COUTINHO DA SILVA / 7501331; FRANCISCO ROGER DA SILVA /

7681828; FRANCISCO WEVELLEY DA SILVA NERI / 7607547; FRANCISNEY MILOME DE MAGALHÃES / 7573465; GABRIEL AUGUSTO

BARROS MENDONÇA DA SILVA / 7601344; GABRIEL AUGUSTO REBOUÇAS GUIMARÃES / 7668481; GABRIEL BASTOS NARDINO /

7712197; GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO (PCD) / 7786212; GABRIEL DE LIMA CHAVES / 7539061; GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA /

7558880; GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA / 7592736; GABRIEL

LOPES DA SILVA / 8926336; GABRIEL MAIA DE ALBUQUERQUE /

7534760; GEAN FEITOSA PINHEIRO / 7597738; GENILSON DA SILVA

SOUZA / 7542674; GEOVANE DUARTE DA COSTA / 7603282; GEOVANE SILVA DE SOUZA / 7524110; GILBERTO DANKAR DA SILVA /

7786166; GILBERTO LOPES DE SOUZA / 7776349; GILSON FERREIRA GOMES / 7021541; GILVAN LOPES DE SOUZA / 7566352; GIOVANI SAMPAIO PEDROZA / 7558538; GLEISON NUNES MOREIRA /

7574150; GUSTAVO ARAUJO DA SILVA / 8873445; GUSTAVO DA

CUNHA GOMES / 7858302; GUSTAVO LIMA RABIM (SUB JUDICE) /

7818882; GUSTAVO MAIA DINIZ / 7598734; HALISSON ARAUJO DE

LIMA / 7709668; HAMILTON MELO DA SILVA / 7656521; HÉLIO FIESCA NETO / 7536542; HILÁRIO SANTANA DO NASCIMENTO NETO /

8905550; IGLESSON MENEZES DOS REIS / 7535538; IGOR ARAÚJO

DA SILVA / 8898006; ISAQUE DE SOUZA SAMPAIO / 7531788; ISMAEL PESSOA DE ARAUJO / 7691025; ISRAEL FERREIRA BRÁS /

7507305; ITALO KEVIN CASTRO DA SILVA / 7615051; IVAN ZURIEL

LOPES DE FARAH / 7690789; IZAEL CARNEIRO DA SILVA / 7716320;

JACKSON DE SOUZA CASTELO / 7648308; JACKSON SALES DA

COSTA / 7682573; JACSON COSTA VIEIRA / 7515294; JADIEL DE

MESQUITA SILVA / 7631472; JADSON DA SILVA FARIAS / 7767677;

JAILSON ANDRADE VALENTE / 7740751; JAIRO PEREIRA DE CASTRO / 7767277; JAIRO SERQUEIRA DE ALENCAR / 7793863; JAKSON DE SOUZA OLIVEIRA / 7576137; JAMES ROSAS DA SILVA /

7628978; JAMILDO CELESTINO DA SILVA / 7048601; JANDER BEZERRA CASTELO SORIA / 7504730; JANDERSON FERREIRADE

SOUZA / 7760850; JANDERSON OLIVEIRA JÁCOME / 7502214; JANDESSON MATEUS ALMEIDA TOMAZ / 7771967; JANILSON DA SILVA

CORDEIRO / 7002652; JARDEL MOURA DE SOUZA / 7549997; JARDSON SILVA SOUZA (PCD) / 7724632; JARISSON DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA / 7545037; JARLISON CONCEIÇÃO DA SILVA / 7517726;

JEAN VINICIUS MELO COSTA / 7508395; JEDEMARQUES DE ALMEIDA SILVA / 7828609; JEFERSON SOARES COSTA / 7768443; JERBESSON MOURA DE SOUZA / 7522410; JESSÉ DE FRANÇA SILVA /

7681704; JESSÉ SOARES DE ALBUQUERQUE / 7510535; JOABE

FREITAS DO NASCIMENTO / 7608373; JOÃO ALDO DE OLIVEIRA

ALVES (PCD) / 7775580; JOAO PAULO FONSECA DE PAULA /

7609680; JOAO PAULO LINHARES DE SOUSA / 7807660; JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA (PCD) / 7826214; JOAO QUELVIN DO VALE

PINHO (PCD) / 7779933; JOÃO VICTOR DE LIMA CAVALCANTE /

7529562; JOÃO VÍCTOR FLORENTINO LEMOS / 7000757; JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA / 7669763; JOÃO VICTOR RODRIGUES

DANTAS / 7759215; JOÃO VICTOR SILVA / 7668783; JOÃO WILKER

RODRIGUES DE SOUSA / 7683847; JOAQUIM DE ALMEIDA SOUZA /

7023854; JOAQUIM LIMA DA SILVA / 7628161; JOAS DA SILVA PEREIRA / 7538782; JOCIRCLEY DA MOTA SOUSA / 7622449; JONATAS

CONCEICAO DE ARAUJO / 7764634; JÔNATAS GURGEL FERNANDES / 7782624; JORLAN SÁVIO COSTA DE SOUZA / 7556080; JOSÉ

AELSON DA SILVA MELO / 7533390; JOSE AUGUSTO LINDOSO DA

SILVA / 7725361; JOSE CLEDER SILVA DE NORONHA / 7543760;

JOSE DAISON DE SOUZA SILVA / 7794053; JOSÉ ÉDER SILVA DE

ARAUJO / 7639821; JOSE ENARDES DE OLIVEIRA DA SILVA (PCD) /

7632037; JOSE FRANCISCO DA SILVA DE FRANÇA / 7765940; JOSÉ

GERSON DE CASTRO MEIRELES JÚNIOR / 7720092; JOSÉ HEDEM

SOUZA DA SILVA / 7748850; JOSÉ IRLAN DA SILVA MOURA / 7790015;

JOSÉ IVANALDO PEREIRA MARTINS FILHO / 7635052; JOSÉ LEONARDO MARTINS ASSUMPÇÃO / 7522274; JOSE MARCIO DE CARVALHO LIMA / 7011889; JOSÉ RAFAEL DE SOUZA CONSALTER /

7679122; JOSE RENATO AZEVEDO DE FARIAS / 7585764; JOSÉ RIBAMAR DA SILVA OLIVEIRA / 7660782; JOSE RONEX RODRIGUES

MARQUES / 7561270; JOSE RONEY DE SOUSA FERREIRA / 7517904;

JOSÉ SAMUEL PONTES PEDROSA / 7714831; JOSIEL DE LIMA CAVALCANTE / 7746148; JOSUÉ HENRIQUE DE QUEIROZ COSTA /

7638582; JOSUÉ MARCIEL DA SILVA / 7541295; JUAN LUCAS REIS

DE OLIVEIRA / 7752652; JULIENISON NUNES AREAL / 7858353; JURIVAN BEZERRA RIOS (PCD) / 7662262; KALIL DE ALENCAR CANDIDO / 7830998; KELLTON ROCHA AMORIM / 7599781; KENNEDY

EMANUEL SAMPAIO DA SILVA / 7640692; KLISMANN LIMA DA COSTA / 7573650; LAZARO FERREIRA DA SILVA / 7623054; LEANDRO

ARAUJO MAIA / 7639864; LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ /

7673027; LEANDRO SILVA DE SOUZA / 7669151; LEANDRO SOUZA

DO VALE / 7681526; LEILSON DA COSTA DE MENEZES / 7620470;

LEONARDO ARAUJO CUNHA / 7783450; LUAN DA SILVA DANTAS /

8923647; LUAN FELIPE MOMO / 7616589; LUAND GADELHA LIMA /

7816448; LUCAS FREIRES DA SILVA / 7671644; LUCAS MUNIZ DE

ASSIS / 7538510; LUCAS RODRIGUES DA COSTA / 7630743; LUCIANO DA SILVA BEZERRA / 7675976; LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO

/ 7768184; LUIS FERNANDO LINDOSO FONSECA / 7584873; LUIZ

CARLOS PAZA JÚNIOR / 7674600; LUIZ EDUARDO LIMA PINTO CAMELI / 7793600; LUIZ FELIPE CARNEIRO DE FARIAS / 7683154; LUIZ

GUSTAVO BEZERRA SANTOS / 7716770; LUSHESLE REBOUÇAS

FURTUNATO / 8920125; MACILEUDO DA COSTA LIMA / 7624190; MACKS CORREA DO NASCIMENTO / 7596669; MAGNO CHAVES SOUZA / 7534450; MAGNO COSTA DA SILVA / 7653794; MANOEL MUNIZ

FROTA / 7666950; MARCELO DE OLIVEIRA ANTUNES / 7558996;

MARCELO DOS SANTOS SARAIVA JUNIOR / 7831919; MARCELO

GOMES PEREIRA / 7047168; MARCELO VASCONCELOS DA SILVA /

7562985; MARCIO DE ARAUJO SOUZA / 7582684; MARCIO MARQUES DE FREITAS / 7708874; MÁRCIO VASCONCELOS COSTA /

7009738; MARCOS AURÉLIO MONTEIRO / 7781601; MARCOS JUNIOR SILVA E SILVA / 7542194; MARCOS PAULO SOUZA DANTAS /

7526262; MARCOS RIBEIRO DA SILVA / 7019474; MARCUS VENICIUS DA SILVA NOLASCO / 7607776; MARCUS VINÍCIUS LIRA PADILLA / 7782225; MARDSON TAVARES DA SILVA / 7012720; MARICEUDO FERREIRA LOPES / 7556160; MARISIO DE SOUZA AMARAL

(PCD) / 7718101; MARLISSON LIMA SILVA (PCD – SUB JUDICE) /

7732783; MARLOS SANDRO COSTA MELO / 7582080; MATEUS DE

OLIVEIRA MAGALHÃES / 7667744; MATHEUS DE PAULA ALENCAR /

7848560; MATHEUS DE SOUZA MAIA / 7692404; MATHEUS DIÓGENES WOLTER / 7644957; MATHEUS FEITOSA DE OLIVEIRA /

7846975; MATHEUS FERNANDES DA COSTA SILVA / 7614470; MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA / 7668546; MATHEUS MAIA DE

QUEIROZ / 7780133; MATHEUS RIBEIRO LIMA / 7674813; MATHEUS

RODRIGUES LINO / 7661037; MATHEUS VINICIUS DA COSTA MELO

/ 7776667; MAURICIO CHAVES DO NASCIMENTO JUNIOR / 7605277;

MAURILIO ANDREY DOS SANTOS FONSECA / 7650079; MAYKON

WESLLEY SOUZA DA SILVA / 8838280; MESSIAS SILVA DOS SANTOS / 7013360; MIKAEL BENEDITO BARBOSA OLIVEIRA / 7686935;

MIRCLEI NEVES SOARES / 7830904; MOZART OLIVEIRA MONTEIRO / 7677650; NARDESON COSTA DE LIMA / 7777400; NATALINO DE

OLIVEIRA SILVA / 7720238; NATANAEL AMORIM DOS SANTOS /

8909989; NATHAN LUCENA DA SILVA / 7568177; NELSIMILDO DE

SOUZA CACAU (PCD – SUB JUDICE) / 7538030; NILBER CHAVES DE

LIMA / 7825323; NILBERTO OLIVEIRA / 7512643; ODAIR BRUNO SILVA SALES / 7660376; OSIEL MACEDO TEIXEIRA / 7718969; OZEIAS

GUEDES DE OLIVEIRA / 7834365; PABLO GONZAGA DE OLIVEIRA

JUNIOR / 7741537; PATRIK ANDERSSON SOUZA DA COSTA /

7000429; PAULO HENRIQUE SILVA FERREIRA / 7666225; PAULO

ROBERTO DE LIMA BANDEIRA (PCD) / 7530811; PAULO SILVA DA

COSTA / 7863110; PEDRO JOAQUIM VALENTE CALIXTO / 7671334;

RAFAEL BARBOSA BANDEIRA / 7854870; RAFAEL DANTAS PADRÃO

/ 7805977; RAFAEL MAIA GUIMARAES / 7534027; RAFAEL MENESES

DA SILVA / 7024649; RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA / 7528566; RAFAEL

SOUSA DE SÁ / 7751583; RAFAEL SOUZA DA SILVA / 7559519; RAGE

NASCIMENTO DE SOUZA / 7521367; RAIMUNDO FELIPE MORENO /

7623402; RAIMUNDO LUCIANO LIMA MARTINS / 7730713; RAIMUNDO NONATO DE FREITAS (PCD) / 7744811; RAMON COSTA BRILHANTE DE MATOS / 7759827; RAMON DA SILVA MONTEIRO /

7781016; RAMON DE SOUZA SILVA / 7698194; RAMON SILVA DE

LIMA / 7766734; RANDERSON CASTRO MOREIRA / 7746652; RAND-

SON DA SILVA COSTA / 7640978; RAYANDSON MENDES DE LIMA /

7715943; RENE SARKIS FREIRE / 7019407; RENSMYCKEY MATOS

DO NASCIMENTO / 7571054; REYSSON ANDRADE DA SILVA /

7509170; RIAN FELIPE DE OLIVEIRA LIMA / 7644400; RICARDO DA

SILVA PESSOA / 7731914; RODRIGO ALVES DA SILVA / 7662971; RODRIGO CAVALCANTE SANTOS DE OLIVEIRA / 7518617; RODRIGO

SOUSA SILVA / 7859008; ROGER MIGUEL DE SOUZA ARAÚJO /

7515308; ROGÉRIO DE SOUZA SILVA / 7798393; ROMÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS / 7762437; ROMILDO RODRIGUES DA SILVA /

7576811; RONALDO PINHEIRO BARBOSA PEREIRA / 7663749;

RONYS LIMA SILVA / 7776993; ROQUE DO NASCIMENTO CORTES /

7028090; ROSSENIR DA COSTA MACIEL / 7799829; ROZIMAR SILVA

DOS SANTOS / 7715552; SAIMON PERCEU MALAQUIAS LEITE /

7636512; SAIMON RODRIGO SILVA DE CARVALHO / 7710666; SAMUEL ANDRADE DE ARAUJO / 7774648; SÁVIO DE MELO ANDRADE

/ 7613733; SÁVIO RODRIGUES DE ALENCAR / 7730829; SEBASTIAO

ACACIO ELIOTERIO / 7504764; SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA /

8845693; SÉRGIO SILVA DE ALMEIDA / 7725825; SILVANO ALVES

SOUSA / 7607571; SIMEONE LOBATO SANTANA / 7500742; TALISSON ÍCARO ALVES DE SOUZA / 7569211; TALISSON RUAN AZEVEDO LIMA / 7684746; TALYSOM DA SILVA NOGUEIRA / 7046935; TASSIO DOS SANTOS FERREIRA / 7508921; TELMAR SOUZA MARINHO

/ 7796030; THALES AUGUSTO SALES DE OLIVEIRA / 7817119; THIAGO CASTRO SAAB / 7705654; THIAGO LIMA MARTINS / 7661665;

THIAGO RICARDO SOUSA GOMES / 7632720; THIAGO SIQUEIRA

DA CUNHA / 7537352; TIAGO ARAGÃO DE MENESES / 7776560; TIAGO NASCIMENTO DA COSTA / 7739095; TIAGO SANTOS DOS SANTOS / 7513763; TYAGO DA SILVA MOREIRA / 7545380; UILIAN DE

MENEZES SAMPAIO / 7505477; VALBER SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR / 7560796; VICTOR SOUZA DA SILVA / 7665024; VINICIUS ALVES CASTRO / 7664214; VINICIUS MARTINS DOS SANTOS /

7774427; VINICIUS SANTIAGO VALENTE / 7699905; VITOR EDUARDO DE CASTRO SILVA / 7827652; VORNEI HENRIQUE / 7569408;

WALACE FELIPE ALEMÃO AZEVEDO / 7784970; WELLYSON SILVA

DAMASCENO / 7515839; WENDEL ALEXANDRINO DE SOUSA /

7038711; WESDRES MAIA FERNANDES / 7514263; WESLEY MUNIZ

/ 7742975; WEVERTON ALMEIDA ALMADA / 7778694; WEVERTON

SAULO RIBEIRO DOS SANTOS / 7793820; WEVERTON VIEIRA COELHO / 7741936; WILIAM DOS SANTOS BATISTA / 7763875; WILLEGONES ARAÚJO DE LIMA (PCD) / 7653190; WILLIAM CABRAL DA SILVA

/ 7003381; WILLIAM PATRICK MELO LIMA / 8911886; WILLIAN RICHERS MARTINS DAMASCENO / 7804679; WILLY FRAN FREITAS

DE QUEIROZ (PCD) / 7679238; YALLAS VICTOR FREITAS DE QUEIROZ / 8722788; YAN RAFAEL SOUZA DA SILVA.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO

7573804; ADRIANA DA COSTA SILVA / 7012763; ADRIANE DA SILVA SAMPAIO / 7719116; ADRIELY KAROLAYNE / 7866810; ADRINE

CUNEGUNDES REGO / 7564120; ALESSANDRA RODRIGUES GOMES / 7709145; ALESSANDRA VALENTINA TEIXEIRA DE SOUZA /

7723199; ALINE DE OLIVEIRA MARREIRO CRUZ / 7849672; ALINE

MANOELA ROCHA DE MOURA / 7534477; ALINE RAYÇA MOURA

LIMA / 7604246; ANA CARITAS MESSIAS TAVARES / 7622490; ANA

CAROLINE ARRUDA LAGO / 7658621; ANA CAROLINE DE FREITAS

ARAÚJO / 7567898; ANA PAULA DE MIRANDA FERRAZ / 7763247;

ANA RAQUEL OLIVEIRA FERREIRA / 7796986; ANDRESA DA SILVA CARNEIRO / 7805624; ANGELICA REBOUÇAS MIRANDA (PCD)

/ 7514816; ANTONIA BRUNA DERZE DO NASCIMENTO / 7690045;

ANTONIA DA LIBERDADE MOURAO DA SILVA / 7599498; ANTONIA

ERICA XIMENES DE SOUSA / 7536429; ANTONIA FABIANA BARBOSA DE OLIVEIRA (PCD) / 7636237; AYME GOMES SILVA / 7608187;

BARBARA GEOVANNA DE OLIVEIRA BADU / 7770820; BENEDITA

LIMA SILVA / 7793090; BERENICE LIMA DO NASCIMENTO / 7560150;

BRIGIDA FIRMO BEZERRA / 7502532; BRUNA CAMILLY DE SOUZA

MANSOUR / 7800983; BRUNA CÂNDIDO DE LIRA / 7808631; BRUNA ELISA DE FARIAS RODRIGUES / 7683294; BRUNA PEREIRA DE

SOUZA / 7813740; BRUNA ROANA DA SILVA DELILO / 7655304; CARLENE DE SOUZA MENDONÇA SOUZA / 7006070; CARMEM JULIA

MARQUES / 7646810; CAROLINA DIAS BRANA SENA / 7767170; CAROLINE SANTOS PEQUENO DA SILVA (PCD) / 7767480; CAROLINE

SOUZA DE FREITAS / 7738994; CHAUANY CARVALHO DA SILVA /

7551100; CINTIA RIBEIRO GOMES / 7760710; CLAUDIA NEVES DE

SOUZA / 7512147; CLAUDIANE SILVA LIMA QUEIROZ / 7689632;

DAIANE MARIA SILVA DA ROCHA / 7661258; DALILA PEREIRA DE

OLIVEIRA BEZERRA LOPES / 7557060; DANIELA ARAUJO DE OLIVEIRA / 7755821; DANIELLY DE MOURA MORAIS / 7658184; DEBORA JAIAIRA GONÇALVES DA SILVA MONTEIRO / 7758162; DIANA

MARIA DE SÁ OLIVEIRA / 7010604; DIANA MARIA DE SOUZA GOMES

/ 7012984; ECINEIDE MARQUES DE SOUZA / 7615191; ELEN KYRLEN MARTINS DA SILVA / 7515006; ELINEIDE ARAÚJO DE SOUZA /

7655800; ELLEN CAMILA DA SILVA FERNANDES / 7723849; ELZA DA

SILVA SOUZA / 7028104; ELZA TAIS VIANA DE ARAUJO / 7562373;

EMANUELLE DE ARAÚJO TELES / 7587341; ÊMILY MORAIS COSTA /

7732368; ENAYRA DA SILVA TAUMATURGO / 7767668; ESTHER AMÁLIA BIGNATI (PCD) / 7776799; EVELY MONIQUE FLORES XAVIER /

7008944; EVELYN DA SILVA NASCIMENTO / 7751176; EVELYN VERAS DA SILVA / 7672020; EVLEN NATALIA LEITE RIBEIRO / 7605102;

FABIANA SILVA DE MOURA / 7684363; FABRÍCIA DE SOUZA FERREIRA / 7501439; FERNANDA LIMA DE SOUZA / 7678101; FRANCISCA

THAYRINE XAVIER SOUZA / 7556918; GABRIELA ARAUJO DE OLIVEIRA / 7515693; GABRIELA VASCONCELOS CUNHA CONCEICAO

(GESTANTE) / 7587490; GABRIELE SOUZA MOREIRA / 7565135;

GABRIELLA SANTOS DE SOUZA / 7630450; GERCIANE CAVALCANTE DA SILVA PAIXAO / 7666411; GIOVANNA EVELYN ANJOS DOS

SANTOS / 7629141; GLEIDIANE MESQUITA SILVA / 7724950; HANNA

MARIA DA SILVA RODRIGUES / 7016041; HELEN KAROLINE SILVA

FERNANDES / 7635355; IARA CLAIRE DE LIMA FREIRE / 7517297;

IASMIN SANTIAGO SALES / 7721021; ILZANDA JUSTO DO ROSÁRIO

/ 7868996; IOLANDA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVA / 7813120;

IRLA DE ARAUJO SILVA / 7784325; JAILDA DOS SANTOS FREITAS /

7753373; JANE LILIANE SILVA BRAGA / 7808534; JANIELLY SOARES

FELICIO / 7740565; JAQUELINE ARAUJO DE MOURA MUSTAFA /

7791054; JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA CASTRO (PCD) / 7578431;

JESSICA TAYRINE BARBOSA DE LIMA / 7548664; JÚLIA COSTA

DE SOUZA / 7722850; JULIANA NEGREIROS OLIVEIRA / 7005430;

JULIANA SILVA RODRIGUES / 7695497; JULYANE SILVA YARZON /

7623941; KEILA BEZERRA DA COSTA / 7555911; KÉSSIA DE LIMA

MONTEIRO / 7857632; LARISSA CONCEIÇÃO OLIVEIRA / 8859562;

LAURA PEREIRA DE MOURA / 7659539; LAYANA LIMA / 7700415;

LEIDIANE GOMES DO NASCIMENTO / 7850410; LEONILDE RODRIGUES DE ARAUJO / 7593767; LETICIA LIMA POSSAMAI (GESTANTE) / 7871686; LIGIANE VAZ DE SOUZA (PCD) / 7723610; LILIANE

BENÍCIO DE OLIVEIRA DANTAS / 7502931; LORENNA NAYARA DE

OLIVEIRA CONCEICAO / 7500921; LORRANE FRANÇA GARCIA /

7642466; LUANA DA COSTA LOUREIRO / 7602901; LUANA FREITAS

DO NASCIMENTO / 7658362; LUANA MARIA HALUEN MAIA / 7601182;

LUANA NOGUEIRA SAMPAIO / 7775504; LUANA PENHA BRAGA PASSO / 7011848; LUANA SANTOS MAIA / 7642547; LUMA DA COSTA

LOUREIRO / 7623666; LUMA LOHANA DO NASCIMENTO LIMA /

7030834; MARCELA DE AMORIM BATISTA / 7645201; MARCIA DOS

SANTOS MUNIZ FARIAS / 7544456; MARCIA LOPES DA SILVA MONTEIRO / 7751486; MARIA ALTEMIRIA BARNES DA SILVA / 7861745;

MARIA DAS DORES ALMEIDA DO SACRAMENTO ALVES / 7787278;

MARIA DE NAZARÉ SILVA DE MENDONÇA / 7580029; MARIA EDUARDA COSTA SILVA / 7791410; MARIA ERLENE SOARES DA CUNHA

/ 7017544; MARIA JÚLIA FRANÇA DE SOUZA / 7795947; MARIA REGINA MOREIRA DA SILVA / 7786620; MARIA TAILÂNDIA NERI DA COSTA / 7768567; MARIANA CHAGAS DA COSTA / 7650248; MARIANA

NASCIMENTO ARIAS / 7585594; MARINEIS CAVALCANTE DA SILVA

CHAOUK / 7546270; MAYARA CORREIA LIMA / 7019334; MAYRA SALES DA SILVA / 7621639; MEIRY GOMES DA SILVA / 7540477; MILENA GLEYCIELE PEREIRA DA SILVA / 7537387; MIRELA SILVA DE

SOUZA / 7773439; NADJA RAYAD DA SILVA MOREIRA / 7552173; NATHALIA MONIZ MARRUCH / 7566425; NATHIELE ALVES DE ARAÚJO

/ 7674244; NATIELLE GOMES DE SOUSA (PCD) / 7514786; NAYROENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA / 7513380; NECIR MARTINS GOMES

NETA / 7047400; NILCILENE DE LIMA FERREIRA / 7726309; OCIANE

THUANE PRADO CUNHA FURUKAWA / 7603517; PATRICIA DE MELO

VIEIRA / 8900337; POLYANA PEREIRA DA APARECIDA / 7504888;

PRISCILA DA SILVA DE OLIVEIRA / 7597088; PRISCILA FERREIRA PIRES / 7008599; RAFAELA MENEZES MELO NASCIMENTO /

7023218; RAIANE NORONHA DE CARVALHO / 8918201; RAIFANA DE

LARA SOARES / 7599030; RAILÂNDIA QUEIROZ FERREIRA SOUSA

/ 7673300; RANNE KELLY BARBOZA DA SILVA / 7025219; RAYANE

LIMA DE OLIVEIRA / 7554931; RAYANE SIQUEIRA DE OLIVEIRA /

7580142; RAYANNE FALCÃO DOS SANTOS / 7557280; RAYÇA DE

CASTRO ASSIS / 7020119; RAYNE DA SILVA LUNA / 7038797; RAYSSA SILVA DE LIMA FEITOSA / 7041046; REGIANE DE SOUZA BARBOSA / 7743823; REGIANE GOMES GADELHA / 7723865; REJANE

SILVA DE SOUZA / 7598653; RENATA QUEIROZ FERREIRA AMORIM /

7642989; RHAIKA SUELLEM DA SILVA DE ALMEIDA / 7008634; RIVANIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA / 8896534; ROMÁINA OTÍLIA SILVA DE

ARAÚJO / 7779976; ROSENAIRA DA SILVA LIMA / 7734514; ROSIANE

DA COSTA LIMA(GESTANTE) / 7001745; ROSILENE PITA DA COSTA

/ 7009894; SABRINA FERREIRA DE OLIVEIRA / 7616546; SABRINA

LIMA DE FARIA SENA / 7522142; SÁLUA BUSSONS MORAES DE

SOUZA / 7671393; SAMARA DE ALMEIDA FALCÃO BESSA / 7508034;

SAMARA LIMA DA COSTA / 7630689; SAMMILI DIAS BEZERRA /

7708378; SARA BEATRIZ ARAUJO LOPES / 7628692; SHEILLY RAQUELLY PRADO DE PAULA / 7737980; SILVANA DA SILVA COSTA /

7626800; SILVANESSA OLIVEIRA DE ALMEIDA (PCD) / 7730209; SONAIRA FREITAS DE SOUZA / 7583796; SUENA RICARDO DE OLIVEIRA / 7582773; SUZANA RIBEIRO BRANDÃO / 7729545; SUZIANE DA

SILVA LIMA / 7608756; TAINARA DA COSTA DOS SANTOS / 7806965;

THAILA SILVA NOGUEIRA / 7773374; THAIS VIEIRA LOPES BATISTA

/ 7760477; THAYSSA MACIEL FREIRE / 7793383; VALÉRIA MACIEL

DE SOUZA / 7599137; VANDA MARIA DA SILVA MIRANDA / 7614209;

VANESSA DA SILVA PEREIRA / 7572174; VITÓRIA CAROLINE BRANDÃO DA COSTA SIQUEIRA / 7722591; VIVIANE PEREIRA CHAVES /

7753722; WEULA PAULA MELLO DA SILVA / 7615027; WILLIANY DE

SOUZA LIMA.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

7003225; ADISON AIFF DOS SANTOS SILVA / 7762267; ADRIELEN

DA SILVA DOS SANTOS MONTENEGRO / 7564112; ALESSANDRA

RODRIGUES GOMES / 7006217; ALINE PEREIRA GOMES / 7534485;

ALINE RAYÇA MOURA LIMA / 7885911; ALÍPIO NETO CORREIA (PCD)

/ 7608853; ANA BEATRIZ ALENCAR DE CARVALHO / 7604254; ANA

CARITAS MESSIAS TAVARES / 7755392; ANDRÉ DA SILVA DE QUEIROZ / 7669063; ANDRÉ LUIZ DA CRUZ MAIA / 7596049; ANDREW

JOÃO BRITO DA SILVA / 7559763; ANNE DHARA MEDINA MAIA /

7552238; ANTONIO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES / 7848919; ANTÔNIO SALATIEL DA GRAÇA MAGALHÃES / 7542518; APOLLO REIS

DOS SANTOS DA SILVA / 7512562; CLAUDIANE SILVA LIMA QUEIROZ

/ 7638981; CLEVERTON ARAÚJO DO NASCIMENTO / 7003339; DAIANA OLIVEIRA SARAIVA / 7611633; DYEYME FERREIRA MORAES DA

COSTA NUNES / 7724683; ELDER CORDEIRO BARBOSA / 7028317;

ELZA TAIS VIANA DE ARAUJO / 7006437; FRANCISCO MATHEUS

DA SILVA SALES / 7019296; FRANCISCO WILLYANS COSTA SALES

/ 7532148; GREGORI CARVALHO CALIXTO / 7554176; HELOISE GADELHA DOS SANTOS / 8896089; JEFFERSON JOSE BARROS SANTOS / 7793685; JENIFER PINHEIRO MOURÃO / 7726988; JORGEANA BARBOSA DA SILVA / 7556179; JOSÉ AELSON DA SILVA MELO /

7543948; JOSÉ CARLOS DE MOURA LOPES (PCD) / 7855362; JOSÉ

CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR / 7765983; JOSÉ GERSON DE CASTRO MEIRELES JÚNIOR / 7748892; JOSÉ IRLAN DA SILVA MOURA

/ 7666047; JOSÉ LUIZ MAGALHÃES NASCIMENTO / 7750057; JOSÉ

RICARDO CARUTA / 7658923; JULIANA DE OLIVEIRA COSTA LINS /

8705441; KELLY DA SILVA CAMPOS (PCD) / 7602928; LUANA FREITAS DO NASCIMENTO / 7818220; LUANA SANTOS MAIA / 7683120;

LUIZ GUSTAVO BEZERRA SANTOS / 7698801; MÁRCIA MARIA

FRANÇA DE SOUZA / 7537344; MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS

PERES / 7829681; MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA / 7746539; NICHOLAS DA SILVA SANTOS / 7016858; NILCILENE DE LIMA FERREIRA / 7505167; PRISCILA DA SILVA DE OLIVEIRA / 7785496; RAYANA

VENÂNCIO VIEIRA / 7814771; REGINALDO BEZERRA DA SILVA /

7031269; RIVANIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA / 8901210; SARA CRISTINA GOMES DA SILVA / 7004027; SAUL CLEMENTE DE SOUZA /

7781890; TIAGO OLIVEIRA / 8861338; VALÉRIA MACIEL DE SOUZA

/ 7734875; VANGLEANE DO AMARAL MELO / 7731558; VITÓRIA LORANE NASCIMENTO SILVA.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – MOTORISTA

7722420; ADRIANO DA SILVA TELES / 8914540; AGNO ARAUJO

SILVA / 7837585; ALDEIR CORDEIRO BREGENCE / 7679327; ALEX

COSTA DOS SANTOS / 7744757; ALEX TANANTA DE SOUZA /

7723903; ANA LUIZA DE SOUZA VASCONCELOS / 8930163; ANDERSON DE ARAÚJO SILVA / 7629648; ÂNGELO GABRIEL LOBO MANASFI / 7014618; ANGELO MARCIO DAS CHAGAS DE SOUZA (PCD)

/ 7644035; ANTHONY MARCLEY PAULINO DA SILVA / 7638205; ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA / 7623330; ANTONIO GEILSON DA COSTA MENEZES / 7516991; BRUNA CAMILLY DE SOUZA MANSOUR /

7569483; BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS / 7795203; CAIO VINÍCIUS PRAXEDES RODRIGUES / 7722885; CARLOS AUGUSTO

ALVES DE SOUZA JUNIOR / 7640170; CELMO VIEIRA DE MATOS

SILVA / 7544162; DANILLO MAGALHAES ANTUNES / 7655410; DANILO GERONIMO DE FREITAS / 7518935; DENILSON DE ALBUQUERQUE PEREIRA / 7688733; EIKE EMANOEL NASCIMENTO DE

SOUZA / 7806671; ELIKEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS /

7760698; ELISSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS / 7530994; ELIVELSON DA SILVA LOPES / 8913684; ERIC DA SILVA FRANÇA / 7668716;

FERNANDO DAVILA DA SILVA / 7811691; FERNANDO FELIPE SILVA / 7686048; FRANCIGLEISSON ANDREOLA DA COSTA / 7501510;

FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA / 7019652; FRANCISCO MENDES

DE SOUZA / 7501552; FRANCISCO ROGER DA SILVA / 7868286; GABRIEL LOPES DA SILVA / 7000382; GERLANIO MARINHO DE SOUZA

/ 7001613; GILSON NASCIMENTO DA SILVA / 7821639; GUTEMBERG

DA SILVA DE MELO / 8904782; HÉLIO MONTEIRO DIAS JÚNIOR /

8922624; IGOR RUAN GASTÃO ROSA / 7005600; ISMAEL VALENTIN

SERPA / 7710720; JACKSON LOPES DA COSTA / 7682948; JACSON

COSTA VIEIRA / 7779780; JANELDO DAMASCENO DE LIMA (PCD) /

7894899; JAYSON BARBOSA DE OLIVEIRA / 7536348; JHON MICHAEL BOMFIM DA COSTA / 7807791; JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA (PCD) / 7533527; JOSE AUGUSTO LINDOSO DA SILVA / 7608390;

JOSE AURICÉLIO BARROS PASSOS / 7633025; JOSÉ EDNILSON

COSTA FREITAS / 7727550; JOSE MARIA GOMES MASCARENHAS

NETO (SUB JUDICE) / 7585926; JOSÉ RIBAMAR DA SILVA OLIVEIRA

/ 7561300; JOSE RONEY DE SOUSA FERREIRA / 7639759; JOSUÉ

BARBOSA DOS SANTOS / 7882387; KESIA NOLASCO DE ABREU /

7546424; LEONARDO DE ALMEIDA GOMES (PCD) / 7591640; LETICIA LIMA POSSAMAI (GESTANTE) / 7585128; LUIZ CARLOS PAZA

JÚNIOR / 7744846; LUIZ SOUSA DOS REIS JÚNIOR / 7679432;

MADSON MOTA DA COSTA / 7831641; MARCELO DA SILVA LIMA /

7631715; MARCOS ALISSON DA SILVA LIMA / 7735848; NEY LANDO

MORAIS LOPES / 7696191; PAULO MEDEIROS DE SOUZA / 7533977;

RAFAEL MENESES DA SILVA / 7530153; RAFAEL SOUSA DE SÁ /

7028511; RAIANDERSON SOUZA DE MOURA / 7568363; RENAN DE

SOUZA MELO DOS SANTOS / 7515413; ROGÉRIO DE SOUZA SILVA

/ 7002482; ROMERO RODRIGUES ARAUJO / 7001799; ROSILENE

PITA DA COSTA / 7760280; SANDRA TEOTONIA DO NASCIMENTO /

7717939; SÁVIO RODRIGUES DE ALENCAR / 7853181; TAYANE STEPHANIE DO VALE DA SILVA / 7509111; TELMAR SOUZA MARINHO /

7795815; THALES AUGUSTO SALES DE OLIVEIRA / 8898740; WALISSON IRIS DA SILVA.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – TÉCNICO DE INFORMÁTICA

7709072; ALESSANDRA VALENTINA TEIXEIRA DE SOUZA / 8895341;

ALEX MARINHO DE CASTRO / 7782136; ARLAN HUDSON SOUZA E SILVA / 7608268; BARBARA GEOVANNA DE OLIVEIRA BADU

/ 7774770; CÉSAR JÚNIOR RODRIGUES PEREZ / 7841370; FABIO

DE SOUZA FERREIRA / 7519753; FRANC DENIS BARROSO DE

OLIVEIRA / 7511299; FRANCISCO ETEVALDO DOS SANTOS SILVA

/ 7566077; FRANCISCO MARTINS GOMES NETO / 7685360; FRANCISCO WEVELLEY DA SILVA NERI / 7642385; HEBERTH FERNANDO

ALVES DA SILVA / 7573057; IGOR DE ASSIS WESEM / 7854609; JARLES PIRES RIBEIRO / 7628200; JOAS DA SILVA PEREIRA / 7769822;

LUCAS RODRIGUES DA COSTA / 8703007; MARCIO SOARES DOS

SANTOS MOREIRA / 7647816; MARCUS VINÍCIUS LIRA PADILLA /

7865490; MARLON DE OLIVEIRA CARVALHO (PCD) / 7013751; MIKAEL BENEDITO BARBOSA OLIVEIRA / 7012631; NAYARA DOURADO

ALBUQUERQUE / 7798768; NORMANDO ALBUQUERQUE FONTENELE / 7559527; RAGE NASCIMENTO DE SOUZA / 7659970; RENATO COSTA DE ALMEIDA / 7523750; VINICIUS PEREIRA REBOUÇAS /

7774460; VINICIUS SANTIAGO VALENTE.

ASSISTENTE SOCIAL

7833261; AKEYDSON AMARO FARIAS DE SOUZA / 7029389; ÁLEX

BRUNO CASTRO RIBEIRO / 7505124; ALEXANDRA LOPES LIMA /

7704895; ALINE DA SILVA LIMA VALE / 7659628; AMANDA JUSSARA

DE SOUZA COSTA / 7737033; ANA CLÍCIA ALEXANDRE DE MELO

MAGALHÃES / 7742380; ANA LUCIA LIMA CAETANO / 7770910;

ANDERSON WESLEY ALVES DE LIMA / 7640960; ANDREA COSTA

BEZERRA / 7733615; ÂNGELA MARIA CHAVES SOUZA / 7667981;

ANTONIA LEUCIONE GOMES SILVA / 7814240; AURICÉLIA DA SILVA SOUZA / 7522240; CARLA NORIELLE GOMES ALBUQUERQUE

/ 7713169; CHARRID ESTER D’AVILA GANUM ALBUQUERQUE

(PCD) / 7736436; CLEANE ARAUJO SAMPAIO / 7559410; CYBELLE

CHRISTINE DE SA DAVILA / 7760400; CYNTHIA DA SILVA OLIVEIRA / 7743238; DANIELA RODRIGUES DA SILVA / 7766290; DANIELE

DA SILVA BATISTA / 7652128; DAYANE BARBOSA MATOS / 7791739;

DAYSE VALE DE OLIVEIRA GOMES / 7818440; DÉBORA MELO DE

AGUIAR / 7003357; DENISE DE OLIVEIRA SIEBRA / 7673060; DIANA

FARIAS DA COSTA / 7796447; EDMARA ALENCAR DOS SANTOS /

7604777; EKYLANE RESENDE MOREIRA / 7748671; ELAINE MARIA

FERRAZ ARAUJO / 7784678; ELIETE DA SILVA BATISTA / 7687320;

ELIZABETE DO NASCIMENTO LOPES / 7637853; ERIKA MONTEFUSCO PORTELA LUSTOSA / 7689705; EVA AMORIM MOREIRA

BANDEIRA / 7749589; EVILANDIA FREITAS DE LUCENA / 7698799;

FABIANA DIAS DOS SANTOS / 7818190; FELIPE HENRIQUE MARTINS / 7512015; FERNANDA RODRIGUES MOREIRA / 7735111; FERNANDA SILVA DE SOUZA / 7679726; FRANCILENE TAUMATURGO

DOS SANTOS / 7734417; FRANCISCA LUANA DA SILVA RODRIGUES

ALVES / 7622252; GABRIELA MORAIS VAZ / 7559747; GENEILDE DO

NASCIMENTO ALVES COELHO / 7016580; GERLANE RAMOS ALECRIM / 7835582; GISELLE BANDEIRA DE SOUZA / 7762046; GLAYNAN REJANE FROTA DE FREITAS / 7800959; GRAZIELE MORAIS /

7738676; HELLEN ALLINE DE ARAUJO FIDELIS / 8911037; IDELENE

EMILIA DE MELLO MENEZES / 8796595; ITALLA LOHANY LIMA DE

SOUSA / 7584261; IZABELA BARRETO DE SOUZA (PCD) / 7801157;

JANAÍNA DOS REIS COSTA / 7890788; JARDEL DE NAZARÉ DOS

SANTOS / 7863756; JOÃO PAULO FREIRE NOBRE (PCD) / 7582560;

JOSELIA EVELIM DA SILVA AZEVEDO / 7566875; JOSEMILDO DIAS

COELHO / 7688741; JOSMAN DE PAIVA NERI / 7798866; JULIANA

LIMA DE PAULO FIGUEIREDO / 7707614; KAREN LAUANA LOPES

MUGRABY / 7725108; KATHYELLY SILVA CORDEIRO / 7013744; KEROLEM DE QUEIROZ ESPINDOLA / 7523432; LAUANA DOS SANTOS BRILHANTE / 8875049; LAYLA GOMES MARINHO / 7041658;

LORRAINE ANASTÁCIA BRITTO RIBEIRO / 7546017; MAISA DIAS

DE OLIVEIRA MELO / 7633408; MÁRCIA MORAES VIEIRA / 7743149;

MÁRCIA STIBE DUMONT / 7639449; MARIA CAROLINA SANTOS DA

CRUZ / 7660618; MARIA CHAHIRA DE SOUZA AZEVEDO RAMOS /

7508042; MARIA CLEINIR DE PAULA LOPES LIMA / 7764669; MARIA

CLEMILDA DOS SANTOS BORGES CUNHA / 8916349; MARIA DA

CONCEIÇÃO TAVARES DE OLIVEIRA / 7642598; MARIA DE FATIMA

MELO RODRIGUES / 7689381; MARIA DILZIANE SANTOS DE SOUZA

/ 7843895; MARIA JOSÉ RICARDO DE SOUZA FERREIRA / 7592060;

MARIA LUCINÉIA DE ARAÚJO MONTEIRO / 7767897; MARIA PATRICIA XAVIER DA SILVA / 7775342; MARIA VANDERLÉIA FERREIRA

MONIZ MARRUCH / 7507500; MARIANA CRISTINA L B NASCIMENTO / 7690932; MARQUIZETE DE LIMA LOPES / 7007794; MAYARA

MACHADO MONTEIRO / 8903840; MILTON ARAÚJO FERREIRA DA

SILVA / 7784334; NANNY CAROLYNE SANTANA GRACA MOREIRA

/ 7685513; NATAN LIMA DA TRINDADE / 7701551; NETE DE SOUZA OLIVEIRA MOREIRA / 7756887; NEUZICLÉIA SILVA DE AZEVEDO

DOURADO / 7669488; NIDIA JOYCE FONSECA ARAUJO / 7502354;

NOEMI DO NASCIMENTO LOPES / 7827938; PRISCILA CHRYS CATAR DE LIRA / 8912785; RAFAELY EDUARDA MAIA CUNHA / 7508409;

RISERGIO VASCONCELOS TORRES / 7552092; RITA MOTA DE

OLIVEIRA / 7539681; RODRIGO AVELINO DOS SANTOS / 7029933;

RODRIGO MARCELO RODRIGUES DA PAZ / 7815905; ROSIANE

BORGES CRUZ / 7570635; RUTH SEVERIANO BIBIANO BARDALES

/ 7837747; SANDRA MARIA AMORIM DA ROCHA / 7803230; SARA

ALINE BEZERRA ASFURY DE OLIVEIRA / 7012518; SARA DE SOUZA NERY / 7803427; TABITA MAIA FERREIRA HOLANDA / 7739060;

TAMILA SALES DOS SANTOS SAMPAIO / 7817428; TAYNA ARAGAO

DE ANDRADE / 7672454; TEREZINHA DA SILVA PEREIRA / 7542976;

VANESSA BEZERRA DE LIMA DA SILVA (PCD) / 7827342; VANESSA

SOUZA GUIMARÃES.

PSICÓLOGO

7651708; ALESSANDRA ANDRADE DE SOUSA / 7725744; ALESSANDRA NEUMANN LIMA / 7514484; AMANDA ELY / 7810776; ANA CAROLINE RODRIGUES DA SILVA / 7035623; ANA PAULA DE SOUZA

ALENCAR / 7719620; ANANDA KATRINE SILVA DE SOUZA / 7598688;

ANDRESSA DOS REIS MAGALHÃES / 7557310; ANNA KATRYNE

MOTA MACAMBIRA / 7514077; ANNE KAROLINY CARVALHO MENDONÇA RIBEIRO / 7727607; ANTONIO ANDERSON GOMES DE

SOUZA / 8803583; BRUNA KAROLLYNE SILVA RICARTI / 7635397;

BRUNETE PRESLEY COSTA DO NASCIMENTO / 7504942; CAROLINA ARANTES BATISTELA SIMO / 7825781; CÁSSIO SANTANA DE

OLIVEIRA / 7540701; CATARINA RIBEIRO DE LIMA GONÇALVES /

7803478; CATIUSCIA HOLANDA DE MELO / 7506880; CLAUDIO FIGUEIREDO TELES / 7558384; CLEIB LUBIANA DE ARAÚJO / 7529783;

CLEICIANE LIMA DA SILVA OLIVEIRA / 7503571; D’ARTAGNIELLY

ROCHA DA SILVA PIAUHY / 7527756; DANIELLE BEZERRA DE CASTRO / 7501064; DEANDRISON DE OLIVEIRA AMARAL / 7520387;

DÉBORA CRISTINA NASCIMENTO DE LIMA / 7610980; DEIVID DA

SILVA SOUZA / 7773080; DENISE ELIDIA DA SILVA / 7551185; ÉDILA

MAZÍLIA DE AGUIAR PINTO / 7763204; EDVANIA OLIVEIRA BARBOSA’ / 7628021; ELESSANDRA DE SOUSA DIAS MEIRELES / 7715714;

ELIANA SILVA CORDEIRO / 7646380; ELISA SANCHEZ VASCONCELOS / 7721560; EMELYM DANIELA SOUZA TONELI / 7725710; ERICA

DE SOUZA MARQUES / 7816952; ESTHELA BIANCHINI HIPÓLITO DA

SILVA / 7794371; EUBERTH FILIPE PACHECO ROMERO / 7504683;

EUDMAR NUNES BASTOS MICHALCZUK / 7501641; EVELIN TEIXEIRA CLAUDIO / 7549750; GEENVAN VIANA ALVES / 7751753;

GRACYELLE LULA DE OLIVEIRA / 7524161; HALANNA SILVA DE MIRANDA / 7633769; HEITOR PEREIRA DE SOUZA / 7027319; IVANNA

ARAÚJO DA SILVA / 7031091; JAIANE KAROLINE DA SILVA MOURA

/ 7891415; JANIELE OLGA DANTAS DE PAZ BARBOSA / 7538901;

JÉSSICA LIZ BUSSONS SOUZA / 7564511; JESSICA ROCHA SILVA

/ 7730900; JOÃO GUILHERME SILVA SOUZA / 7592906; KAMILLA

KIMMAY LIMA MAGALHÃES DE SOUZA / 7686900; KARLA CARINE

GUERRA MACIEL / 7778767; KELLY CRISTINA COSTA ALBUQUERQUE / 7020383; KEMILA PONCE DE SOUSA / 7830947; LARA MARIA SILVA MAIA / 7604793; LAURA MARIA ARAGÃO LEITE / 8848854;

LAURA OLIVEIRA DA SILVA / 7740948; LAYANE QUEIROZ DOS SANTOS / 7678282; LAYNA DE SOUZA MOURA / 7618921; LAYS MAYRA

LIBIO MARQUES SOUZA / 7684908; LETÍCIA DE FREITAS LORGA /

7537719; LIS CAROLINE ROCHA DO NASCIMENTO / 7699328; MAISA

NALUY MELO DE MACEDO / 7608780; MARCIA DE SOUZA NOBRE

/ 7808232; MARIA DA GLORIA LEITE MENDONCA / 7721200; MARIA

ELZA DA SILVA CORDEIRO BROTTO / 7623313; MARIAH FERNANDA

LUCENA BANDEIRA / 7001125; MARIANA DE SOUZA MENDONÇA /

7610882; MATEUS FERREIRA OLIVEIRA / 7881436; MICHELLE PFEIFER MARQUES PINHEIRO / 7002326; MYRLA ALEXANDRA COSTA

DOS SANTOS FROTA / 7568576; NAIR DA SILVA SOUZA / 7688105;

NATASCHA MARIA DANTAS BESSA / 7828136; NATASHA SOUZA MATOS / 7785577; NATASSIA DE OLIVEIRA LOPES COSTA / 7615345;

OZILEIDE OLIVEIRA DE PAIVA / 7525931; PATRÍCIA DE OLIVEIRA

SILVA / 7596863; PAULO RICARDO SILVA VASCONCELOS / 7644914;

RAIZA BELO NOGUEIRA DA SILVA / 7637802; RAMON NEVES MATOS / 7777000; RAQUEL REZENDE DANTAS (PCD) / 7757735; RAYSSA LIMA LEITE / 7718381; RENAN ROCHA DE MATOS / 7594453; RICARDO VINÍCIUS DE FARIAS LOPES / 7590636; RODRIGO FABIAN

GÓMEZ SOSA / 7009809; RONNIBERG MAIA DA SILVA / 7877390;

SABRYNNE MENDONÇA DE SOUZA / 7813996; SARA CRISTINE

DO NASCIMENTO SOUZA BASTOS / 7864639; SARAH SANTOS DA

SILVA / 7760701; TALITA MORTARI MONTYSUMA LEITE / 7684916;

VANESSA CASTRO DE SOUZA / 7657161; YANNE DOS REIS SILVA /

8908559; YASMIM CUNHA DE LIMA.

2.2. DOS CANDIDATOS FALTOSOS E ELIMINADOS DO CERTAME

2.2.1. Resultado dos candidatos FALTOSOS e ELIMINADOS do Certame no Exame Psicotécnico, na seguinte ordem: cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO

7656858; AGERDAN FIGUEREDO TELES (PCD) / 7011384; AIRTON SILVA OLIVEIRA / 7645768; ALEX FELIX DA SILVA OLIVEIRA /

7655444; ALFREDO DOS SANTOS PEREIRA / 7010769; ANATAEL DE

PAULA NASCIMENTO / 7043332; ANTONIO HENRIQUE COSTA DE

SOUZA / 7667310; ANTONIO JOCICLEIDE SILVA REGADAS / 7757646;

BERGSON DE ARAUJO BEZERRA / 7695594; CARLOS YURI ARAÚJO MIRANDA / 7528671; CLAUDEMIR FERREIRA / 7521146; DANIEL

LINHARES CRAVEIRO / 7773838; DYESON FERREIRA MARTINS /

7703325; ERLLEN DA SILVA BRITO / 7594798; EUZÉBIO IZIDORIO

DA SILVA NETO / 7802153; EZENEI COUTINHO DE OLIVEIRA /

7634072; EZEQUIEL MELO DE OLIVEIRA / 7506740; FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES / 7761430; GIOVANNI NASCIMENTO FREITAS /

7503725; HEBERSON CRISTIANO DOS SANTOS SILVA / 7005457;

ISMAEL VALENTIN SERPA / 7657730; ISRAEL FURTADO DA SILVA /

7724667; JAQUISSON REBOUÇAS MIRANDA / 7578106; JEAN JORGE GONÇALVES DA SILVA / 7733526; JEFFERSON FEITOSA DE ALMEIDA / 7858868; JOAB DE SOUZA SILVA / 7516959; JONATAS DOS

SANTOS FONSECA / 7007183; JOSE FRANCISCO ALVES DASILVA /

7018664; MARCOS ANTONIO SANTOS / 7690258; MARCOS BATISTA

MESSIAS / 7536178; MATHEUS SALES VIGA DE QUEIROZ / 7538855;

MAYCON MIRANDA DE LIMA / 7628935; NASSER HUINETON SARAH

LIMA / 7739176; RAFAEL MOURA DE FREITAS / 7512156; RAIMUNDO

MARIANO NOBRE JÚNIOR / 7843224; RAVEL SILVA DE ARAUJO /

7015460; RENAN DA SILVA DE OLIVEIRA / 7022033; RODRIGO ANDRADE ALMEIDA / 7674597; ROGÉRIO NUNES FERREIRA / 7578580;

ROMULO CASTRO DA SILVA / 7514433; SIDNEY SHELDON FREITAS

DE ARAUJO / 7517050; THÉO ADAURIO TEIXEIRA NETO / 7849362;

WESLEY LUIS DA SILVA CUNHA.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO

7536534; ALINE SANTIAGO LIMA / 7672330; CINDY LEAL LIMA /

7531397; EVELINE PEREIRA SOUSA GENEROSO (PCD) / 7625324;

HELEN CRISTINA DA SILVA MENEZES / 7859066; INGRID CAROLINE DA SILVA SOUZA / 7715226; JAKSCILEIA DA ROCHA BASTO /

7516908; REBECA BORTOLLI MAURER / 7649720; ROSIANE DE

SOUZA / 7616376; TAYNÁ COSTA DE MELO.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

7013514; AIRTON SILVA OLIVEIRA / 7669330; ANA CLÁUDIA VIEIRA

DOS SANTOS / 7858973; ANNE KAROLINY CARVALHO MENDONÇA RIBEIRO / 7043421; ANTONIO HENRIQUE COSTA DE SOUZA /

8911495; DANILO FERNANDO LEITE / 7029631; DEBORA DIOGENES

DA COSTA / 7860650; DIANA DE FARIAS SOUZA / 7539789; FRANCISCO SARAIVA GAMA DE SOUZA / 7690444; GRACIETE MEIRELES

LIMA MENEZES DOS SANTOS / 7571120; JORGE NATAL ALVES DA

CRUZ / 7047737; JOSINEY DE OLIVEIRA PINHEIRO / 7708262; JULIANA OLIVEIRA RODRIGUES DE QUEIROS / 7626746; KAUÃ SARAIVA

GAMA DE MATOS / 7732201; KLISMHAM WALACE SILVA DE OLIVEIRA / 7772041; LEILANE CRISTINA SOUZA DE LIMA (PCD) / 7762747;

LETÍCIA DA SILVA BORGES / 7575459; LUANN OLIVEIRA / 7683227;

LUCAS ABREU DE SOUZA / 7611609; LUCAS CASTRO ALEMÃO /

8872937; MANOEL DE JESUS DE SOUZA COSTA / 7649240; MARCOS DE MATOS SILVA / 7797796; MARIA LUANA PARENTE DE OLIVEIRA / 7586000; MATHEUS RODRIGUES DE ALMEIDA / 7812124;

RAYFA ASSEM DE CASTRO ALMEIDA / 7516916; REBECA BORTOLLI

MAURER / 7022139; RODRIGO ANDRADE ALMEIDA / 7794622; SAMUEL DIAS DOS SANTOS / 8845715; SÉRGIO SILVA DE ALMEIDA /

7787294; TACILA DA SILVA GOMES NASCIMENTO / 7006232; TAYNARA

KETYLEN SOUZA DO NASCIMENTO / 8901775; VÍTOR JORGE SANTOS VASCONCELOS / 7741979; WILIAM DOS SANTOS BATISTA.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – MOTORISTA

7858280; AFRAN BARBOSA AGUILAR / 7523165; AGNALDO BRAGA

SOUZA / 8903000; ALAN GABRIEL CUNHA DA SILVA / 8874948; ALISSON VASCONCELOS DA SILVA COSTA / 7799357; AMARAL TEIXEIRA DE SOUZA / 8929017; ANDRÉ FERREIRA SANTANA / 7660911;

ANTONIO TEIXEIRA PASSOS / 7020111; APOLO MARCO DE AGUIAR

MELO / 7695713; AUERICON PESSOA (PCD) / 8930007; CAIO AUGUSTO DA SILVA BELEZA / 7733453; CARLENILSON DO NASCIMENTO ANDRADE / 7009673; CLECEILDO DO NASCIMENTO DA SILVA

/ 8919585; CLEIDE OLIMPIO DE MORAIS (PCD) / 7755368; DANIEL

NOGUEIRA SOUZA DO VALLE / 7554141; DAVI DANIEL DE SOUZA /

7715218; EDSON PEREIRA DOS ANJOS / 7619146; ELIAS MONTEIRO DA SILVA / 7575050; EMERSSON DE SOUZA CASTRO / 7558074;

FELIPE ANDRADE COSTA / 7738609; FRANCICLEY DE MELO MARQUES / 7604378; FRANCIMAR DA SILVA LIMA / 7719051; FRANCISCO

CILDOMAR DA SILVA CORREIA / 7712031; FRANCISCO MARQUES

DE SOUSA / 7789335; FRANCISCO VALDIR BORGES DOS SANTOS /

7808313; GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA / 7819056; GUSTAVO

MAIA DINIZ / 7798563; JERFFESON SILVA DOS SANTOS / 7740700;

JONATAS CONCEICAO DE ARAUJO / 7786565; JORGE ADEMAR VELASQUEZ OVIRESE / 7757670; JORGE OLIVENCIO DOS SANTOS /

7718160; JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA / 7787449; JOSE

JORGE PEREIRA / 7620543; LEONARDO ARAUJO CUNHA / 7762372;

MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO / 7541651; NECIR MARTINS

GOMES NETA / 8874280; ORLANDO SILVA REGADOS NETO (PCD) /

7570600; PAULO SERGIO DE OLIVEIRA FREITAS / 7503407; RAFAEL LIMA DOS SANTOS / 7802501; RAIMUNDO DE ARAUJO COIVARA NETO / 8897719; RAYANNE FALCÃO DOS SANTOS / 7010086;

ROMÁRIO GOMES MACHADO / 8895732; SABRINA LIMA DE FARIA

SENA / 7774699; SÁVIO DE MELO ANDRADE / 7656319; SILDO FERNANDES PERET / 7732491; THIAGO ALVES / 7709197; THIAGO DA

SILVA VIEIRA / 8903743; VICTOR AFONSO SANTANA DA COSTA /

7683634; WELISSON HESPANHOL DE MESQUITA / 7866888; WESLY

ROCHA DE OLIVEIRA.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – TÉCNICO DE INFORMÁTICA

7745533; LUAND GADELHA LIMA / 7729480; LUCAS DOURADO DA

SILVA / 7027213; RENAN DA SILVA DE OLIVEIRA / 7643942; RODRIGO BARBOSA DAS NEVES.

ASSISTENTE SOCIAL

7647301; ANA DANIELA NONATO DE SOUZA / 7783647; ANA MEL

MARQUES DE SOUZA SILVA / 7575688; ANTONIO ALBERTO DE

MENEZES / 7565004; ANTONIO CHARLES BRANDÃO DE ARAUJO /

7007589; CELSA ALVES DA SILVA / 8922497; CELSO KUBICHEM RODRIGUES / 7702043; CLÁUDIA LARANJEIRA MACHADO / 7865945;

CLISCIELE CABRAL PINHEIRO / 7693079; DAYANA MOREIRA MENEZES USZACKI / 7551860; DAYANE FRANÇA CAMPOS / 7712405;

DENISE DO NASCIMENTO MELO / 7537999; EDINEIA PEREIRA MATTOS / 7502150; ESTEVÃO LUCAS MAQUINÉ ABUD / 7668473; ETH

ROCHA DA SILVA / 7579748; FABIANO MELO RODRIGUES / 7767218;

GEANE RODRIGUES DE MENDONÇA / 7564260; GEYSSE BEZERRA

FERREIRA / 7611927; GIOVANNY KLEY SILVA TRINDADE / 8913617;

GLEICIANE CARDOSO PESSOA / 7828560; GLEICIANE RODRIGUES

MOREIRA / 7689950; GRACIETE MEIRELES LIMA MENEZES DOS

SANTOS / 7504322; IRIZANE DE SOUZA PATRICIO / 7542828; ISABELA LAUANE DA SILVA CAVALCANTE / 7862334; JARLENE DE ARAUJO BRAGA / 7524447; JEAN CARLOS BARBOSA MARTINS / 7547560;

JOSIANE DE SOUZA SILVA / 7565623; KAREN ORRANA SANTIAGO

DE LIMA / 7695101; KAROLINY ROSAS DE OLIVEIRA / 7535651; LUIZ

FERNANDO ALVES PESSOA / 7788266; MARIA EDNA MELO DA SILVA / 7778252; MARIA MARINETE LEITE DA SILVA / 7776810; MARIA

SUSIANE BARBOZA DA SILVA / 7828714; MARILIA RAFAELA RAMOS / 7737378; MERIANE ROCHA MOURA / 7712820; MICHERLENE

SILVA DE MIRANDA / 7620160; NAYANNE BRAGA DO NASCIMENTO OLIVEIRA / 7724918; NAYARA INGRIDD SOUZA GUIMARÃES /

7763360; ODEIZA SANTOS DA SILVA / 7740166; ORNILSE DE FRANÇA CAVALCANTE / 7657641; OSCAR ANIBAL NAJARRO MORALES /

7881533; RAFAEL ALMEIDA DE SOUSA / 7024494; RAYNA NATASHA

BARBOSA DOS SANTOS / 7569823; ROBSON PEREIRA BARBOSA

/ 7886543; SUELEN NARA LIMA GOMES / 7871694; TÂMARA TEMYS WOLTER DA SILVA / 7756380; THAÍS ANDRÉYA DE OLIVEIRA

ARAÚJO / 7593423; THAISA LARISSA BONFIM DE SOUZA ARAÚJO

/ 7756690; THAYNARA DE OLIVEIRA CAVALCANTE / 7036139; VANDERLEIA NASCIMENTO PESSOA / 7718390; ZENICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA.

PSICÓLOGO

7548389; ADRIANA PESSOA DE OLIVEIRA / 7612672; AMANDA

EMILLY OLIVEIRA DE MOURA / 7875622; ANA CAROLINA MAGALHÃES MENDONÇA / 7760868; ANA LUISA BENEVIDES OLIVEIRA /

7016139; ANDRESSA FERREIRA MESQUITA DE PAULA / 7701268;

ANDRESSA MARIA CARVALHO DOS SANTOS / 7559364; ANNE

KAROLLINE DA SILVA BRILHANTE BEZERRA / 7031839; ARGEU

FERRAI TEIXEIRA / 7880929; CARLOS GESTER VALIATTI DA SILVA

/ 7518978; CIBELE SILVA DO VALE / 7873248; CLAUDINA DE ARAÚJO DELGADO / 7662076; CLEIDIANE FREITAS DA SILVA / 7639341;

DARIELL RYLLAN ARAUJO DO NASCIMENTO / 7879830; DAVI DO

NASCIMENTO SANTIAGO JUNIOR / 7815093; DJEOVANNA CAROLINA CAPELLARO ZOLINGER / 7788959; ELAYNE CAMILO DE SOUZA /

7873930; ELIANA DA SILVA PEREIRA / 7618891; ELYNAIARA GOMES

DE ALCANTARA / 7553129; FABÍOLA MELO DA SILVA / 7704658; FLAVIA DO NASCIMENTO ANDRADE / 7673000; GEANE DE SOUZA SILVA / 7751141; GESSÉ DA SILVA BARROZO / 7784066; IASMIN CASTRO MAIA / 7539274; JAKELINE RODRIGUES LOUREIRO / 7650710;

JORGE LUIZ CAVALCANTE BAUTISTA / 7796250; KARINE DE QUEIROZ SILVA / 7630124; KATRINE DA SILVA SOUZA / 7624549; KELEN

ROSARIO DA CUNHA / 7686099; KELREN AZEVEDO DE JESUS /

7810440; KETLEN LIMA DE SOUZA / 7612842; LUAN FERNANDO

CANTUARIO DOS REIS / 7712480; LUCAS GABRIEL COSTA SANTIAGO / 7520972; LUIS GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA / 7026233; MARCELA DO NASCIMENTO FERREIRA / 7507283; MARIA EDUARDA DE

MELO LIMA / 7514956; MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO BARROS

/ 7648090; MAYNARA SILVA DE SOUZA FREITAS / 7577710; PASCALE ASSUNÇÃO SANTOS / 7735154; PAULINE LORENA LIMA DE

MENEZES / 7630042; PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO ARAÚJO

/ 7594208; RAIMUNDA BRENDA SOUZA DE OLIVEIRA / 7848366; RAMONA SOUZA AGUIAR / 7726279; RÉGIS MALISZEWSKI DA SILVA /

7746563; RODRIGO MATOS DO NASCIMENTO / 7826150; ROSANA

DA PAZ DA COSTA / 8741030; SÂMILA ARAÚJO DE SOUZA / 7696752;

SARAH ARAUJO FREITAS / 8902844; SHIRLEI RODRIGUES DA SILVA / 7782594; SILENE DA SILVA LIMA / 7577826; SUELI FIGUEIREDO DE MENDONÇA / 7029402; TALLES GLEYSER SOUZA DA SILVA

/ 7890427; TATIANA CUNHA MENDES / 7839537; THAÍS KAROLYNE

RECKZIEGEL / 7794118; THAIS MALDONADO DE SOUZA / 7545908;

VALÉRIA DE SOUZA LIMA / 7524153; VILLIANE RODRIGUES.

2.3. DOS CANDIDATOS INAPTOS

2.3.1. Os candidatos não mencionados nos subitens 2.1 e 2.2 acima

foram considerados inaptos no Exame Psicotécnico.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao

Concurso Público através do site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail

[email protected]

Kelly Cristina Lacerda

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, em exercício

Mário Cesar Souza de Freitas

Presidente do Instituto Socioeducativo

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DE NÍVEL

MÉDIO E SUPERIOR DO INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE/AC

EDITAL Nº 024 SEPLAG/ISE, DE 23 DE MAIO DE 2022.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE/AC, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a convocação final para o Exame Médico

e Toxicológico e Perícia Médica para os candidatos que se declararam

com deficiência, referente ao Edital nº 001 SEPLAG/ISE, de 04 de outubro de 2021, conforme segue:

1. DA CONVOCAÇÃO FINAL DO EXAME MÉDICO E TOXICOLÓGICO

1.1. Convocação para realização do Exame Médico e Toxicológico, na

seguinte ordem: cargo, local da perícia, endereço, número da inscrição,

nome do candidato em ordem alfabética, data e horário.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO

Local da Perícia: Clínica Menino Jesus – CLIMEJ.

Endereço: Rua Minas Gerais,1305 – Preventório, Rio Branco/AC.

7577796; ADÃO DE PAULO DA SILVA; 08/06/2022; 11:00/ 7852828;

ADEGILSON GOMES DA SILVA; 10/06/2022; 14:00/ 7613644; ADRIANO ARAUJO CORDEIRO; 07/06/2022; 10:00/ 7722390; ADRIANO DA

SILVA TELES; 09/06/2022; 13:00/ 7813848; ADRIANO NASCIMENTO

LIMA; 10/06/2022; 12:00/ 7710950; AGNALDO DANTAS NETO;

09/06/2022; 12:00/ 7797583; AGNO ARAUJO SILVA; 10/06/2022; 10:00/

7516487; ALAN DE SOUZA LOPES; 07/06/2022; 16:00/ 7837011; ALAN

DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE; 10/06/2022; 14:00/ 7516380;

ALAN GABRIEL CUNHA DA SILVA; 07/06/2022; 16:00/ 8916969; ALCINAIDES DA COSTA SANTIAGO JÚNIOR; 10/06/2022; 16:00/ 7656785;

ALCIRLEY DE LIMA VIANA; 09/06/2022; 07:00/ 7001710; ALDECIR

NASCIMENTO LIMA; 07/06/2022; 11:00/ 7712227; ALDENIR NASCIMENTO DE LIMA; 09/06/2022; 12:00/ 7679203; ALEX COSTA DOS

SANTOS; 09/06/2022; 09:00/ 7717296; ALEX DA SILVA FERREIRA;

07/06/2022; 10:00/ 7571984; ALEX DA SILVA SALDANHA; 08/06/2022;

11:00/ 7849631; ALEX SOUZA DE OLIVEIRA; 07/06/2022; 10:00/

7672438; ALEX TANANTA DE SOUZA; 09/06/2022; 09:00/ 7727305;

ALEXANDRE AMORIM DA SILVA E SOUZA; 09/06/2022; 13:00/

7538189; ALEXSANDRO BRAGA DA SILVA; 08/06/2022; 08:00/

7732023; ALISSON OLIVEIRA; 09/06/2022; 14:00/ 8906459; ALLAN

JACKSOM PEREIRA DA SILVA; 10/06/2022; 16:00/ 7707240; ALLAN

MATHEUS SOUZA SILVA; 09/06/2022; 11:00/ 7005120; ANDERSON

DE ARAÚJO SILVA; 07/06/2022; 11:00/ 7527519; ANDIRSON CARVALHO VASCONCELOS; 08/06/2022; 07:00/ 7676450; ANDRÉ CORDEIRO RODRIGUES DE CASTRO; 07/06/2022; 10:00/ 7755333; ANDRÉ

DA SILVA DE QUEIROZ; 07/06/2022; 07:00/ 7592213; ANDRÉ FELIPE

DA CONCEIÇÃO; 08/06/2022; 12:00/ 7689233; ANDRE LOPES DA SILVA; 09/06/2022; 11:00/ 7501382; ANDRÉ LUCAS DA SILVA CAVALCANTE; 07/06/2022; 14:00/ 7553137; ANDRÉ ROMERO PORTELA DA

SILVA; 08/06/2022; 09:00/ 7524005; ANDRE WILSON DE BRITO MENEZES; 08/06/2022; 07:00/ 7625219; ANDRÉCIO BRAGA SOARES;

08/06/2022; 14:00/ 7808836; ANDRESON SILVA CARNEIRO;

10/06/2022; 11:00/ 7629583; ÂNGELO GABRIEL LOBO MANASFI;

08/06/2022; 15:00/ 7028457; ANTHONY LUCAS SILVA DE OLINDA;

07/06/2022; 13:00/ 7660111; ANTONEL DA COSTA FARIAS; 09/06/2022;

07:00/ 7637896; ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA; 08/06/2022; 16:00/

7736096; ANTONIO ERICLES ABREU DA ROCHA; 09/06/2022; 14:00/

7688261; ANTONIO FERNANDES DA SILVA; 09/06/2022; 10:00/

7540108; ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA; 08/06/2022; 08:00/

7657366; ANTONIO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA; 09/06/2022;

07:00/ 7654600; ANTONIO JOSÉ SILVA DE SOUZA; 09/06/2022; 07:00/

7565380; ANTONIO MARCOS DE MESQUITA FREIRE; 07/06/2022;

07:00/ 7556322; ANTONIO MOREIRA DA SILVA NETO; 08/06/2022;

09:00/ 7782861; ANTÔNIO SÁDINO RIBEIRO FARIAS; 10/06/2022;

09:00/ 7848897; ANTÔNIO SALATIEL DA GRAÇA MAGALHÃES;

10/06/2022; 14:00/ 7000226; ANTONIO TARLESSON CAMPOS DA SILVA; 07/06/2022; 11:00/ 7542453; APOLLO REIS DOS SANTOS DA SILVA; 08/06/2022; 09:00/ 7013849; APOLO MARCO DE AGUIAR MELO;

07/06/2022; 12:00/ 7531745; ARIEL CAVALCANTE BRILHANTE;

08/06/2022; 07:00/ 7840322; ARILSON ROCHA DE OLIVEIRA;

10/06/2022; 14:00/ 7752091; ARLESSON ROCHA DE OLIVEIRA;

09/06/2022; 15:00/ 7506678; BRENO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA; 07/06/2022; 15:00/ 7785836; BRUNO HENRIQUE DA COSTA SANTOS; 10/06/2022; 09:00/ 7797320; BRUNO HENRIQUE DE BARROS;

07/06/2022; 07:00/ 7824688; CAIO DO NASCIMENTO COSTA;

10/06/2022; 13:00/ 7711816; CAIO NATHAN GALVÃO PINTO;

07/06/2022; 10:00/ 7746164; CAIO VINÍCIUS PRAXEDES RODRIGUES; 09/06/2022; 15:00/ 7513747; CELIO DA SILVA LOPES JUNIOR;

07/06/2022; 15:00/ 7024613; CLAUDINEY MARTINS DE ARAÚJO;

07/06/2022; 13:00/ 7556454; CLAUDIO ALVES ROCHA FILHO;

08/06/2022; 09:00/ 7033663; CLÁUDIO GALENO DINIZ SILVA;

07/06/2022; 13:00/ 8810547; CLEBER FERNANDO RODRIGUES DE

SOUZA; 10/06/2022; 15:00/ 7802234; CLEBERSON FELIX DA SILVA;

10/06/2022; 11:00/ 7009639; CLECEILDO DO NASCIMENTO DA SILVA; 07/06/2022; 12:00/ 7788037; CLEITON ROCHA MAIA; 10/06/2022;

09:00/ 7584539; CLEVECY MARTINS DA SILVA; 08/06/2022; 12:00/

7737866; COARACY MARTINS DIAS; 09/06/2022; 14:00/ 7692927;

CRISTIANO TAVARES DE OLIVEIRA; 09/06/2022; 11:00/ 7592183;

DANGELO DA COSTA LIMA; 08/06/2022; 12:00/ 7689357; DANIEL ANDRADE SOUSA; 09/06/2022; 11:00/ 7627726; DANIEL FERNANDES

SOUZA; 08/06/2022; 14:00/ 7639244; DANIEL FRANCISCO COSTA

DO NASCIMENTO; 08/06/2022; 16:00/ 7006348; DANIEL THIAGO PEREIRA DA SILVA; 07/06/2022; 07:00/ 7544120; DANILLO MAGALHAES

ANTUNES; 07/06/2022; 09:00/ 7511426; DANILO DA SILVA SOUZA;

07/06/2022; 15:00/ 7655401; DANILO GERONIMO DE FREITAS;

09/06/2022; 07:00/ 7624212; DARLAN CASTRO DA ROCHA;

08/06/2022; 14:00/ 7773706; DAVI SANTANA DA SILVA; 10/06/2022;

07:00/ 7628595; DAVID SILVA LIMA; 08/06/2022; 14:00/ 7602766; DEIVERSON ALMEIDA DA SILVA; 08/06/2022; 13:00/ 7692790; DEJACIR

MOTA DA SILVA; 09/06/2022; 11:00/ 7504276; DENER BRITO TELES;

07/06/2022; 14:00/ 7713711; DENNYS SOUZA DA SILVA; 09/06/2022;

12:00/ 7721676; DHEFLE KAIÃ SOUSA MACÊDO; 07/06/2022; 07:00/

7753918; DIEGO CAMPOS ALBUQUERQUE; 09/06/2022; 15:00/

7014553; DIEGO DA SILVA FARIAS; 07/06/2022; 12:00/ 7623496; DIEGO SARAIVA DE AZEVEDO; 08/06/2022; 14:00/ 7004086; DINALDO

BRAGA BONETE DA CRUZ; 07/06/2022; 09:00/ 7734956; DOUGLAS

CORDEIRO SOARES; 09/06/2022; 14:00/ 7725256; EBER PINHEIRO

SARAH; 09/06/2022; 13:00/ 7008855; ECIVALDO BARBOSA DE SOUZA; 07/06/2022; 12:00/ 7603312; EDEN LIMA QUEIROZ; 07/06/2022;

09:00/ 7532490; EDICLE SALES DE SOUZA; 08/06/2022; 08:00/

7003152; EDMAICON MACIEL DA SILVA; 07/06/2022; 11:00/ 7013309;

EDMILSON FERREIRA BRAGA FILHO; 07/06/2022; 12:00/ 7814143;

EDSON ASSIS DE ARAÚJO JÚNIOR; 10/06/2022; 12:00/ 7672055;

EDUARDO ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA; 07/06/2022; 07:00/

7774982; EDUARDO DOS SANTOS SILVA; 10/06/2022; 07:00/

7832435; EDUIM FABI SOUZA FERNANDES; 10/06/2022; 13:00/

7041639; EFER MARQUES DE SOUZA GUIMARAES; 07/06/2022;

13:00/ 7004116; EFRAEL CAVALCANTE PINHEIRO; 07/06/2022; 11:00/

7703473; ELIABI SILVA DE SOUZA; 09/06/2022; 11:00/ 7743394;

ELIAS DE LIMA BEZERRA; 09/06/2022; 14:00/ 7507003; ELIAS MONTEIRO DA SILVA; 07/06/2022; 15:00/ 7763042; ELIELTON BARBOSA

DE MELLO; 09/06/2022; 16:00/ 7757182; ELIJUNIOR PARENTE DOS

SANTOS; 09/06/2022; 15:00/ 7806590; ELIKEVERSON NASCIMENTO

DOS SANTOS; 10/06/2022; 11:00/ 7760663; ELISSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS; 09/06/2022; 16:00/ 7530790; ELIVELSON DA SILVA LOPES; 08/06/2022; 07:00/ 7814151; ELVIS OLIMPIO DE ARAUJO;

10/06/2022; 12:00/ 7840918; EMESSON DA SILVA BRAGA; 10/06/2022;

14:00/ 7854464; EMILDE DE SOUZA OLIVEIRA; 10/06/2022; 14:00/

7524951; ENZO MATHEUS FREITAS DE ARAÚJO; 08/06/2022; 07:00/

7838816; ERBESSON DA SILVA CHAVES; 10/06/2022; 14:00/ 7640412;

ERIC DA SILVA FRANÇA; 08/06/2022; 16:00/ 7759550; ERICK OLIVEIRA; 09/06/2022; 16:00/ 7705760; ERIK COSTA DE SOUZA; 09/06/2022;

11:00/ 7607601; ERIKSON DOS SANTOS FERREIRA; 07/06/2022;

08:00/ 7569033; ERISSON SILVA DAMASCENO; 08/06/2022; 11:00/

7808887; ERLAN KESSYO BRAGA DE ALBUQUERQUE; 10/06/2022;

11:00/ 7606443; EVANDRO DA SILVA LIMA; 07/06/2022; 09:00/

7017722; EVANDRO LIMA CERQUEIRA JÚNIOR; 07/06/2022; 12:00/

7604866; EVERTON OLIVEIRA DA SILVA; 08/06/2022; 13:00/ 7804059;

FABIANO DA SILVA MOREIRA; 10/06/2022; 11:00/ 7590970; FABIO

BRAGA DE SOUZA; 08/06/2022; 12:00/ 7743890; FÁBIO CORDEIRO

DE OLIVEIRA; 09/06/2022; 14:00/ 7843739; FABIO CRUZ DOS SANTOS; 10/06/2022; 14:00/ 7797109; FABIO DE SOUZA FERREIRA;

10/06/2022; 10:00/ 8924120; FÁBIO PASCUAL CABALLERO SECLEN;

10/06/2022; 16:00/ 7681038; FELIPE ALVES DE OLIVEIRA; 09/06/2022;

09:00/ 7650400; FELIPE DA SILVA LIMA; 09/06/2022; 07:00/ 7568827;

FELIPE FREITAS MAIA; 08/06/2022; 11:00/ 8907790; FELIPE MELO

LEITE; 10/06/2022; 16:00/ 7575076; FELIPE NOGUEIRA DANTAS;

08/06/2022; 11:00/ 7633335; FELIPE SILVA DA COSTA; 08/06/2022;

15:00/ 7751710; FERNANDO AFONSO FERREIRA; 07/06/2022; 07:00/

7602847; FERNANDO DOUGLAS ALVES TRAJANO; 08/06/2022;

13:00/ 7533756; FERNANDO FELIPE SILVA; 08/06/2022; 08:00/

7630093; FILIPE DE ALMEIDA COSTA; 08/06/2022; 15:00/ 7519974;

FRANC DENIS BARROSO DE OLIVEIRA; 07/06/2022; 16:00/ 7738498;

FRANCICLEY DE MELO MARQUES; 09/06/2022; 14:00/ 7685890;

FRANCIGLEISSON ANDREOLA DA COSTA; 09/06/2022; 10:00/

7028295; FRANCIMAR MATOS DA SILVA; 07/06/2022; 13:00/ 7530579;

FRANCISCO ADVILSON DA SILVA NASCIMENTO; 07/06/2022; 10:00/

7536674; FRANCISCO ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA NETO;

08/06/2022; 08:00/ 7848579; FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

NASCIMENTO; 10/06/2022; 14:00/ 7511019; FRANCISCO ETEVALDO

DOS SANTOS SILVA; 07/06/2022; 15:00/ 7550154; FRANCISCO GILVAN NASCIMENTO DA SILVA; 08/06/2022; 09:00/ 7571925; FRANCISCO RODRIGO COUTINHO DA SILVA; 08/06/2022; 11:00/ 7501331;

FRANCISCO ROGER DA SILVA; 07/06/2022; 14:00/ 7681828; FRANCISCO WEVELLEY DA SILVA NERI; 09/06/2022; 10:00/ 7607547;

FRANCISNEY MILOME DE MAGALHÃES; 08/06/2022; 13:00/ 7573465;

GABRIEL AUGUSTO BARROS MENDONÇA DA SILVA; 08/06/2022;

11:00/ 7601344; GABRIEL AUGUSTO REBOUÇAS GUIMARÃES;

08/06/2022; 13:00/ 7668481; GABRIEL BASTOS NARDINO;

09/06/2022; 08:00/ 7786212; GABRIEL DE LIMA CHAVES; 10/06/2022;

09:00/ 7539061; GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA; 08/06/2022; 08:00/

7558880; GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA; 08/06/2022; 10:00/

7592736; GABRIEL LOPES DA SILVA; 08/06/2022; 12:00/ 8926336;

GABRIEL MAIA DE ALBUQUERQUE; 07/06/2022; 08:00/ 7534760;

GEAN FEITOSA PINHEIRO; 08/06/2022; 08:00/ 7597738; GENILSON

DA SILVA SOUZA; 07/06/2022; 09:00/ 7542674; GEOVANE DUARTE

DA COSTA; 08/06/2022; 09:00/ 7603282; GEOVANE SILVA DE SOUZA;

08/06/2022; 13:00/ 7524110; GILBERTO DANKAR DA SILVA;

08/06/2022; 07:00/ 7786166; GILBERTO LOPES DE SOUZA;

07/06/2022; 09:00/ 7776349; GILSON FERREIRA GOMES; 10/06/2022;

07:00/ 7021541; GILVAN LOPES DE SOUZA; 07/06/2022; 09:00/

7566352; GIOVANI SAMPAIO PEDROZA; 08/06/2022; 10:00/ 7558538;

GLEISON NUNES MOREIRA; 08/06/2022; 10:00/ 7574150; GUSTAVO

ARAUJO DA SILVA; 07/06/2022; 10:00/ 8873445; GUSTAVO DA

CUNHA GOMES; 10/06/2022; 15:00/ 7858302; GUSTAVO LIMA RABIM

[SUB JUDICE]; 07/06/2022; 08:00/ 7818882; GUSTAVO MAIA DINIZ;

10/06/2022; 12:00/ 7598734; HALISSON ARAUJO DE LIMA;

08/06/2022; 12:00/ 7709668; HAMILTON MELO DA SILVA; 09/06/2022;

12:00/ 7656521; HÉLIO FIESCA NETO; 09/06/2022; 07:00/ 7536542;

HILÁRIO SANTANA DO NASCIMENTO NETO; 08/06/2022; 08:00/

8905550; IGLESSON MENEZES DOS REIS; 10/06/2022; 16:00/

7535538; IGOR ARAÚJO DA SILVA; 08/06/2022; 08:00/ 8898006; ISAQUE DE SOUZA SAMPAIO; 10/06/2022; 15:00/ 7531788; ISMAEL

PESSOA DE ARAUJO; 08/06/2022; 07:00/ 7691025; ISRAEL FERREIRA BRÁS; 09/06/2022; 11:00/ 7507305; ITALO KEVIN CASTRO DA SILVA; 07/06/2022; 15:00/ 7615051; IVAN ZURIEL LOPES DE FARAH;

08/06/2022; 14:00/ 7690789; IZAEL CARNEIRO DA SILVA; 09/06/2022;

11:00/ 7716320; JACKSON DE SOUZA CASTELO; 09/06/2022; 12:00/

7648308; JACKSON SALES DA COSTA; 09/06/2022; 07:00/ 7682573;

JACSON COSTA VIEIRA; 09/06/2022; 10:00/ 7515294; JADIEL DE

MESQUITA SILVA; 07/06/2022; 16:00/ 7631472; JADSON DA SILVA FARIAS; 08/06/2022; 15:00/ 7767677; JAILSON ANDRADE VALENTE;

09/06/2022; 16:00/ 7740751; JAIRO PEREIRA DE CASTRO;

09/06/2022; 14:00/ 7767277; JAIRO SERQUEIRA DE ALENCAR;

09/06/2022; 16:00/ 7793863; JAKSON DE SOUZA OLIVEIRA;

10/06/2022; 10:00/ 7576137; JAMES ROSAS DA SILVA; 08/06/2022;

11:00/ 7628978; JAMILDO CELESTINO DA SILVA; 08/06/2022; 15:00/

7048601; JANDER BEZERRA CASTELO SORIA; 07/06/2022; 14:00/

7504730; JANDERSON FERREIRADE SOUZA; 07/06/2022; 14:00/

7760850; JANDERSON OLIVEIRA JÁCOME; 09/06/2022; 16:00/

7502214; JANDESSON MATEUS ALMEIDA TOMAZ; 07/06/2022;

14:00/ 7771967; JANILSON DA SILVA CORDEIRO; 10/06/2022; 07:00/

7002652; JARDEL MOURA DE SOUZA; 07/06/2022; 11:00/ 7724632;

JARISSON DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA; 09/06/2022; 13:00/

7545037; JARLISON CONCEIÇÃO DA SILVA; 08/06/2022; 09:00/

7517726; JEAN VINICIUS MELO COSTA; 07/06/2022; 16:00/ 7508395;

JEDEMARQUES DE ALMEIDA SILVA; 07/06/2022; 07:00/ 7828609; JEFERSON SOARES COSTA; 10/06/2022; 13:00/ 7768443; JERBESSON

MOURA DE SOUZA; 10/06/2022; 07:00/ 7522410; JESSÉ DE FRANÇA

SILVA; 07/06/2022; 16:00/ 7681704; JESSÉ SOARES DE ALBUQUERQUE; 09/06/2022; 10:00/ 7510535; JOABE FREITAS DO NASCIMENTO; 07/06/2022; 10:00/ 7775580; JOAO PAULO FONSECA DE PAULA;

10/06/2022; 07:00/ 7609680; JOAO PAULO LINHARES DE SOUSA;

08/06/2022; 13:00/ 7779933; JOÃO VICTOR DE LIMA CAVALCANTE;

10/06/2022; 08:00/ 7529562; JOÃO VÍCTOR FLORENTINO LEMOS;

08/06/2022; 07:00/ 7000757; JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA;

07/06/2022; 07:00/ 7669763; JOÃO VICTOR RODRIGUES DANTAS;

09/06/2022; 08:00/ 7759215; JOÃO VICTOR SILVA; 09/06/2022; 15:00/

7668783; JOÃO WILKER RODRIGUES DE SOUSA; 09/06/2022; 08:00/

7683847; JOAQUIM DE ALMEIDA SOUZA; 09/06/2022; 10:00/ 7023854;

JOAQUIM LIMA DA SILVA; 07/06/2022; 13:00/ 7628161; JOAS DA SILVA PEREIRA; 08/06/2022; 14:00/ 7538782; JOCIRCLEY DA MOTA

SOUSA; 08/06/2022; 08:00/ 7622449; JONATAS CONCEICAO DE

ARAUJO; 08/06/2022; 14:00/ 7764634; JÔNATAS GURGEL FERNANDES; 09/06/2022; 16:00/ 7782624; JORLAN SÁVIO COSTA DE SOUZA; 10/06/2022; 08:00/ 7556080; JOSÉ AELSON DA SILVA MELO;

08/06/2022; 09:00/ 7533390; JOSE AUGUSTO LINDOSO DA SILVA;

08/06/2022; 08:00/ 7725361; JOSE CLEDER SILVA DE NORONHA;

09/06/2022; 13:00/ 7543760; JOSE DAISON DE SOUZA SILVA;

08/06/2022; 09:00/ 7794053; JOSÉ ÉDER SILVA DE ARAUJO;

10/06/2022; 10:00/ 7632037; JOSE FRANCISCO DA SILVA DE FRANÇA; 08/06/2022; 15:00/ 7765940; JOSÉ GERSON DE CASTRO MEIRELES JÚNIOR; 09/06/2022; 16:00/ 7720092; JOSÉ HEDEM SOUZA

DA SILVA; 09/06/2022; 13:00/ 7748850; JOSÉ IRLAN DA SILVA MOURA; 09/06/2022; 15:00/ 7790015; JOSÉ IVANALDO PEREIRA MARTINS FILHO; 10/06/2022; 09:00/ 7635052; JOSÉ LEONARDO MARTINS ASSUMPÇÃO; 08/06/2022; 15:00/ 7522274; JOSE MARCIO DE

CARVALHO LIMA; 07/06/2022; 07:00/ 7011889; JOSÉ RAFAEL DE

SOUZA CONSALTER; 07/06/2022; 12:00/ 7679122; JOSE RENATO

AZEVEDO DE FARIAS; 09/06/2022; 09:00/ 7585764; JOSÉ RIBAMAR

DA SILVA OLIVEIRA; 08/06/2022; 12:00/ 7660782; JOSE RONEX RODRIGUES MARQUES; 09/06/2022; 07:00/ 7561270; JOSE RONEY DE

SOUSA FERREIRA; 08/06/2022; 10:00/ 7517904; JOSÉ SAMUEL

PONTES PEDROSA; 07/06/2022; 16:00/ 7714831; JOSIEL DE LIMA

CAVALCANTE; 09/06/2022; 12:00/ 7746148; JOSUÉ HENRIQUE DE

QUEIROZ COSTA; 09/06/2022; 15:00/ 7638582; JOSUÉ MARCIEL DA

SILVA; 08/06/2022; 16:00/ 7541295; JUAN LUCAS REIS DE OLIVEIRA;

08/06/2022; 09:00/ 7752652; JULIENISON NUNES AREAL; 09/06/2022;

15:00/ 7662262; KALIL DE ALENCAR CANDIDO; 09/06/2022; 08:00/

7830998; KELLTON ROCHA AMORIM; 10/06/2022; 13:00/ 7599781;

KENNEDY EMANUEL SAMPAIO DA SILVA; 07/06/2022; 09:00/

7640692; KLISMANN LIMA DA COSTA; 08/06/2022; 16:00/ 7573650;

LAZARO FERREIRA DA SILVA; 08/06/2022; 11:00/ 7623054; LEANDRO ARAUJO MAIA; 08/06/2022; 14:00/ 7639864; LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ; 07/06/2022; 08:00/ 7673027; LEANDRO SILVA DE

SOUZA; 09/06/2022; 09:00/ 7669151; LEANDRO SOUZA DO VALE;

09/06/2022; 08:00/ 7681526; LEILSON DA COSTA DE MENEZES;

09/06/2022; 09:00/ 7620470; LEONARDO ARAUJO CUNHA;

08/06/2022; 14:00/ 7783450; LUAN DA SILVA DANTAS; 10/06/2022;

09:00/ 8923647; LUAN FELIPE MOMO; 10/06/2022; 16:00/ 7616589;

LUAND GADELHA LIMA; 08/06/2022; 14:00/ 7816448; LUCAS FREIRES DA SILVA; 10/06/2022; 12:00/ 7671644; LUCAS MUNIZ DE ASSIS;

09/06/2022; 09:00/ 7538510; LUCAS RODRIGUES DA COSTA;

08/06/2022; 08:00/ 7630743; LUCIANO DA SILVA BEZERRA;

08/06/2022; 15:00/ 7675976; LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO;

09/06/2022; 09:00/ 7768184; LUIS FERNANDO LINDOSO FONSECA;

09/06/2022; 16:00/ 7584873; LUIZ CARLOS PAZA JÚNIOR; 08/06/2022;

12:00/ 7674600; LUIZ EDUARDO LIMA PINTO CAMELI; 09/06/2022;

09:00/ 7793600; LUIZ FELIPE CARNEIRO DE FARIAS; 10/06/2022;

09:00/ 7683154; LUIZ GUSTAVO BEZERRA SANTOS; 09/06/2022;

10:00/ 7716770; LUSHESLE REBOUÇAS FURTUNATO; 09/06/2022;

12:00/ 8920125; MACILEUDO DA COSTA LIMA; 10/06/2022; 16:00/

7624190; MACKS CORREA DO NASCIMENTO; 08/06/2022; 14:00/

7596669; MAGNO CHAVES SOUZA; 08/06/2022; 12:00/ 7534450;

MAGNO COSTA DA SILVA; 08/06/2022; 08:00/ 7653794; MANOEL MUNIZ FROTA; 09/06/2022; 07:00/ 7666950; MARCELO DE OLIVEIRA

ANTUNES; 09/06/2022; 08:00/ 7558996; MARCELO DOS SANTOS

SARAIVA JUNIOR; 08/06/2022; 10:00/ 7831919; MARCELO GOMES

PEREIRA; 10/06/2022; 13:00/ 7047168; MARCELO VASCONCELOS

DA SILVA; 07/06/2022; 14:00/ 7562985; MARCIO DE ARAUJO SOUZA;

08/06/2022; 10:00/ 7582684; MARCIO MARQUES DE FREITAS;

08/06/2022; 12:00/ 7708874; MÁRCIO VASCONCELOS COSTA;

09/06/2022; 11:00/ 7009738; MARCOS AURÉLIO MONTEIRO;

07/06/2022; 12:00/ 7781601; MARCOS JUNIOR SILVA E SILVA;

10/06/2022; 08:00/ 7542194; MARCOS PAULO SOUZA DANTAS;

08/06/2022; 09:00/ 7526262; MARCOS RIBEIRO DA SILVA; 08/06/2022;

07:00/ 7019474; MARCUS VENICIUS DA SILVA NOLASCO; 07/06/2022;

13:00/ 7607776; MARCUS VINÍCIUS LIRA PADILLA; 08/06/2022; 13:00/

7782225; MARDSON TAVARES DA SILVA; 10/06/2022; 08:00/ 7012720;

MARICEUDO FERREIRA LOPES; 07/06/2022; 12:00/ 7732783; MARLOS SANDRO COSTA MELO; 09/06/2022; 14:00/ 7582080; MATEUS

DE OLIVEIRA MAGALHÃES; 08/06/2022; 12:00/ 7667744; MATHEUS

DE PAULA ALENCAR; 09/06/2022; 08:00/ 7848560; MATHEUS DE

SOUZA MAIA; 10/06/2022; 14:00/ 7692404; MATHEUS DIÓGENES

WOLTER; 09/06/2022; 11:00/ 7644957; MATHEUS FEITOSA DE OLIVEIRA; 08/06/2022; 16:00/ 7846975; MATHEUS FERNANDES DA

COSTA SILVA; 10/06/2022; 14:00/ 7614470; MATHEUS FERREIRA DE

OLIVEIRA; 08/06/2022; 13:00/ 7668546; MATHEUS MAIA DE QUEIROZ; 09/06/2022; 08:00/ 7780133; MATHEUS RIBEIRO LIMA;

10/06/2022; 08:00/ 7674813; MATHEUS RODRIGUES LINO;

09/06/2022; 09:00/ 7661037; MATHEUS VINICIUS DA COSTA MELO;

09/06/2022; 07:00/ 7776667; MAURICIO CHAVES DO NASCIMENTO

JUNIOR; 10/06/2022; 08:00/ 7605277; MAURILIO ANDREY DOS SANTOS FONSECA; 08/06/2022; 13:00/ 7650079; MAYKON WESLLEY

SOUZA DA SILVA; 09/06/2022; 07:00/ 8838280; MESSIAS SILVA DOS

SANTOS; 10/06/2022; 15:00/ 7013360; MIKAEL BENEDITO BARBOSA

OLIVEIRA; 07/06/2022; 12:00/ 7686935; MIRCLEI NEVES SOARES;

09/06/2022; 10:00/ 7830904; MOZART OLIVEIRA MONTEIRO;

10/06/2022; 13:00/ 7677650; NARDESON COSTA DE LIMA; 09/06/2022;

09:00/ 7777400; NATALINO DE OLIVEIRA SILVA; 10/06/2022; 08:00/

7720238; NATANAEL AMORIM DOS SANTOS; 07/06/2022; 08:00/

8909989; NATHAN LUCENA DA SILVA; 07/06/2022; 09:00/ 7538030;

NILBER CHAVES DE LIMA; 08/06/2022; 08:00/ 7825323; NILBERTO

OLIVEIRA; 07/06/2022; 10:00/ 7512643; ODAIR BRUNO SILVA SALES;

07/06/2022; 15:00/ 7660376; OSIEL MACEDO TEIXEIRA; 07/06/2022;

09:00/ 7718969; OZEIAS GUEDES DE OLIVEIRA; 09/06/2022; 12:00/

7834365; PABLO GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR; 10/06/2022;

14:00/ 7741537; PATRIK ANDERSSON SOUZA DA COSTA; 07/06/2022;

10:00/ 7000429; PAULO HENRIQUE SILVA FERREIRA; 07/06/2022;

11:00/ 7530811; PAULO SILVA DA COSTA; 08/06/2022; 07:00/ 7863110;

PEDRO JOAQUIM VALENTE CALIXTO; 07/06/2022; 07:00/ 7671334;

RAFAEL BARBOSA BANDEIRA; 09/06/2022; 08:00/ 7854870; RAFAEL

DANTAS PADRÃO; 10/06/2022; 14:00/ 7805977; RAFAEL MAIA GUIMARAES; 10/06/2022; 11:00/ 7534027; RAFAEL MENESES DA SILVA;

07/06/2022; 08:00/ 7024649; RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA; 07/06/2022;

13:00/ 7528566; RAFAEL SOUSA DE SÁ; 08/06/2022; 07:00/ 7751583;

RAFAEL SOUZA DA SILVA; 09/06/2022; 15:00/ 7559519; RAGE NASCIMENTO DE SOUZA; 08/06/2022; 10:00/ 7521367; RAIMUNDO FELIPE MORENO; 07/06/2022; 16:00/ 7623402; RAIMUNDO LUCIANO

LIMA MARTINS; 08/06/2022; 14:00/ 7744811; RAMON COSTA BRILHANTE DE MATOS; 09/06/2022; 14:00/ 7759827; RAMON DA SILVA

MONTEIRO; 09/06/2022; 16:00/ 7781016; RAMON DE SOUZA SILVA;

07/06/2022; 09:00/ 7698194; RAMON SILVA DE LIMA; 09/06/2022;

11:00/ 7766734; RANDERSON CASTRO MOREIRA; 09/06/2022;

16:00/ 7746652; RANDSON DA SILVA COSTA; 09/06/2022; 15:00/

7640978; RAYANDSON MENDES DE LIMA; 08/06/2022; 16:00/

7715943; RENE SARKIS FREIRE; 09/06/2022; 12:00/ 7019407; RENSMYCKEY MATOS DO NASCIMENTO; 07/06/2022; 12:00/ 7571054;

REYSSON ANDRADE DA SILVA; 08/06/2022; 11:00/ 7509170; RIAN

FELIPE DE OLIVEIRA LIMA; 07/06/2022; 15:00/ 7644400; RICARDO

DA SILVA PESSOA; 08/06/2022; 16:00/ 7731914; RODRIGO ALVES DA

SILVA; 09/06/2022; 13:00/ 7662971; RODRIGO CAVALCANTE SANTOS DE OLIVEIRA; 07/06/2022; 08:00/ 7518617; RODRIGO SOUSA

SILVA; 07/06/2022; 16:00/ 7859008; ROGER MIGUEL DE SOUZA

ARAÚJO; 10/06/2022; 15:00/ 7515308; ROGÉRIO DE SOUZA SILVA;

07/06/2022; 16:00/ 7798393; ROMÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS;

10/06/2022; 10:00/ 7762437; ROMILDO RODRIGUES DA SILVA;

09/06/2022; 16:00/ 7576811; RONALDO PINHEIRO BARBOSA PEREIRA; 08/06/2022; 11:00/ 7663749; RONYS LIMA SILVA; 09/06/2022;

08:00/ 7776993; ROQUE DO NASCIMENTO CORTES; 10/06/2022;

08:00/ 7028090; ROSSENIR DA COSTA MACIEL; 07/06/2022; 13:00/

7799829; ROZIMAR SILVA DOS SANTOS; 10/06/2022; 11:00/ 7715552;

SAIMON PERCEU MALAQUIAS LEITE; 09/06/2022; 12:00/ 7636512;

SAIMON RODRIGO SILVA DE CARVALHO; 08/06/2022; 15:00/

7710666; SAMUEL ANDRADE DE ARAUJO; 09/06/2022; 12:00/

7774648; SÁVIO DE MELO ANDRADE; 10/06/2022; 07:00/ 7613733;

SÁVIO RODRIGUES DE ALENCAR; 08/06/2022; 13:00/ 7730829; SEBASTIAO ACACIO ELIOTERIO; 07/06/2022; 07:00/ 7504764; SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA; 07/06/2022; 14:00/ 8845693; SÉRGIO SILVA

DE ALMEIDA; 07/06/2022; 08:00/ 7725825; SILVANO ALVES SOUSA;

09/06/2022; 13:00/ 7607571; SIMEONE LOBATO SANTANA;

08/06/2022; 13:00/ 7500742; TALISSON ÍCARO ALVES DE SOUZA;

07/06/2022; 14:00/ 7569211; TALISSON RUAN AZEVEDO LIMA;

08/06/2022; 11:00/ 7684746; TALYSOM DA SILVA NOGUEIRA;

09/06/2022; 10:00/ 7046935; TASSIO DOS SANTOS FERREIRA;

07/06/2022; 13:00/ 7508921; TELMAR SOUZA MARINHO; 07/06/2022;

15:00/ 7796030; THALES AUGUSTO SALES DE OLIVEIRA; 10/06/2022;

10:00/ 7817119; THIAGO CASTRO SAAB; 10/06/2022; 12:00/ 7705654;

THIAGO LIMA MARTINS; 09/06/2022; 11:00/ 7661665; THIAGO RICARDO SOUSA GOMES; 09/06/2022; 08:00/ 7632720; THIAGO SIQUEIRA DA CUNHA; 08/06/2022; 15:00/ 7537352; TIAGO ARAGÃO DE

MENESES; 08/06/2022; 08:00/ 7776560; TIAGO NASCIMENTO DA

COSTA; 10/06/2022; 08:00/ 7739095; TIAGO SANTOS DOS SANTOS;

07/06/2022; 10:00/ 7513763; TYAGO DA SILVA MOREIRA; 07/06/2022;

15:00/ 7545380; UILIAN DE MENEZES SAMPAIO; 08/06/2022; 09:00/

7505477; VALBER SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR; 07/06/2022;

14:00/ 7560796; VICTOR SOUZA DA SILVA; 08/06/2022; 10:00/

7665024; VINICIUS ALVES CASTRO; 09/06/2022; 08:00/ 7664214; VINICIUS MARTINS DOS SANTOS; 09/06/2022; 08:00/ 7774427; VINICIUS SANTIAGO VALENTE; 10/06/2022; 07:00/ 7699905; VITOR EDUARDO DE CASTRO SILVA; 09/06/2022; 11:00/ 7827652; VORNEI

HENRIQUE; 10/06/2022; 13:00/ 7569408; WALACE FELIPE ALEMÃO

AZEVEDO; 08/06/2022; 11:00/ 7784970; WELLYSON SILVA DAMASCENO; 10/06/2022; 09:00/ 7515839; WENDEL ALEXANDRINO DE

SOUSA; 07/06/2022; 16:00/ 7038711; WESDRES MAIA FERNANDES;

07/06/2022; 13:00/ 7514263; WESLEY MUNIZ; 07/06/2022; 16:00/

7742975; WEVERTON ALMEIDA ALMADA; 09/06/2022; 14:00/

7778694; WEVERTON SAULO RIBEIRO DOS SANTOS; 10/06/2022;

08:00/ 7793820; WEVERTON VIEIRA COELHO; 10/06/2022; 09:00/

7741936; WILIAM DOS SANTOS BATISTA; 09/06/2022; 14:00/

7653190; WILLIAM CABRAL DA SILVA; 09/06/2022; 07:00/ 7003381;

WILLIAM PATRICK MELO LIMA; 07/06/2022; 11:00/ 8911886; WILLIAN

RICHERS MARTINS DAMASCENO; 10/06/2022; 16:00/ 7679238;

YALLAS VICTOR FREITAS DE QUEIROZ; 09/06/2022; 09:00/ 8722788;

YAN RAFAEL SOUZA DA SILVA; 10/06/2022; 15:00.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO

Local da Perícia: Clínica Menino Jesus – CLIMEJ.

Endereço: Rua Minas Gerais,1305 – Preventório, Rio Branco/AC.

7573804; ADRIANA DA COSTA SILVA; 08/06/2022; 12:00/ 7012763;

ADRIANE DA SILVA SAMPAIO; 07/06/2022; 10:00/ 7719116; ADRIELY

KAROLAYNE; 09/06/2022; 13:00/ 7866810; ADRINE CUNEGUNDES

REGO; 10/06/2022; 15:00/ 7564120; ALESSANDRA RODRIGUES GOMES; 08/06/2022; 11:00/ 7709145; ALESSANDRA VALENTINA TEIXEIRA DE SOUZA; 09/06/2022; 12:00/ 7723199; ALINE DE OLIVEIRA

MARREIRO CRUZ; 09/06/2022; 13:00/ 7849672; ALINE MANOELA

ROCHA DE MOURA; 10/06/2022; 14:00/ 7534477; ALINE RAYÇA

MOURA LIMA; 08/06/2022; 08:00/ 7604246; ANA CARITAS MESSIAS

TAVARES; 08/06/2022; 14:00/ 7622490; ANA CAROLINE ARRUDA

LAGO; 08/06/2022; 16:00/ 7658621; ANA CAROLINE DE FREITAS

ARAÚJO; 09/06/2022; 09:00/ 7567898; ANA PAULA DE MIRANDA

FERRAZ; 08/06/2022; 11:00/ 7763247; ANA RAQUEL OLIVEIRA FERREIRA; 10/06/2022; 08:00/ 7796986; ANDRESA DA SILVA CARNEIRO;

10/06/2022; 11:00/ 7514816; ANTONIA BRUNA DERZE DO NASCIMENTO; 07/06/2022; 16:00/ 7690045; ANTONIA DA LIBERDADE MOURAO DA SILVA; 09/06/2022; 11:00/ 7599498; ANTONIA ERICA XIMENES DE SOUSA; 07/06/2022; 08:00/ 7636237; AYME GOMES SILVA;

07/06/2022; 08:00/ 7608187; BARBARA GEOVANNA DE OLIVEIRA

BADU; 08/06/2022; 15:00/ 7770820; BENEDITA LIMA SILVA;

07/06/2022; 09:00/ 7793090; BERENICE LIMA DO NASCIMENTO;

10/06/2022; 11:00/ 7560150; BRIGIDA FIRMO BEZERRA; 08/06/2022;

11:00/ 7502532; BRUNA CAMILLY DE SOUZA MANSOUR; 07/06/2022;

15:00/ 7800983; BRUNA CÂNDIDO DE LIRA; 10/06/2022; 11:00/

7808631; BRUNA ELISA DE FARIAS RODRIGUES; 10/06/2022; 12:00/

7683294; BRUNA PEREIRA DE SOUZA; 09/06/2022; 10:00/ 7813740;

BRUNA ROANA DA SILVA DELILO; 07/06/2022; 08:00/ 7655304; CARLENE DE SOUZA MENDONÇA SOUZA; 09/06/2022; 08:00/ 7006070;

CARMEM JULIA MARQUES; 07/06/2022; 11:00/ 7646810; CAROLINA

DIAS BRANA SENA; 09/06/2022; 08:00/ 7767480; CAROLINE SOUZA

DE FREITAS; 10/06/2022; 09:00/ 7738994; CHAUANY CARVALHO DA

SILVA; 09/06/2022; 16:00/ 7551100; CINTIA RIBEIRO GOMES;

08/06/2022; 09:00/ 7760710; CLAUDIA NEVES DE SOUZA; 10/06/2022;

08:00/ 7512147; CLAUDIANE SILVA LIMA QUEIROZ; 07/06/2022;

16:00/ 7689632; DAIANE MARIA SILVA DA ROCHA; 09/06/2022; 11:00/

7661258; DALILA PEREIRA DE OLIVEIRA BEZERRA LOPES;

09/06/2022; 09:00/ 7557060; DANIELA ARAUJO DE OLIVEIRA;

08/06/2022; 10:00/ 7755821; DANIELLY DE MOURA MORAIS;

10/06/2022; 07:00/ 7658184; DEBORA JAIAIRA GONÇALVES DA SILVA MONTEIRO; 09/06/2022; 08:00/ 7758162; DIANA MARIA DE SÁ

OLIVEIRA; 07/06/2022; 08:00/ 7010604; DIANA MARIA DE SOUZA

GOMES; 07/06/2022; 12:00/ 7012984; ECINEIDE MARQUES DE SOUZA; 07/06/2022; 12:00/ 7615191; ELEN KYRLEN MARTINS DA SILVA;

07/06/2022; 07:00/ 7515006; ELINEIDE ARAÚJO DE SOUZA;

07/06/2022; 16:00/ 7655800; ELLEN CAMILA DA SILVA FERNANDES;

09/06/2022; 08:00/ 7723849; ELZA DA SILVA SOUZA; 09/06/2022;

13:00/ 7028104; ELZA TAIS VIANA DE ARAUJO; 07/06/2022; 13:00/

7562373; EMANUELLE DE ARAÚJO TELES; 08/06/2022; 11:00/

7587341; ÊMILY MORAIS COSTA; 08/06/2022; 13:00/ 7732368;

ENAYRA DA SILVA TAUMATURGO; 09/06/2022; 15:00/ 7776799; EVELY MONIQUE FLORES XAVIER; 10/06/2022; 09:00/ 7008944; EVELYN

DA SILVA NASCIMENTO; 07/06/2022; 12:00/ 7751176; EVELYN VERAS DA SILVA; 07/06/2022; 09:00/ 7672020; EVLEN NATALIA LEITE

RIBEIRO; 09/06/2022; 09:00/ 7605102; FABIANA SILVA DE MOURA;

08/06/2022; 14:00/ 7684363; FABRÍCIA DE SOUZA FERREIRA;

09/06/2022; 10:00/ 7501439; FERNANDA LIMA DE SOUZA; 07/06/2022;

14:00/ 7678101; FRANCISCA THAYRINE XAVIER SOUZA; 09/06/2022;

10:00/ 7556918; GABRIELA ARAUJO DE OLIVEIRA; 08/06/2022;

10:00/ 7515693; GABRIELA VASCONCELOS CUNHA CONCEICAO

(GESTANTE); 07/06/2022; 16:00/ 7587490; GABRIELE SOUZA MOREIRA; 08/06/2022; 13:00/ 7565135; GABRIELLA SANTOS DE SOUZA; 08/06/2022; 11:00/ 7630450; GERCIANE CAVALCANTE DA SILVA

PAIXAO; 08/06/2022; 16:00/ 7666411; GIOVANNA EVELYN ANJOS

DOS SANTOS; 09/06/2022; 09:00/ 7629141; GLEIDIANE MESQUITA

SILVA; 08/06/2022; 16:00/ 7724950; HANNA MARIA DA SILVA RODRIGUES; 09/06/2022; 14:00/ 7016041; HELEN KAROLINE SILVA FERNANDES; 07/06/2022; 12:00/ 7635355; IARA CLAIRE DE LIMA FREIRE; 09/06/2022; 07:00/ 7517297; IASMIN SANTIAGO SALES;

08/06/2022; 07:00/ 7721021; ILZANDA JUSTO DO ROSÁRIO;

09/06/2022; 13:00/ 7868996; IOLANDA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO

SILVA; 10/06/2022; 15:00/ 7813120; IRLA DE ARAUJO SILVA;

10/06/2022; 12:00/ 7784325; JAILDA DOS SANTOS FREITAS;

07/06/2022; 09:00/ 7753373; JANE LILIANE SILVA BRAGA; 10/06/2022;

07:00/ 7808534; JANIELLY SOARES FELICIO; 10/06/2022; 12:00/

7740565; JAQUELINE ARAUJO DE MOURA MUSTAFA; 09/06/2022;

16:00/ 7578431; JESSICA TAYRINE BARBOSA DE LIMA; 08/06/2022;

12:00/ 7548664; JÚLIA COSTA DE SOUZA; 08/06/2022; 09:00/

7722850; JULIANA NEGREIROS OLIVEIRA; 09/06/2022; 13:00/

7005430; JULIANA SILVA RODRIGUES; 07/06/2022; 11:00/ 7695497;

JULYANE SILVA YARZON; 09/06/2022; 11:00/ 7623941; KEILA BEZERRA DA COSTA; 08/06/2022; 16:00/ 7555911; KÉSSIA DE LIMA MONTEIRO; 08/06/2022; 10:00/ 7857632; LARISSA CONCEIÇÃO OLIVEIRA; 10/06/2022; 15:00/ 8859562; LAURA PEREIRA DE MOURA;

10/06/2022; 16:00/ 7659539; LAYANA LIMA; 07/06/2022; 07:00/

7700415; LEIDIANE GOMES DO NASCIMENTO; 09/06/2022; 12:00/

7850410; LEONILDE RODRIGUES DE ARAUJO; 10/06/2022; 14:00/

7593767; LETICIA LIMA POSSAMAI (GESTANTE); 08/06/2022; 13:00/

7723610; LILIANE BENÍCIO DE OLIVEIRA DANTAS; 09/06/2022;

13:00/ 7502931; LORENNA NAYARA DE OLIVEIRA CONCEICAO;

07/06/2022; 15:00/ 7500921; LORRANE FRANÇA GARCIA; 07/06/2022;

14:00/ 7642466; LUANA DA COSTA LOUREIRO; 09/06/2022; 07:00/

7602901; LUANA FREITAS DO NASCIMENTO; 08/06/2022; 14:00/

7658362; LUANA MARIA HALUEN MAIA; 09/06/2022; 08:00/ 7601182;

LUANA NOGUEIRA SAMPAIO; 08/06/2022; 14:00/ 7775504; LUANA

PENHA BRAGA PASSO; 10/06/2022; 09:00/ 7011848; LUANA SANTOS

MAIA; 07/06/2022; 12:00/ 7642547; LUMA DA COSTA LOUREIRO;

09/06/2022; 07:00/ 7623666; LUMA LOHANA DO NASCIMENTO LIMA;

08/06/2022; 16:00/ 7030834; MARCELA DE AMORIM BATISTA;

07/06/2022; 14:00/ 7645201; MARCIA DOS SANTOS MUNIZ FARIAS;

09/06/2022; 07:00/ 7544456; MARCIA LOPES DA SILVA MONTEIRO;

08/06/2022; 09:00/ 7751486; MARIA ALTEMIRIA BARNES DA SILVA;

09/06/2022; 16:00/ 7861745; MARIA DAS DORES ALMEIDA DO SACRAMENTO ALVES; 07/06/2022; 10:00/ 7787278; MARIA DE NAZARÉ

SILVA DE MENDONÇA; 10/06/2022; 10:00/ 7580029; MARIA EDUARDA COSTA SILVA; 08/06/2022; 12:00/ 7791410; MARIA ERLENE SOARES DA CUNHA; 10/06/2022; 10:00/ 7017544; MARIA JÚLIA FRANÇA

DE SOUZA; 07/06/2022; 13:00/ 7795947; MARIA REGINA MOREIRA

DA SILVA; 10/06/2022; 11:00/ 7786620; MARIA TAILÂNDIA NERI DA

COSTA; 07/06/2022; 09:00/ 7768567; MARIANA CHAGAS DA COSTA;

10/06/2022; 09:00/ 7650248; MARIANA NASCIMENTO ARIAS;

09/06/2022; 08:00/ 7585594; MARINEIS CAVALCANTE DA SILVA CHAOUK; 08/06/2022; 13:00/ 7546270; MAYARA CORREIA LIMA;

08/06/2022; 09:00/ 7019334; MAYRA SALES DA SILVA; 07/06/2022;

13:00/ 7621639; MEIRY GOMES DA SILVA; 08/06/2022; 15:00/

7540477; MILENA GLEYCIELE PEREIRA DA SILVA; 07/06/2022; 09:00/

7537387; MIRELA SILVA DE SOUZA; 08/06/2022; 08:00/ 7773439;

NADJA RAYAD DA SILVA MOREIRA; 10/06/2022; 09:00/ 7552173; NATHALIA MONIZ MARRUCH; 08/06/2022; 10:00/ 7566425; NATHIELE

ALVES DE ARAÚJO; 08/06/2022; 11:00/ 7514786; NAYROENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA; 07/06/2022; 16:00/ 7513380; NECIR MARTINS

GOMES NETA; 07/06/2022; 10:00/ 7047400; NILCILENE DE LIMA

FERREIRA; 07/06/2022; 10:00/ 7726309; OCIANE THUANE PRADO

CUNHA FURUKAWA; 09/06/2022; 14:00/ 7603517; PATRICIA DE

MELO VIEIRA; 08/06/2022; 14:00/ 8900337; POLYANA PEREIRA DA

APARECIDA; 10/06/2022; 16:00/ 7504888; PRISCILA DA SILVA DE

OLIVEIRA; 07/06/2022; 15:00/ 7597088; PRISCILA FERREIRA PIRES;

08/06/2022; 13:00/ 7008599; RAFAELA MENEZES MELO NASCIMENTO; 07/06/2022; 11:00/ 7023218; RAIANE NORONHA DE CARVALHO;

07/06/2022; 13:00/ 8918201; RAIFANA DE LARA SOARES; 10/06/2022;

16:00/ 7599030; RAILÂNDIA QUEIROZ FERREIRA SOUSA;

07/06/2022; 08:00/ 7673300; RANNE KELLY BARBOZA DA SILVA;

07/06/2022; 08:00/ 7025219; RAYANE LIMA DE OLIVEIRA; 07/06/2022;

13:00/ 7554931; RAYANE SIQUEIRA DE OLIVEIRA; 08/06/2022; 10:00/

7580142; RAYANNE FALCÃO DOS SANTOS; 08/06/2022; 12:00/

7557280; RAYÇA DE CASTRO ASSIS; 08/06/2022; 10:00/ 7020119;

RAYNE DA SILVA LUNA; 07/06/2022; 13:00/ 7038797; RAYSSA SILVA

DE LIMA FEITOSA; 07/06/2022; 14:00/ 7041046; REGIANE DE SOUZA

BARBOSA; 07/06/2022; 14:00/ 7743823; REGIANE GOMES GADELHA; 09/06/2022; 16:00/ 7723865; REJANE SILVA DE SOUZA;

09/06/2022; 14:00/ 7598653; RENATA QUEIROZ FERREIRA AMORIM;

08/06/2022; 13:00/ 7642989; RHAIKA SUELLEM DA SILVA DE ALMEIDA; 09/06/2022; 07:00/ 7008634; RIVANIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA;

07/06/2022; 12:00/ 8896534; ROMÁINA OTÍLIA SILVA DE ARAÚJO;

10/06/2022; 16:00/ 7779976; ROSENAIRA DA SILVA LIMA; 10/06/2022;

10:00/ 7734514; ROSIANE DA COSTA LIMA (GESTANTE); 09/06/2022;

15:00/ 7001745; ROSILENE PITA DA COSTA; 07/06/2022; 11:00/

7009894; SABRINA FERREIRA DE OLIVEIRA; 07/06/2022; 12:00/

7616546; SABRINA LIMA DE FARIA SENA; 08/06/2022; 15:00/

7522142; SÁLUA BUSSONS MORAES DE SOUZA; 08/06/2022; 07:00/

7671393; SAMARA DE ALMEIDA FALCÃO BESSA; 09/06/2022; 09:00/

7508034; SAMARA LIMA DA COSTA; 07/06/2022; 15:00/ 7630689;

SAMMILI DIAS BEZERRA; 08/06/2022; 16:00/ 7708378; SARA BEATRIZ ARAUJO LOPES; 09/06/2022; 12:00/ 7628692; SHEILLY RAQUELLY PRADO DE PAULA; 08/06/2022; 16:00/ 7737980; SILVANA DA

SILVA COSTA; 09/06/2022; 15:00/ 7730209; SONAIRA FREITAS DE

SOUZA; 09/06/2022; 14:00/ 7583796; SUENA RICARDO DE OLIVEIRA; 08/06/2022; 12:00/ 7582773; SUZANA RIBEIRO BRANDÃO;

08/06/2022; 12:00/ 7729545; SUZIANE DA SILVA LIMA; 09/06/2022;

14:00/ 7608756; TAINARA DA COSTA DOS SANTOS; 08/06/2022;

15:00/ 7806965; THAILA SILVA NOGUEIRA; 10/06/2022; 12:00/

7773374; THAIS VIEIRA LOPES BATISTA; 10/06/2022; 09:00/ 7760477;

THAYSSA MACIEL FREIRE; 10/06/2022; 08:00/ 7793383; VALÉRIA

MACIEL DE SOUZA; 10/06/2022; 11:00/ 7599137; VANDA MARIA DA

SILVA MIRANDA; 08/06/2022; 14:00/ 7614209; VANESSA DA SILVA

PEREIRA; 08/06/2022; 15:00/ 7572174; VITÓRIA CAROLINE BRANDÃO DA COSTA SIQUEIRA; 08/06/2022; 12:00/ 7722591; VIVIANE PEREIRA CHAVES; 09/06/2022; 13:00/ 7753722; WEULA PAULA MELLO

DA SILVA; 10/06/2022; 07:00/ 7615027; WILLIANY DE SOUZA LIMA;

08/06/2022; 15:00.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Local da Perícia: Clínica Menino Jesus – CLIMEJ.

Endereço: Rua Minas Gerais,1305 – Preventório, Rio Branco/AC.

7003225; ADISON AIFF DOS SANTOS SILVA; 07/06/2022; 11:00/

7762267; ADRIELEN DA SILVA DOS SANTOS MONTENEGRO;

07/06/2022; 10:00/ 7564112; ALESSANDRA RODRIGUES GOMES;

08/06/2022; 11:00/ 7006217; ALINE PEREIRA GOMES; 07/06/2022;

11:00/ 7534485; ALINE RAYÇA MOURA LIMA; 08/06/2022; 08:00/

7608853; ANA BEATRIZ ALENCAR DE CARVALHO; 08/06/2022;

15:00/ 7604254; ANA CARITAS MESSIAS TAVARES; 08/06/2022;

14:00/ 7755392; ANDRÉ DA SILVA DE QUEIROZ; 07/06/2022; 07:00/

7669063; ANDRÉ LUIZ DA CRUZ MAIA; 07/06/2022; 09:00/ 7596049;

ANDREW JOÃO BRITO DA SILVA; 08/06/2022; 12:00/ 7559763; ANNE

DHARA MEDINA MAIA; 08/06/2022; 11:00/ 7552238; ANTONIO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES; 08/06/2022; 09:00/ 7848919; ANTÔNIO

SALATIEL DA GRAÇA MAGALHÃES; 10/06/2022; 14:00/ 7542518;

APOLLO REIS DOS SANTOS DA SILVA; 08/06/2022; 09:00/ 7512562;

CLAUDIANE SILVA LIMA QUEIROZ; 07/06/2022; 16:00/ 7638981; CLEVERTON ARAÚJO DO NASCIMENTO; 08/06/2022; 16:00/ 7003339;

DAIANA OLIVEIRA SARAIVA; 07/06/2022; 11:00/ 7611633; DYEYME

FERREIRA MORAES DA COSTA NUNES; 08/06/2022; 15:00/ 7724683;

ELDER CORDEIRO BARBOSA; 09/06/2022; 13:00/ 7028317; ELZA

TAIS VIANA DE ARAUJO; 07/06/2022; 13:00/ 7006437; FRANCISCO

MATHEUS DA SILVA SALES; 07/06/2022; 11:00/ 7019296; FRANCISCO WILLYANS COSTA SALES; 07/06/2022; 12:00/ 7532148; GREGORI

CARVALHO CALIXTO; 08/06/2022; 07:00/ 7554176; HELOISE GADELHA DOS SANTOS; 08/06/2022; 10:00/ 8896089; JEFFERSON JOSE

BARROS SANTOS; 10/06/2022; 15:00/ 7793685; JENIFER PINHEIRO

MOURÃO; 10/06/2022; 11:00/ 7726988; JORGEANA BARBOSA DA

SILVA; 09/06/2022; 14:00/ 7556179; JOSÉ AELSON DA SILVA MELO;

08/06/2022; 09:00/ 7855362; JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR;

10/06/2022; 15:00/ 7765983; JOSÉ GERSON DE CASTRO MEIRELES

JÚNIOR; 09/06/2022; 16:00/ 7748892; JOSÉ IRLAN DA SILVA MOURA;

09/06/2022; 15:00/ 7666047; JOSÉ LUIZ MAGALHÃES NASCIMENTO;

09/06/2022; 08:00/ 7750057; JOSÉ RICARDO CARUTA; 09/06/2022;

15:00/ 7658923; JULIANA DE OLIVEIRA COSTA LINS; 09/06/2022;

09:00/ 7602928; LUANA FREITAS DO NASCIMENTO; 08/06/2022;

14:00/ 7818220; LUANA SANTOS MAIA; 10/06/2022; 13:00/ 7683120;

LUIZ GUSTAVO BEZERRA SANTOS; 09/06/2022; 10:00/ 7698801;

MÁRCIA MARIA FRANÇA DE SOUZA; 09/06/2022; 12:00/ 7537344;

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS PERES; 08/06/2022; 08:00/

7829681; MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA; 10/06/2022; 13:00/

7746539; NICHOLAS DA SILVA SANTOS; 09/06/2022; 15:00/ 7016858;

NILCILENE DE LIMA FERREIRA; 07/06/2022; 10:00/ 7505167; PRISCILA DA SILVA DE OLIVEIRA; 07/06/2022; 15:00/ 7785496; RAYANA

VENÂNCIO VIEIRA; 10/06/2022; 10:00/ 7814771; REGINALDO BEZERRA DA SILVA; 10/06/2022; 12:00/ 7031269; RIVANIA NOGUEIRA

DE OLIVEIRA; 07/06/2022; 14:00/ 8901210; SARA CRISTINA GOMES

DA SILVA; 10/06/2022; 16:00/ 7004027; SAUL CLEMENTE DE SOUZA; 07/06/2022; 11:00/ 7781890; TIAGO OLIVEIRA; 10/06/2022; 08:00/

8861338; VALÉRIA MACIEL DE SOUZA; 10/06/2022; 16:00/ 7734875;

VANGLEANE DO AMARAL MELO; 09/06/2022; 15:00/ 7731558; VITÓRIA LORANE NASCIMENTO SILVA; 09/06/2022; 14:00.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – MOTORISTA

Local da Perícia: Clínica Menino Jesus – CLIMEJ.

Endereço: Rua Minas Gerais,1305 – Preventório, Rio Branco/AC.

7722420; ADRIANO DA SILVA TELES; 09/06/2022; 13:00/ 8914540;

AGNO ARAUJO SILVA; 10/06/2022; 16:00/ 7837585; ALDEIR CORDEIRO BREGENCE; 10/06/2022; 14:00/ 7679327; ALEX COSTA DOS

SANTOS; 09/06/2022; 09:00/ 7744757; ALEX TANANTA DE SOUZA;

09/06/2022; 14:00/ 7723903; ANA LUIZA DE SOUZA VASCONCELOS; 09/06/2022; 14:00/ 8930163; ANDERSON DE ARAÚJO SILVA;

10/06/2022; 16:00/ 7629648; ÂNGELO GABRIEL LOBO MANASFI;

08/06/2022; 15:00/ 7644035; ANTHONY MARCLEY PAULINO DA

SILVA; 08/06/2022; 16:00/ 7638205; ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA;

08/06/2022; 16:00/ 7623330; ANTONIO GEILSON DA COSTA MENEZES; 07/06/2022; 07:00/ 7516991; BRUNA CAMILLY DE SOUZA

MANSOUR; 08/06/2022; 07:00/ 7569483; BRUNO RODRIGUES DOS

SANTOS; 07/06/2022; 08:00/ 7795203; CAIO VINÍCIUS PRAXEDES

RODRIGUES; 10/06/2022; 10:00/ 7722885; CARLOS AUGUSTO

ALVES DE SOUZA JUNIOR; 09/06/2022; 13:00/ 7640170; CELMO

VIEIRA DE MATOS SILVA; 08/06/2022; 16:00/ 7544162; DANILLO

MAGALHAES ANTUNES; 07/06/2022; 09:00/ 7655410; DANILO GERONIMO DE FREITAS; 09/06/2022; 07:00/ 7518935; DENILSON

DE ALBUQUERQUE PEREIRA; 07/06/2022; 09:00/ 7688733; EIKE

EMANOEL NASCIMENTO DE SOUZA; 09/06/2022; 10:00/ 7806671;

ELIKEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS; 10/06/2022; 11:00/

7760698; ELISSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS; 09/06/2022; 16:00/

7530994; ELIVELSON DA SILVA LOPES; 08/06/2022; 07:00/ 8913684;

ERIC DA SILVA FRANÇA; 10/06/2022; 16:00/ 7668716; FERNANDO

DAVILA DA SILVA; 07/06/2022; 07:00/ 7811691; FERNANDO FELIPE

SILVA; 10/06/2022; 12:00/ 7686048; FRANCIGLEISSON ANDREOLA

DA COSTA; 09/06/2022; 10:00/ 7501510; FRANCISCO CARNEIRO

DA SILVA; 07/06/2022; 14:00/ 7019652; FRANCISCO MENDES DE

SOUZA; 07/06/2022; 13:00/ 7501552; FRANCISCO ROGER DA SILVA;

07/06/2022; 14:00/ 7868286; GABRIEL LOPES DA SILVA; 10/06/2022;

15:00/ 7000382; GERLANIO MARINHO DE SOUZA; 07/06/2022;

11:00/ 7001613; GILSON NASCIMENTO DA SILVA; 07/06/2022; 11:00/

7821639; GUTEMBERG DA SILVA DE MELO; 10/06/2022; 13:00/

8904782; HÉLIO MONTEIRO DIAS JÚNIOR; 10/06/2022; 16:00/

8922624; IGOR RUAN GASTÃO ROSA; 10/06/2022; 16:00/ 7005600;

ISMAEL VALENTIN SERPA; 07/06/2022; 09:00/ 7710720; JACKSON

LOPES DA COSTA; 09/06/2022; 12:00/ 7682948; JACSON COSTA

VIEIRA; 09/06/2022; 10:00/ 7894899; JAYSON BARBOSA DE OLIVEIRA; 10/06/2022; 15:00/ 7536348; JHON MICHAEL BOMFIM DA

COSTA; 08/06/2022; 08:00/ 7533527; JOSE AUGUSTO LINDOSO DA

SILVA; 08/06/2022; 08:00/ 7608390; JOSE AURICÉLIO BARROS PASSOS; 08/06/2022; 13:00/ 7633025; JOSÉ EDNILSON COSTA FREITAS;

08/06/2022; 15:00/ 7727550; JOSE MARIA GOMES MASCARENHAS

NETO [SUB JUDICE]; 09/06/2022; 13:00/ 7585926; JOSÉ RIBAMAR

DA SILVA OLIVEIRA; 08/06/2022; 12:00/ 7561300; JOSE RONEY DE

SOUSA FERREIRA; 08/06/2022; 10:00/ 7639759; JOSUÉ BARBOSA DOS SANTOS; 07/06/2022; 10:00/ 7882387; KESIA NOLASCO

DE ABREU; 10/06/2022; 15:00/ 7591640; LETICIA LIMA POSSAMAI

(GESTANTE); 08/06/2022; 13:00/ 7585128; LUIZ CARLOS PAZA JÚNIOR; 08/06/2022; 12:00/ 7744846; LUIZ SOUSA DOS REIS JÚNIOR;

09/06/2022; 15:00/ 7679432; MADSON MOTA DA COSTA; 09/06/2022;

09:00/ 7831641; MARCELO DA SILVA LIMA; 07/06/2022; 10:00/

7631715; MARCOS ALISSON DA SILVA LIMA; 08/06/2022; 15:00/

7735848; NEY LANDO MORAIS LOPES; 09/06/2022; 14:00/ 7696191;

PAULO MEDEIROS DE SOUZA; 09/06/2022; 11:00/ 7533977; RAFAEL

MENESES DA SILVA; 07/06/2022; 08:00/ 7530153; RAFAEL SOUSA DE

SÁ; 08/06/2022; 07:00/ 7028511; RAIANDERSON SOUZA DE MOURA;

07/06/2022; 13:00/ 7568363; RENAN DE SOUZA MELO DOS SANTOS;

08/06/2022; 10:00/ 7515413; ROGÉRIO DE SOUZA SILVA; 07/06/2022;

16:00/ 7002482; ROMERO RODRIGUES ARAUJO; 07/06/2022; 11:00/

7001799; ROSILENE PITA DA COSTA; 07/06/2022; 11:00/ 7760280;

SANDRA TEOTONIA DO NASCIMENTO; 10/06/2022; 07:00/ 7717939;

SÁVIO RODRIGUES DE ALENCAR; 09/06/2022; 12:00/ 7853181;

TAYANE STEPHANIE DO VALE DA SILVA; 10/06/2022; 14:00/ 7509111;

TELMAR SOUZA MARINHO; 07/06/2022; 15:00/ 7795815; THALES

AUGUSTO SALES DE OLIVEIRA; 10/06/2022; 10:00/ 8898740; WALISSON IRIS DA SILVA; 10/06/2022; 15:00.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Local da Perícia: Clínica Médica Menino Jesus – CLIMEJ.

Endereço: Rua Minas Gerais, 1305 – Preventório, Rio Branco/AC.

7709072; ALESSANDRA VALENTINA TEIXEIRA DE SOUZA;

09/06/2022; 12:00/ 8895341; ALEX MARINHO DE CASTRO; 10/06/2022;

15:00/ 7782136; ARLAN HUDSON SOUZA E SILVA; 10/06/2022; 08:00/

7608268; BARBARA GEOVANNA DE OLIVEIRA BADU; 08/06/2022;

15:00/ 7774770; CÉSAR JÚNIOR RODRIGUES PEREZ; 10/06/2022;

07:00/ 7841370; FABIO DE SOUZA FERREIRA; 10/06/2022; 14:00/

7519753; FRANC DENIS BARROSO DE OLIVEIRA; 07/06/2022; 16:00/

7511299; FRANCISCO ETEVALDO DOS SANTOS SILVA; 07/06/2022;

15:00/ 7566077; FRANCISCO MARTINS GOMES NETO; 08/06/2022;

10:00/ 7685360; FRANCISCO WEVELLEY DA SILVA NERI; 09/06/2022;

10:00/ 7642385; HEBERTH FERNANDO ALVES DA SILVA; 08/06/2022;

16:00/ 7573057; IGOR DE ASSIS WESEM; 08/06/2022; 11:00/ 7854609;

JARLES PIRES RIBEIRO; 10/06/2022; 14:00/ 7628200; JOAS DA SILVA PEREIRA; 08/06/2022; 14:00/ 7769822; LUCAS RODRIGUES DA

COSTA; 10/06/2022; 07:00/ 8703007; MARCIO SOARES DOS SANTOS MOREIRA; 10/06/2022; 15:00/ 7647816; MARCUS VINÍCIUS LIRA

PADILLA; 08/06/2022; 16:00/ 7013751; MIKAEL BENEDITO BARBOSA

OLIVEIRA; 07/06/2022; 12:00/ 7012631; NAYARA DOURADO ALBUQUERQUE; 07/06/2022; 12:00/ 7798768; NORMANDO ALBUQUERQUE FONTENELE; 10/06/2022; 10:00/ 7559527; RAGE NASCIMENTO DE SOUZA; 08/06/2022; 10:00/ 7659970; RENATO COSTA DE

ALMEIDA; 07/06/2022; 07:00/ 7523750; VINICIUS PEREIRA REBOUÇAS; 08/06/2022; 07:00/ 7774460; VINICIUS SANTIAGO VALENTE;

10/06/2022; 07:00.

ASSISTENTE SOCIAL

Local da Perícia: Clínica Menino Jesus – CLIMEJ.

Endereço: Rua Minas Gerais,1305 – Preventório, Rio Branco/AC.

7833261; AKEYDSON AMARO FARIAS DE SOUZA; 10/06/2022;

13:00/ 7029389; ÁLEX BRUNO CASTRO RIBEIRO; 07/06/2022; 13:00/

7505124; ALEXANDRA LOPES LIMA; 07/06/2022; 15:00/ 7704895;

ALINE DA SILVA LIMA VALE; 09/06/2022; 12:00/ 7659628; AMANDA JUSSARA DE SOUZA COSTA; 09/06/2022; 09:00/ 7737033; ANA

CLÍCIA ALEXANDRE DE MELO MAGALHÃES; 09/06/2022; 15:00/

7742380; ANA LUCIA LIMA CAETANO; 09/06/2022; 16:00/ 7770910;

ANDERSON WESLEY ALVES DE LIMA; 10/06/2022; 07:00/ 7640960;

ANDREA COSTA BEZERRA; 09/06/2022; 07:00/ 7733615; ÂNGELA MARIA CHAVES SOUZA; 09/06/2022; 15:00/ 7667981; ANTONIA

LEUCIONE GOMES SILVA; 09/06/2022; 09:00/ 7814240; AURICÉLIA

DA SILVA SOUZA; 10/06/2022; 13:00/ 7522240; CARLA NORIELLE GOMES ALBUQUERQUE; 08/06/2022; 07:00/ 7736436; CLEANE ARAUJO SAMPAIO; 09/06/2022; 15:00/ 7559410; CYBELLE

CHRISTINE DE SA DAVILA; 08/06/2022; 10:00/ 7760400; CYNTHIA

DA SILVA OLIVEIRA; 07/06/2022; 10:00/ 7743238; DANIELA RODRIGUES DA SILVA; 09/06/2022; 16:00/ 7766290; DANIELE DA SILVA

BATISTA; 07/06/2022; 10:00/ 7652128; DAYANE BARBOSA MATOS;

09/06/2022; 08:00/ 7791739; DAYSE VALE DE OLIVEIRA GOMES;

10/06/2022; 10:00/ 7818440; DÉBORA MELO DE AGUIAR; 07/06/2022;

08:00/ 7003357; DENISE DE OLIVEIRA SIEBRA; 07/06/2022; 11:00/

7673060; DIANA FARIAS DA COSTA; 09/06/2022; 10:00/ 7796447;

EDMARA ALENCAR DOS SANTOS; 07/06/2022; 07:00/ 7604777;

EKYLANE RESENDE MOREIRA; 08/06/2022; 14:00/ 7748671; ELAINE MARIA FERRAZ ARAUJO; 09/06/2022; 16:00/ 7784678; ELIETE

DA SILVA BATISTA; 10/06/2022; 10:00/ 7687320; ELIZABETE DO

NASCIMENTO LOPES; 09/06/2022; 11:00/ 7637853; ERIKA MONTEFUSCO PORTELA LUSTOSA; 09/06/2022; 07:00/ 7689705; EVA AMORIM MOREIRA BANDEIRA; 09/06/2022; 11:00/ 7749589; EVILANDIA

FREITAS DE LUCENA; 09/06/2022; 16:00/ 7698799; FABIANA DIAS

DOS SANTOS; 09/06/2022; 11:00/ 7818190; FELIPE HENRIQUE

MARTINS; 10/06/2022; 12:00/ 7512015; FERNANDA RODRIGUES

MOREIRA; 07/06/2022; 16:00/ 7735111; FERNANDA SILVA DE SOUZA; 09/06/2022; 15:00/ 7679726; FRANCILENE TAUMATURGO DOS

SANTOS; 09/06/2022; 10:00/ 7734417; FRANCISCA LUANA DA SILVA

RODRIGUES ALVES; 09/06/2022; 15:00/ 7622252; GABRIELA MORAIS VAZ; 08/06/2022; 16:00/ 7559747; GENEILDE DO NASCIMENTO ALVES COELHO; 08/06/2022; 10:00/ 7016580; GERLANE RAMOS

ALECRIM; 07/06/2022; 12:00/ 7835582; GISELLE BANDEIRA DE SOUZA; 10/06/2022; 14:00/ 7762046; GLAYNAN REJANE FROTA DE FREITAS; 10/06/2022; 08:00/ 7800959; GRAZIELE MORAIS; 10/06/2022;

11:00/ 7738676; HELLEN ALLINE DE ARAUJO FIDELIS; 09/06/2022;

15:00/ 8911037; IDELENE EMILIA DE MELLO MENEZES; 10/06/2022;

16:00/ 8796595; ITALLA LOHANY LIMA DE SOUSA; 10/06/2022; 15:00/

7801157; JANAÍNA DOS REIS COSTA; 10/06/2022; 11:00/ 7890788;

JARDEL DE NAZARÉ DOS SANTOS; 10/06/2022; 15:00/ 7582560;

JOSELIA EVELIM DA SILVA AZEVEDO; 08/06/2022; 12:00/ 7566875;

JOSEMILDO DIAS COELHO; 08/06/2022; 10:00/ 7688741; JOSMAN

DE PAIVA NERI; 09/06/2022; 10:00/ 7798866; JULIANA LIMA DE

PAULO FIGUEIREDO; 10/06/2022; 11:00/ 7707614; KAREN LAUANA

LOPES MUGRABY; 09/06/2022; 12:00/ 7725108; KATHYELLY SILVA

CORDEIRO; 07/06/2022; 09:00/ 7013744; KEROLEM DE QUEIROZ

ESPINDOLA; 07/06/2022; 07:00/ 7523432; LAUANA DOS SANTOS

BRILHANTE; 08/06/2022; 07:00/ 8875049; LAYLA GOMES MARINHO;

10/06/2022; 16:00/ 7041658; LORRAINE ANASTÁCIA BRITTO RIBEIRO; 07/06/2022; 14:00/ 7546017; MAISA DIAS DE OLIVEIRA MELO;

08/06/2022; 09:00/ 7633408; MÁRCIA MORAES VIEIRA; 09/06/2022;

07:00/ 7743149; MÁRCIA STIBE DUMONT; 09/06/2022; 16:00/ 7639449;

MARIA CAROLINA SANTOS DA CRUZ; 07/06/2022; 09:00/ 7660618;

MARIA CHAHIRA DE SOUZA AZEVEDO RAMOS; 09/06/2022; 09:00/

7508042; MARIA CLEINIR DE PAULA LOPES LIMA; 07/06/2022;

16:00/ 7764669; MARIA CLEMILDA DOS SANTOS BORGES CUNHA;

10/06/2022; 08:00/ 8916349; MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DE

OLIVEIRA; 10/06/2022; 16:00/ 7642598; MARIA DE FATIMA MELO RODRIGUES; 09/06/2022; 07:00/ 7689381; MARIA DILZIANE SANTOS

DE SOUZA; 09/06/2022; 11:00/ 7843895; MARIA JOSÉ RICARDO DE

SOUZA FERREIRA; 10/06/2022; 14:00/ 7592060; MARIA LUCINÉIA DE

ARAÚJO MONTEIRO; 08/06/2022; 13:00/ 7767897; MARIA PATRICIA

XAVIER DA SILVA; 10/06/2022; 09:00/ 7775342; MARIA VANDERLÉIA

FERREIRA MONIZ MARRUCH; 10/06/2022; 09:00/ 7507500; MARIANA CRISTINA L B NASCIMENTO; 07/06/2022; 15:00/ 7690932; MARQUIZETE DE LIMA LOPES; 09/06/2022; 11:00/ 7007794; MAYARA

MACHADO MONTEIRO; 07/06/2022; 08:00/ 8903840; MILTON ARAÚJO FERREIRA DA SILVA; 07/06/2022; 08:00/ 7784334; NANNY CAROLYNE SANTANA GRACA MOREIRA; 10/06/2022; 10:00/ 7685513;

NATAN LIMA DA TRINDADE; 07/06/2022; 10:00/ 7701551; NETE DE

SOUZA OLIVEIRA MOREIRA; 09/06/2022; 12:00/ 7756887; NEUZICLÉIA SILVA DE AZEVEDO DOURADO; 10/06/2022; 07:00/ 7669488;

NIDIA JOYCE FONSECA ARAUJO; 09/06/2022; 09:00/ 7502354; NOEMI DO NASCIMENTO LOPES; 07/06/2022; 15:00/ 7827938; PRISCILA CHRYS CATAR DE LIRA; 10/06/2022; 13:00/ 8912785; RAFAELY

EDUARDA MAIA CUNHA; 10/06/2022; 16:00/ 7508409; RISERGIO

VASCONCELOS TORRES; 07/06/2022; 15:00/ 7552092; RITA MOTA

DE OLIVEIRA; 08/06/2022; 09:00/ 7539681; RODRIGO AVELINO DOS

SANTOS; 08/06/2022; 08:00/ 7029933; RODRIGO MARCELO RODRIGUES DA PAZ; 07/06/2022; 13:00/ 7815905; ROSIANE BORGES

CRUZ; 10/06/2022; 13:00/ 7570635; RUTH SEVERIANO BIBIANO

BARDALES; 08/06/2022; 12:00/ 7837747; SANDRA MARIA AMORIM

DA ROCHA; 10/06/2022; 14:00/ 7803230; SARA ALINE BEZERRA ASFURY DE OLIVEIRA; 10/06/2022; 11:00/ 7012518; SARA DE SOUZA

NERY; 07/06/2022; 12:00/ 7803427; TABITA MAIA FERREIRA HOLANDA; 10/06/2022; 12:00/ 7739060; TAMILA SALES DOS SANTOS

SAMPAIO; 07/06/2022; 09:00/ 7817428; TAYNA ARAGAO DE ANDRADE; 10/06/2022; 13:00/ 7672454; TEREZINHA DA SILVA PEREIRA; 09/06/2022; 10:00/ 7827342; VANESSA SOUZA GUIMARÃES;

10/06/2022; 13:00.

PSICÓLOGO

Local da Perícia: Clínica Menino Jesus – CLIMEJ.

Endereço: Rua Minas Gerais,1305 – Preventório, Rio Branco/AC.

7651708; ALESSANDRA ANDRADE DE SOUSA; 09/06/2022; 08:00/

7725744; ALESSANDRA NEUMANN LIMA; 09/06/2022; 14:00/

7514484; AMANDA ELY; 07/06/2022; 16:00/ 7810776; ANA CAROLINE

RODRIGUES DA SILVA; 10/06/2022; 12:00/ 7035623; ANA PAULA DE

SOUZA ALENCAR; 07/06/2022; 14:00/ 7719620; ANANDA KATRINE

SILVA DE SOUZA; 09/06/2022; 13:00/ 7598688; ANDRESSA DOS REIS

MAGALHÃES; 08/06/2022; 13:00/ 7557310; ANNA KATRYNE MOTA

MACAMBIRA; 08/06/2022; 10:00/ 7514077; ANNE KAROLINY CARVALHO MENDONÇA RIBEIRO; 07/06/2022; 16:00/ 7727607; ANTONIO

ANDERSON GOMES DE SOUZA; 09/06/2022; 13:00/ 8803583; BRUNA

KAROLLYNE SILVA RICARTI; 10/06/2022; 15:00/ 7635397; BRUNETE

PRESLEY COSTA DO NASCIMENTO; 09/06/2022; 07:00/ 7504942;

CAROLINA ARANTES BATISTELA SIMO; 07/06/2022; 15:00/ 7825781;

CÁSSIO SANTANA DE OLIVEIRA; 10/06/2022; 13:00/ 7540701; CATARINA RIBEIRO DE LIMA GONÇALVES; 08/06/2022; 09:00/ 7803478;

CATIUSCIA HOLANDA DE MELO; 10/06/2022; 12:00/ 7506880; CLAU-

DIO FIGUEIREDO TELES; 07/06/2022; 15:00/ 7558384; CLEIB LUBIANA DE ARAÚJO; 08/06/2022; 10:00/ 7529783; CLEICIANE LIMA

DA SILVA OLIVEIRA; 08/06/2022; 07:00/ 7503571; D’ARTAGNIELLY

ROCHA DA SILVA PIAUHY; 07/06/2022; 15:00/ 7527756; DANIELLE BEZERRA DE CASTRO; 07/06/2022; 07:00/ 7501064; DEANDRISON DE OLIVEIRA AMARAL; 07/06/2022; 14:00/ 7520387; DÉBORA

CRISTINA NASCIMENTO DE LIMA; 08/06/2022; 07:00/ 7610980;

DEIVID DA SILVA SOUZA; 07/06/2022; 08:00/ 7773080; DENISE

ELIDIA DA SILVA; 10/06/2022; 09:00/ 7551185; ÉDILA MAZÍLIA DE

AGUIAR PINTO; 08/06/2022; 09:00/ 7763204; EDVANIA OLIVEIRA

BARBOSA’; 07/06/2022; 08:00/ 7628021; ELESSANDRA DE SOUSA

DIAS MEIRELES; 08/06/2022; 16:00/ 7715714; ELIANA SILVA CORDEIRO; 09/06/2022; 12:00/ 7646380; ELISA SANCHEZ VASCONCELOS; 09/06/2022; 08:00/ 7721560; EMELYM DANIELA SOUZA TONELI; 09/06/2022; 13:00/ 7725710; ERICA DE SOUZA MARQUES;

09/06/2022; 14:00/ 7816952; ESTHELA BIANCHINI HIPÓLITO DA SILVA; 10/06/2022; 13:00/ 7794371; EUBERTH FILIPE PACHECO ROMERO; 07/06/2022; 08:00/ 7504683; EUDMAR NUNES BASTOS MICHALCZUK; 07/06/2022; 14:00/ 7501641; EVELIN TEIXEIRA CLAUDIO;

07/06/2022; 14:00/ 7549750; GEENVAN VIANA ALVES; 08/06/2022;

09:00/ 7751753; GRACYELLE LULA DE OLIVEIRA; 07/06/2022; 08:00/

7524161; HALANNA SILVA DE MIRANDA; 08/06/2022; 07:00/ 7633769;

HEITOR PEREIRA DE SOUZA; 07/06/2022; 07:00/ 7027319; IVANNA

ARAÚJO DA SILVA; 07/06/2022; 13:00/ 7031091; JAIANE KAROLINE DA SILVA MOURA; 07/06/2022; 14:00/ 7891415; JANIELE OLGA

DANTAS DE PAZ BARBOSA; 10/06/2022; 15:00/ 7538901; JÉSSICA

LIZ BUSSONS SOUZA; 08/06/2022; 08:00/ 7564511; JESSICA ROCHA SILVA; 08/06/2022; 11:00/ 7730900; JOÃO GUILHERME SILVA

SOUZA; 09/06/2022; 13:00/ 7592906; KAMILLA KIMMAY LIMA MAGALHÃES DE SOUZA; 08/06/2022; 13:00/ 7686900; KARLA CARINE

GUERRA MACIEL; 09/06/2022; 11:00/ 7778767; KELLY CRISTINA

COSTA ALBUQUERQUE; 10/06/2022; 10:00/ 7020383; KEMILA PONCE DE SOUSA; 07/06/2022; 13:00/ 7830947; LARA MARIA SILVA

MAIA; 10/06/2022; 14:00/ 7604793; LAURA MARIA ARAGÃO LEITE;

08/06/2022; 14:00/ 8848854; LAURA OLIVEIRA DA SILVA; 10/06/2022;

16:00/ 7740948; LAYANE QUEIROZ DOS SANTOS; 09/06/2022; 16:00/

7678282; LAYNA DE SOUZA MOURA; 09/06/2022; 10:00/ 7618921;

LAYS MAYRA LIBIO MARQUES SOUZA; 07/06/2022; 10:00/ 7684908;

LETÍCIA DE FREITAS LORGA; 09/06/2022; 10:00/ 7537719; LIS CAROLINE ROCHA DO NASCIMENTO; 08/06/2022; 08:00/ 7699328; MAISA NALUY MELO DE MACEDO; 09/06/2022; 12:00/ 7608780; MARCIA

DE SOUZA NOBRE; 07/06/2022; 09:00/ 7808232; MARIA DA GLORIA

LEITE MENDONCA; 10/06/2022; 12:00/ 7721200; MARIA ELZA DA

SILVA CORDEIRO BROTTO; 09/06/2022; 13:00/ 7623313; MARIAH

FERNANDA LUCENA BANDEIRA; 08/06/2022; 16:00/ 7001125; MARIANA DE SOUZA MENDONÇA; 07/06/2022; 11:00/ 7610882; MATEUS FERREIRA OLIVEIRA; 08/06/2022; 13:00/ 7881436; MICHELLE

PFEIFER MARQUES PINHEIRO; 10/06/2022; 15:00/ 7002326; MYRLA ALEXANDRA COSTA DOS SANTOS FROTA; 07/06/2022; 11:00/

7568576; NAIR DA SILVA SOUZA; 08/06/2022; 11:00/ 7688105; NATASCHA MARIA DANTAS BESSA; 07/06/2022; 07:00/ 7828136; NATASHA SOUZA MATOS; 10/06/2022; 13:00/ 7785577; NATASSIA DE

OLIVEIRA LOPES COSTA; 10/06/2022; 10:00/ 7615345; OZILEIDE

OLIVEIRA DE PAIVA; 08/06/2022; 15:00/ 7525931; PATRÍCIA DE OLIVEIRA SILVA; 08/06/2022; 07:00/ 7596863; PAULO RICARDO SILVA

VASCONCELOS; 07/06/2022; 07:00/ 7644914; RAIZA BELO NOGUEIRA DA SILVA; 07/06/2022; 10:00/ 7637802; RAMON NEVES MATOS;

08/06/2022; 15:00/ 7757735; RAYSSA LIMA LEITE; 10/06/2022; 07:00/

7718381; RENAN ROCHA DE MATOS; 09/06/2022; 12:00/ 7594453;

RICARDO VINÍCIUS DE FARIAS LOPES; 07/06/2022; 08:00/ 7590636;

RODRIGO FABIAN GÓMEZ SOSA; 08/06/2022; 12:00/ 7009809; RONNIBERG MAIA DA SILVA; 07/06/2022; 12:00/ 7877390; SABRYNNE

MENDONÇA DE SOUZA; 10/06/2022; 15:00/ 7813996; SARA CRISTINE DO NASCIMENTO SOUZA BASTOS; 10/06/2022; 12:00/ 7864639;

SARAH SANTOS DA SILVA; 10/06/2022; 15:00/ 7760701; TALITA

MORTARI MONTYSUMA LEITE; 10/06/2022; 08:00/ 7684916; VANESSA CASTRO DE SOUZA; 09/06/2022; 10:00/ 7657161; YANNE DOS

REIS SILVA; 09/06/2022; 08:00/ 8908559; YASMIM CUNHA DE LIMA;

10/06/2022; 16:00.

2. DO EXAME MÉDICO E TOXICOLÓGICO

2.1. Participação desta etapa os candidatos considerados Aptos no Exame Psicotécnico.

2.2. O Exame Médico e Toxicológico, de caráter eliminatório, objetiva

aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar

os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação e

para desempenhar as atribuições típicas do cargo.

2.3. Todos exames médicos correrão a expensas dos candidatos, inclusive o Toxicológico.

2.3.1. Os exames laboratoriais e respectivos laudos, de responsabilidade do candidato, deverão ser realizados com no máximo 90 (noventa)

dias de antecedência à avaliação médica.

2.4. Para a realização do Exame Médico e Toxicológico, obrigatoriamente os candidatos deverão apresentar os exames, acompanhados dos

respectivos laudos:

• Hemograma;

• Glicemia;

• Chagas;

• VDRL;

• HBSAg;

• TGO;

• TGP;

• Bilirrubinas e frações;

• Tipo Sanguíneo e fator RH;

• Eletrocardiograma;

• Raios-X de tórax (PA e Perfil);

• Toxicológico, do tipo “larga janela de detecção”, que acusam uso de

substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química

ou psíquica de qualquer natureza e deverão apresentar resultados para

um período mínimo de 90 (noventa) dias;

• Oftalmológico completo (inclusive com avaliação sensocromática);

• Audiometria tonal e vocal.

2.4.1. Em todos os exames/laudos apresentados, além do nome do candidato e número do seu RG ou CPF (impresso ou escrito), deverão constar,

obrigatoriamente, a assinatura, a especialidade e o registro no órgão de

classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade destes a inobservância ou a omissão do referido registro.

2.5. Durante a realização da etapa de Exame Médico e Toxicológico

poderá ser solicitado à realização de outros exames laboratoriais e/ou

exames complementares, a expensas do candidato, além dos previstos

no subitem 1.4 deste Edital e no ANEXO VII do Edital de Abertura deste

Certame, ou repetição de exames, para fins de elucidação diagnóstica. O candidato não poderá por decisão própria reapresentar qualquer

exame posteriormente a realização da etapa, nem mesmo no recurso,

sendo desconsiderado qualquer exame que se enquadre neste caso.

2.6. Os candidatos deverão observar as demais normas constantes no

Item 12 do Edital de abertura do Concurso Público.

3. DA CONVOCAÇÃO PARA O EXAME MÉDICO E TOXICOLÓGICO E

PARA A PERÍCIA MÉDICA PARA OS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA

3.1. A convocação segue na seguinte ordem: cargo, local da perícia, endereço, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética,

data e horário.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO

Local da Perícia: Clínica Médica Menino Jesus – CLIMEJ.

Endereço: Rua Minas Gerais, 1305 – Preventório, Rio Branco/AC.

7784198; ANDRE DOS SANTOS DA SILVA (PCD); 10/06/2022;

12:00/ 8898090; ANTONIO ERISVALDO PAIVA DE OLIVEIRA (PCD);

10/06/2022; 07:00/ 7867735; CLEOMAR DE SOUZA SOMBRA (PCD);

10/06/2022; 10:00/ 7761171; DOUGLAS FERNANDO CARVALHO SOL

(PCD); 10/06/2022; 10:00/ 7781814; ELISEU DA SILVA MENDES (PCD);

10/06/2022; 12:00/ 7515715; FERNANDO DO NASCIMENTO RODRIGUES (PCD); 10/06/2022; 09:00/ 7712197; GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO (PCD); 10/06/2022; 08:00/ 7549997; JARDSON SILVA SOUZA

(PCD); 10/06/2022; 09:00/ 7608373; JOÃO ALDO DE OLIVEIRA ALVES

(PCD); 10/06/2022; 08:00/ 7807660; JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA

(PCD); 10/06/2022; 11:00/ 7826214; JOAO QUELVIN DO VALE PINHO

(PCD); 10/06/2022; 11:00/ 7639821; JOSE ENARDES DE OLIVEIRA DA

SILVA (PCD); 10/06/2022; 12:00/ 7858353; JURIVAN BEZERRA RIOS

(PCD); 10/06/2022; 13:00/ 7556160; MARISIO DE SOUZA AMARAL

(PCD); 10/06/2022; 12:00/ 7718101; MARLISSON LIMA SILVA (PCD – SUB

JUDICE); 10/06/2022; 12:00/ 7568177; NELSIMILDO DE SOUZA CACAU

(PCD – SUB JUDICE); 10/06/2022; 13:00/ 7666225; PAULO ROBERTO

DE LIMA BANDEIRA (PCD); 10/06/2022; 11:00/ 7730713; RAIMUNDO

NONATO DE FREITAS (PCD); 10/06/2022; 10:00/ 7763875; WILLEGONES ARAÚJO DE LIMA (PCD); 10/06/2022; 10:00/ 7804679; WILLY FRAN

FREITAS DE QUEIROZ (PCD); 10/06/2022; 09:00.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO

Local da Perícia: Clínica Médica Menino Jesus – CLIMEJ.

Endereço: Rua Minas Gerais, 1305 – Preventório, Rio Branco/AC.

7805624; ANGELICA REBOUÇAS MIRANDA (PCD); 10/06/2022;

07:00/ 7536429; ANTONIA FABIANA BARBOSA DE OLIVEIRA (PCD);

10/06/2022; 08:00/ 7767170; CAROLINE SANTOS PEQUENO DA SILVA (PCD); 10/06/2022; 08:00/ 7767668; ESTHER AMÁLIA BIGNATI

(PCD); 10/06/2022; 08:00/ 7791054; JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA

CASTRO (PCD); 10/06/2022; 13:00/ 7871686; LIGIANE VAZ DE SOUZA (PCD); 10/06/2022; 12:00/ 7674244; NATIELLE GOMES DE SOUSA

(PCD); 10/06/2022; 08:00/ 7626800; SILVANESSA OLIVEIRA DE ALMEIDA (PCD); 10/06/2022; 07:00.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Local da Perícia: Clínica Médica Menino Jesus – CLIMEJ.

Endereço: Rua Minas Gerais, 1305 – Preventório, Rio Branco/AC.

7885911; ALÍPIO NETO CORREIA (PCD); 10/06/2022; 09:00/ 7543948;

JOSÉ CARLOS DE MOURA LOPES (PCD); 10/06/2022; 11:00/

8705441; KELLY DA SILVA CAMPOS (PCD); 10/06/2022; 10:00.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – MOTORISTA

Local da Perícia: Clínica Médica Menino Jesus – CLIMEJ.

Endereço: Rua Minas Gerais, 1305 – Preventório, Rio Branco/AC.

7014618; ANGELO MARCIO DAS CHAGAS DE SOUZA (PCD);

10/06/2022; 09:00/ 7779780; JANELDO DAMASCENO DE LIMA (PCD);

10/06/2022; 07:00/ 7807791; JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA (PCD);

10/06/2022; 11:00/ 7546424; LEONARDO DE ALMEIDA GOMES (PCD);

10/06/2022; 11:00.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Local da Perícia: Clínica Médica Menino Jesus – CLIMEJ.

Endereço: Rua Minas Gerais, 1305 – Preventório, Rio Branco/AC.

7865490; MARLON DE OLIVEIRA CARVALHO (PCD); 10/06/2022; 13:00.

ASSISTENTE SOCIAL

Local da Perícia: Clínica Médica Menino Jesus – CLIMEJ.

Endereço: Rua Minas Gerais, 1305 – Preventório, Rio Branco/AC.

7713169; CHARRID ESTER D’AVILA GANUM ALBUQUERQUE (PCD);

10/06/2022; 07:00/ 7584261; IZABELA BARRETO DE SOUZA (PCD);

10/06/2022; 09:00/ 7863756; JOÃO PAULO FREIRE NOBRE (PCD);

10/06/2022; 10:00/ 7542976; VANESSA BEZERRA DE LIMA DA SILVA

(PCD); 10/06/2022; 13:00.

PSICÓLOGO

Local da Perícia: Clínica Médica Menino Jesus – CLIMEJ.

Endereço: Rua Minas Gerais, 1305 – Preventório, Rio Branco/AC.

7777000; RAQUEL REZENDE DANTAS (PCD); 10/06/2022; 07:00.

4. DA PERÍCIA MÉDICA PARA OS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA

4.1. Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 3.3.2.1 do Edital de Abertura do certame e que declararem sua condição por ocasião

da inscrição, quando convocados para a etapa de Exame Médico e Toxicológico, deverão se submeter à Perícia Médica a ser realizada pela

Junta Médica indicada pelo IBADE, que terá decisão terminativa sobre a

qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do cargo e legislação pertinente.

4.2. Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, na data e horário

indicados abaixo, munidos de documento de identidade original e de laudo

médico, emitido nos últimos doze meses (original ou cópia simples), que

ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência

ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID10), conforme especificado no Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações,

bem como à provável causa da deficiência, e, se for o caso, de exames

complementares específicos que comprovem a deficiência física.

4.2.1. O laudo médico (original ou cópia simples) será retido pela Junta

Médica por ocasião da realização da Perícia Médica.

4.3. Os candidatos convocados para a Perícia Médica deverão comparecer

com uma hora de antecedência do horário marcado para o seu início.

4.4. Perderá o direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, o candidato que por ocasião da Perícia Médica, não apresentar

laudo médico (original ou cópia simples) ou que apresentar laudo que

não tenha sido emitido nos últimos doze meses, bem como o que não

for qualificado na perícia médica como pessoa com deficiência ou, ainda, que não comparecer à perícia.

4.5. O candidato que não for considerado com deficiência na Perícia

Médica será removido da listagem de pessoas com deficiência e passará constar somente na lista de classificação da ampla concorrência,

se tiver posicionamento para a vaga da Ampla Concorrência conforme

disposto no subitem 8.6. do Edital de Abertura do Certame.

4.6. Sendo constatada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, o candidato será eliminado do concurso público.

4.7. Os candidatos deverão observar as demais normas constantes no

subitem 3.3.2 do Edital de abertura do Concurso Público.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao

Concurso Público através do site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail

[email protected]

Kelly Cristina Lacerda

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, em exercício

Mário Cesar Souza de Freitas

Presidente do Instituto Socioeducativ