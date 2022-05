Diniz sobre Sena Madureira: “É crime o que está acontecendo lá”

O deputado Gerlen Diniz disse nesta terça-feira (24) que há um crime em andamento e pediu a intervenção do Ministério Público do Estado: trata-se de um patrimônio público que hoje está avaliado em R$3,5 milhões -uma usina de asfalto, dois rolos compactadores e uma máquina terrminadora de asfato está trabalhando para uma empresa particular. “Isso não tem outro nome: é crime. E isso está acontecendo lá em Sena Madureira”, denunciou.

“Não podemos esperar mais. Onde está o Ministério Público Estadual? Nós precisamos da intervenção do MP lá em Sena Madureira”, bradou Diniz.

Essa usina foi instalada em terreno particular, sendo que em Sena Madureira existe parque industrial. “Fui informado que continuam pagando aluguel mesmo sem a usina estar lá”, disse.

Ele denunciou também a questão da poluição ambiental causada pela usina. “Eu fico indignado com esse tipo de coisa”.

Gerlen lembrou que a camionete de Mazinho Amorim foi detida pela PRF com droga. “Não estou dizendo que ele é traficante”.

Mazinho, segundo Diniz, usa a prefeitura como se casa dele fosse -e chamou novamente a atenção para o custo de R$1 mil diários da usina operada por particulares.