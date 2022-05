Detran realiza leilão de veículos removidos em Cruzeiro do Sul

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou editais de leilão no Diário Oficial da União desta terça-feira, 24, informando que diversos veículos removidos, por estarem em inconformidade com a lei, nos municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, serão disponibilizados para leilão.

Veículos são leiloados no estado de conservação em que se encontram. Foto: Eduardo Gomes/Detran

O certame de Cruzeiro do Sul disponibiliza quase 80 veículos e será realizado dia 6 de junho, já o leilão dos 33 lotes que estão em Mâncio Lima, será dia 8 de junho.

Desde 2021 os leilões do Detran/AC são realizados de forma online e para participar é necessário se inscrever pelo site da empresa leiloeira, porém tanto a visitação dos veículos como a retirada devem ser feitas no local em que estão abrigados.

A visitação dos lotes de Cruzeiro do Sul serão feitas de 30 de maio a 3 de junho no Depósito de Veículos Removidos da 1ª Ciretran, situado na Av. Copacabana, 658, Floresta, de 8h às 13h.

Já quem tem interesse em visitar os veículos que estão em Mâncio Lima deve comparecer no Depósito de Veículos Removidos da 9ª Ciretran, localizada na Rua Raimunda Pereira da Silva, nº 640, Centro, entre os dias 1º e 7 junho, apenas em dias úteis, das 8h às 13h.

A visitação também poderá ser online, por meio de fotografias, no site da leiloeira. Basta clicar no campo Leilão Aberto, depois em Relação de Lotes do Leilão, onde consta a descrição do lote e outros detalhes.

Os editais contendo mais informações estão disponíveis no site do Detran/AC.