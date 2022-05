Ascom/Polícia Civil do Acre

Nas primeiras horas desta terça-feira, 24, a Policia Civil em Cruzeiro do Sul prendeu em fragrante delito pelo crime de trafico de drogas, J. da S. A. de 48 anos, vulgo “Bodó”, em uma residência localizada no bairro João Alves.

A prisão foi efetuada por agentes do Núcleo DRACO/DENARC coordenados pelo delegado Heverton Carvalho, que vinha investigando o caso. De acordo com a investigação, “Bodó” realizava traficância em vários bairros do município.

De acordo com a investigação, “Bodó” é irmão de R. da S. A. , vulgo “Ramalho”, foragido da justiça a mais de cinco anos e foi preso ontem, 23, pela Polícia Federal, em Santarém Estado do do Pará em cumprimento de mandado de prisão por integrar organização criminosa.

A investigação da Policia Civil apontou também que “Ramalho”, tem forte ligação com o irmão no cometimento de crime de trafico de drogas e ser integrante de organização criminosa com poder de decisão além de controlar comercio de entorpecente na região de Cruzeiro do Sul.

Em posse do traficante, a Policia Civil apreendeu 1 kg de maconha, 520gm de pasta à base de cocaína, celular, duas balanças de precisão, material para embalo do entorpecente e uma motocicleta, Honda Biz que era utilizada pelo traficante para realizar entrega do entorpecente.

O preso foi conduzido a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.