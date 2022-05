Cadmiel não gostou de saber de remoção de comarcas no Acre

O deputado Cadmiel Bomfim (PSDB) repudiou a retirada das comarcas do Tribunal de Justiça nos municípios de Porto Acre, Rodrigues Alves e Manoel Urbano. Em discurso durante sessão ordinária desta terça-feira (24), o parlamentar também falou sobre a redução no número de vagas para o cadastro de reserva dos concursos do Idaf e Corpo de Bombeiros.

“Inicio meu discurso repudiando a retirada das comarcas do Tribunal de Justiça de Porto Acre, Rodrigues Alves e Manoel Urbano. Já faltam tantas coisas nessas cidades e, ao invés de o poder público melhorar a situação, ele faz é piorar ainda mais”, criticou.

Cadmiel seguiu dizendo que a população é a mais penalizada em decorrência desse tipo de ação, uma vez que, ao precisarem dos serviços da justiça, terão que arcar com mais custos pelo deslocamento para outras cidades onde existem comarcas.

Ele também falou sobre a diminuição na quantidade de vagas para cadastro de reserva dos concursos para o Corpo de Bombeiros e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal.

“Foi colocado no edital desses concursos uma limitação de vagas para o cadastro de reserva, tudo isso por conta da luta que tivemos para a convocação do cadastro de reserva da Polícia Militar. Ocorre que isso só aconteceu porque o governador deu sua palavra de que chamaria todos”, disse.

Ele alega que não é justo estipular um percentual baixo para ocupantes do cadastro de reservas, uma vez que os aprovados gastam muito dinheiro para a realização de exames exigidos e merecem aguardar por uma vaga.