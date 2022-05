Acre e Ministério da Infraestrutura juntos na recuperação da BR 364

Dilma Tavares/Agência de Notícias do Acre —

O governo do Acre e o Ministério da Infraestrutura vão trabalhar juntos para garantir a trafegabilidade e assegurar serviços definitivos na BR-364. A parceria ficou acertada em reunião realizada pelo governador Gladson Cameli com o ministro Marcelo Sampaio, nesta terça-feira, 24, em Brasília.

O governador foi pedir ao ministro solução para a BR-364 e, a exemplo do que faz nas reuniões com órgãos que tratam do assunto, colocou a estrutura do governo “à disposição para ajudar no que for preciso para garantir melhorias nessa rodovia”. A reunião contou com a participação de outros integrantes do Ministério da Infraestrutura e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), incluindo o diretor-geral, general Santos Filho. Da comitiva do Acre estavam, entre os presentes, o representante do governo do Acre em Brasília, Ricardo França; o deputado federal Alan Rick; e o deputado estadual José Bestene.

Gladson Cameli agradeceu “o apoio que o governo federal sempre tem dado aos pleitos do Estado” e explicou que no caso da BR-364 é preciso pressa. Lembrou que no Acre, como nos demais estados amazônicos, o inverno é longo e, “por isso, é preciso aproveitar o verão que se aproxima para avançar na solução”.

Neste sentido, o governador reforçou que o governo do Acre está com “sua estrutura à disposição, para trabalhar em parceria para resolver o problema”, lembrando ainda a importância do apoio da bancada de parlamentares federais do Estado na garantia de recursos com este objetivo.

O ministro da Infraestrutura relatou problemas financeiros do Ministério, mas garantiu empenho na questão da BR-364, destacando “a importância da parceria com o governo do Acre para a realização dos investimentos e serviços necessários na rodovia”. Ele ficou inclusive de articular outros apoios visando viabilizar obras de restauração em trechos críticos da BR.