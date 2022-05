Porto Acre contrata pessoal para assistência social; inscrição até amanhã (24/5)

ESTADO DO ACRE

MUNICÍPIO DE PORTOACRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL Nº 001/2022

Processo Seletivo Simplificado nº 002/2022

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO

O MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e embasados no inciso IX, art. 37, da Constituição Federal, inciso IX e X do Art. 12, da Lei Orgânica, bem como fundamentado na Lei

Municipal nº600, de 09 de julho de 2017, e demais normas que regem a matéria, tornam pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, destinado à contratação por tempo determinado e cadastro de reserva de profissionais de nível médio completo para atender às necessidades temporárias da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, mediante condições aqui determinadas e demais disposições legais aplicadas à espécie.

O processo de que trata o presente Edital se destina a selecionar profissionais, conforme cargo/função descrita no ANEXO I, com contratações imediatas e cadastro reserva, visando suprir carências de natureza temporária, de excepcional interesse público para o regular funcionamento das atividades da Secretaria de Assistência Social;

INSCRIÇÕES

O candidato que desejar concorrer à vaga constante no ANEXO I deste Edital, deverá realizar as inscrição no endereço: Av. Chicó Rabelo, nº 117, Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Acre, Centro – Porto Acre-AC – CEP: 69927000, nos dias 23 e 24 de maio 2022, das 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, preenchendo a Ficha de Inscrição, declarando atender às condições exigidas, entregando todos os documentos conforme o item 5, e se submetendo às normas deste Edital. Após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá entregar todos os documentos comprobatórios para a efetivação da inscrição.

Não será cobrado Taxa de inscrição.

Acesse o edital

https://drive.google.com/file/d/1h5I8t-VOFsa-2HO7X-JJjXwMLn_KvNbc/view