Capixaba e SENAC ofertam cursos profissionais para população

A prefeitura de Capixaba firmou parceria com o SENAC para oferecimento de diversos cursos gratuitos para a populaçã

O SENAC enviará ao município sua Unidade móvel de gastronomia, onde oferecerá os seguintes cursos: Preparo de bolos, salgados, técnicas de confeitaria, confecção de pizza, confeitaria, além de cursos voltados ao empreendedorismo (Curso de Precificação).

Também há a previsão de cursos na área da saúde (Curso de Recepcionista de Serviços de Saúde e Cuidador de Idosos) e possivelmente na área de informática, que seria o Curso de Operador de Computador.

Ao todo serão de 06 a 08 cursos gratuitos e com certificado reconhecido nacionalmente.

“Sei da importância do oferecimento de cursos de qualificação profissional para nossa população porque logo após a conclusão dos cursos as pessoas já podem começar a empreender e ter sua própria renda, seja ela extra ou não. Então será uma forma de inseri-las no mercado de trabalho,” disse o Prefeito.

No tocante Manoel Maia garantiu o apoio total da Prefeitura com a contrapartida solicitada pelo SENAC e ao final ficou decidido que a carreta estará no município em Junho e o início dos cursos está previsto para o dia 14.06.2022.