Parque de Exposições se transforma em multiuso em Acrelândia

O prefeito Olavinho Boiadeiro, de Acrelãndia, já entregou a obra do Parque de Exposições, que segundo ele há muitos anos se arrastava e não era concluída. “Finalmente após um longo período, conseguimos no meu governo concluir esta obra, que agora tem uma arquibancada que suporta mil pessoas sentadas e agora conta com camarotes.

De acordo com o prefeito, foi feita uma readequação e ampliação com o intuito de ocupar melhor os espaços e ampliar o Parque. O local onde acontecem os shows atualmente foi todo consertado e será aproveitado em breve como um espaço multiuso. O prefeito também destacou a capacidade para 1000 pessoas sentadas além da construção dos camarotes, revitalização da pintura do local. “Queremos criar uma área para a família, onde as pessoas se sintam seguras e podem comemorar a vontade as conquistas da cidade e prestigiar inúmeros eventos que realizaremos no local” disse o prefeito. O objetivo é utilizar melhor o espaço público”, acrescentou Olavinho.

Para a inauguração do espaço, o município pretende realizar uma grande festa para uma reinauguração da associação dos pecuaristas, como o Costelão e outras, e convidar a população e autoridades que tem ajudado muito o município.

Acompanharam o prefeito na visita ao parque de exposição, o secretário municipal de planejamento Ailton, secretário municipal de obras Gildesio, chefe da casa civil, Zezinho da Saúde, vereadores Roseno e Cleuson, representante do Ministério público e o Tesoureiro da ASPMA José Carlos.