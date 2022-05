Ascom/Iapen-Polícia Penal

A Polícia Penal do Acre prendeu mais uma visitante na manhã deste domingo, 22. O fato aconteceu na Unidade Penitenciária Moacir Prado, no município de Tarauacá, quando a mulher tentava entrar com entorpecentes no estabelecimento penal.

De acordo com a equipe de plantão, por volta das 9h, a visitante se apresentou para a revista no aparelho de scanner corporal. Durante o procedimento, as imagens mostraram um volume anormal na região pélvica da mulher que, ao ser indagada, demonstrou nervosismo e inquietação. Após insistência das policiais penais, a visitante confessou que estava levando drogas e que iria entregar.

As policiais penais levaram a mulher até a sala de revista, onde ela puxou do interior de sua genitália um preservativo contendo 31 invólucros de uma substância aparentando ser maconha e outros dois com papel usado para produzir os cigarros.

Diante dos fatos, a visitante recebeu voz de prisão e foi conduzida, juntamente com o preso a qual iria visitar, à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá para a lavratura do flagrante delito pela autoridade policial.