Expoacre Juruá 2022: programação da festa tem cultura e negócios

Na manhã deste sábado, 21, o governo lançou, em Cruzeiro do Sul, a comunicação visual e a programação da 17ª edição da Expoacre Juruá, com a promessa de ser o maior evento já realizado na região. A solenidade contou com participação do chefe do Executivo, Gladson Cameli.

O evento envolve toda estrutura governamental e conta com a parceira de parlamentares, da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac), da Federação das Associações Comerciais do Estado do Acre (Federacre), da Associação Comercial Empresarial de Cruzeiro do Sul (Acecs), da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Cameli era um dos mais entusiasmados com o retorno da festa, após dois anos de abstenção em decorrência da pandemia de covid-19. A estrutura já está pronta para realizar a feira, que acontecerá no hall de entrada da Arena do Juruá, a praça esportiva mais expressiva da segunda maior cidade acreana.

O governador destacou a importância do evento para região e lembrou de como a feira de exposições vai movimentar a economia local.

“A população pode esperar uma festa completa, com tudo que se tem direito. Será um movimento de aquecimento à economia acreana, que respeitará, ainda, as regras da pandemia. As famílias precisavam desse momento. Será um reencontro das pessoas, um aumento da autoestima. Eu tenho certeza de que com o apoio de todos, faremos a maior festa de todos os tempos”, ratificou o governador.

Comunicação visual e a programação da 17ª edição da Expoacre Juruá foram anunciados neste sábado Foto: Marcos Santos/Secom

“O evento que mostra a força da região” é o slogan escolhido pelo governo do Acre para mostrar ao mundo a força cultural, econômica e social do Juruá e fazer um chamamento à população para prestigiar o evento.

As grandes atrações do evento

Durante os dias 1⁰, 2, 3 e 4 de setembro, o Vale do Juruá estará em festa. A Expoacre Juruá 2022 terá uma programação especial e vai presentear o público com muito entretenimento e versatilidade na programação.

Anunciados por Gladson Cameli, os shows de Wesley Safadão, dia 1⁰, e Murilo Huff, no encerramento, serão as maiores atrações da festa. As demais atividades ainda estão em fase de definição. “Um presente ao querido povo do Juruá”, declarou Cameli.

O que disseram

“O governo está dando um presente ao Acre. Nós faremos a melhor Expoacre e Expoacre Juruá de todos os tempos”.

Deputado estadual Nicolau Júnior.

“Há uma expectativa muito grande da sociedade sobre essa festa. Aplaudimos o governo que, apesar das dificuldades, vem garantindo entretenimento, diversão e outras iniciativas para a região. Vamos preparar Cruzeiro do Sul para bem receber os visitantes”.

Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

“O nosso papel é valorizar e apoiar quem trabalha por avanços no Acre”.

Prefeito de Bujari, João Teles.