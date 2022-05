Em Sena Madureira, visitante é presa entrando em presídio com droga

Ascom/Iapen-Polícia Penal

A Polícia Penal do Acre prendeu na manhã deste domingo, 22, uma visitante que tentava entrar com entorpecentes na Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. O fato, motivado por denúncia recebida via Polícia Civil, aconteceu durante a revista para entrada no presídio.

De acordo com o Relatório de Ocorrência, por volta das 8h, a visitante se apresentou para o procedimento de revista, momento em que foi informada pela equipe de plantão sobre a denúncia que havia contra ela. No primeiro instante a visitante negou, mas minutos depois confirmou que realmente transportava drogas nas partes íntimas.

Dentro de um preservativo, a mulher transportava 21 macarrões de uma substância esverdeada, aparentando ser maconha, e afirmou que os ilícitos seriam entregues para o próprio esposo, que comercializaria o produto entre os demais presos.

Diante dos fatos, a visitante recebeu voz de prisão e foi conduzida até a Delegacia do município de Sena Madureira para lavratura do flagrante e demais procedimentos de costume. Quanto ao detento, esposo da visitante, este foi encaminhado à cela de sanção disciplinar e responderá a processo administrativo no âmbito da unidade. O fato também será informado ao Juízo de Direito competente.