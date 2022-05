Aulas na Escola de Música do Acre devem voltar dia 3 de julho

Com o objetivo de efetivar uma prática pedagógica consciente e eficiente, os docentes da Escola de Música do Acre (Emac), vinculados à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), realizaram neste sábado, 21, mais uma etapa do planejamento estratégico para o início dos cursos de formação inicial.

Na oportunidade, os professores dialogaram sobre os últimos ajustes nos conteúdos da apostila de teoria musical, os planos de cursos, as sequências didáticas, procedimentos de cunho administrativos, logísticos, entre outros detalhamentos técnicos.

“Após dois anos sem promover os cursos, devido às restrições do período pandêmico, a Emac retoma suas atividades atendendo 640 novos alunos. Por isso, o envolvimento de todos os professores está sendo fundamental para termos as condições de atender as demandas dos estudantes, e assim, promover um ensino musical de qualidade”, destaca o coordenador da Escola de Música, maestro Afonso Portela.

Os cursos ofertados pela unidade de ensino são; musicalização infantil, violão, guitarra, cavaco, ukulelê, contrabaixo, percussão (pandeiro, conga, triângulo e outros) e sopro (flauta, saxofone, clarinete) e teoria vocal.

“Além de estarmos trabalhando para desenvolver todos os conteúdos relacionados a esses instrumentos, os professores formaram diversos grupos, que apresentarão um repertório diversificado, para recepcionar os novos alunos e membros da comunidade, na cerimônia de retorno das aulas”, informa a professora de canto, Mariana Ravena.

Sorteio das vagas

Na próxima segunda-feira, 23, às 9 horas, no auditório da Emac ocorrerá o sorteio das 640 novas vagas entre os 1.689 inscritos. O sorteio será transmitido ao vivo, por meio de Live no Instagram da escola, pelo perfil: @escolademusicaac.

Após o sorteio, o resultado será divulgado nas mídias sociais da Emac, SEE e no site da Agência de Notícias do Acre. O início das aulas na Escola de Música do Acre está previsto para o dia 13 de junho.