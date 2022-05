Vacinação cai no país e epidemias graves ameaçam voltar

— Esse assunto precisa ser descontaminado de política e ideologia, para que a população volte a ter confiança na vacina. É uma questão técnica de saúde pública — continua Medeiros Junior, do Conass. — Infelizmente, porém, a cada semana ou a cada duas semanas surge uma polêmica infundada nova, levantada justamente por quem deveria estar trabalhando para mobilizar o país em torno de um produto farmacêutico que não tem outro fim a não ser preservar a saúde das pessoas e salvar vidas.

A baixa cobertura vacinal preocupa o Senado. O senador Marcelo Castro (MDB-PI), que é médico e foi ministro da Saúde em 2015 e 2016, também critica o governo federal por ter agido contra a vacinação:

— A desconfiança é um sentimento natural das pessoas. Quando ela é estimulada por agentes do próprio governo, como no caso da vacina da covid-19, pondo em dúvida a sua segurança, isso causa um estrago na proteção da saúde das pessoas. Quando difunde que a vacina não é segura e causa efeitos adversos, o governo faz uma propaganda informal que se alastra nas redes sociais, levando desinformação e confundindo as pessoas.

De acordo com Castro, o Sistema Único de Saúde (SUS) precisa retomar a publicidade da vacinação infantil, mas não apenas nas mídias tradicionais:

— As campanhas educativas devem dar-se também nas mídias digitais. O SUS, infelizmente, ainda não se preparou adequadamente para enfrentar as fake news, que têm um poder de disseminação muito maior, com uma capilaridade e uma velocidade impressionantes. A troca de informações pelas redes sociais são imediatas, constantes, sem filtros. As fake news precisam ser combatidas à altura. O Ministério da Saúde deve responder pela estratégia nacional e oferecer recursos para que os estados e os municípios também adotem programas específicos contra a desinformação.

Marcelo Castro foi o organizador de uma sessão especial no Senado no fim do ano passado em que especialistas e senadores discutiram o problema da baixa adesão às vacinas.