Rede de apoio a crianças de até 11 anos será lançada dia 24 no Acre

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) lança na próxima terça-feira, 24, às 9h, no auditório da DPE/AC, o projeto Rede Humanizada de Apoio a Meninas e Meninos (Rhuamm) que visa atender crianças de 0 a 11 anos, em situação de vulnerabilidade extrema e vítimas de violência.

“Este projeto-piloto, idealizado pela DPE, busca tratar e prevenir os casos de violência contra crianças, trabalhando no apoio e auxílio das vítimas, juntamente com as instituições parceiras que são fundamentais para o desenvolvimento da Rede”, destaca o coordenador do Núcleo, defensor público Celso Araújo.

O projeto Rhuamm visa ainda formar e capacitar profissionais da rede pública municipal e de instituições parceiras, estabelecendo uma equipe multi e interdisciplinar apta a acolher e promover o atendimento de crianças vítimas de violência na faixa da primeira infância.

Parceiros

A Defensoria Pública conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Rio Branco, Secretaria Municipal de Educação (Seme), Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 1º, 2º e 3º Conselho Tutelar, Centro Universitário- UNINORTE, Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Ministério Público do Trabalho (MPT), Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), 1ª e 2ª Vara da Infância, Policia Militar do Acre (PMAC), Ministério Público do Acre (MPAC), Defensoria Pública da União no Acre (DPU/AC) e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).