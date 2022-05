O prefeito Tião Bocalom comunicou que o pagamento dos servidores da prefeitura será no próximo dia 25 e que, junto a ele será pago o reajuste concedido pela gestão. Um total de R$ 71 milhões, que irá aquecer a economia do município.

Com o aumento a folha de pagamento da prefeitura passará dos atuais R$ 32 milhões para R$ 71 milhões, sendo destes, R$ 63 milhões para os servidores ativos e R$ 8 milhões para os aposentados pelo RBPrev.

O prefeito enfatizou que este reajuste é a valorização da gestão aos servidores do município.

“Nós demos o maior aumento que os servidores da Prefeitura de Rio Branco já viram, e que agora, na prática, é esse aumento na conta. Isso é valorizar o funcionário, é dizer para ele, agora você está mais valorizado, está ganhando melhor um pouco, por favor, vamos atender bem as pessoas, vamos cuidar bem das pessoas, vamos cuidar bem de gente”.

O secretário municipal de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago relatou sobre o estudo realizado pela gestão, para que fosse possível chegar neste momento tão especial sem perder o equilíbrio dos cofres públicos.

“Foram 95 dias de estudos técnicos, junto com a equipe da folha, junto com o Tesouro Municipal, os técnicos da Secretaria de Planejamento, para justamente manter o equilíbrio”.

“A população com certeza abraçará com muita alegria, e com certeza colocará suas contas em ordem e usufruirá o que lhe é de direito”, comemorou Cid Ferreira, secretário Municipal de Finanças.