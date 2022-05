AImprensa Nacional publicou, em 13/05, edital do processo seletivo para a Coordenação de Tecnologia da Informação (Corti). Trata-se de uma vaga para servidor público federal, regido pela Lei 8.112/90, em cargo efetivo de nível médio, para ocupar a Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (GSISP – Nível Intermediário), na Corti.

Os interessados devem estar em exercício no Distrito Federal e não estar em exercício em nenhum órgão da Presidência da República ou a ela vinculada. As inscrições podem ser feitas no site: https://sougov.economia.gov.br/

O edital nº 177/2022 pode ser acessado aqui: https://sougov.economia.gov.br/sougov/OportunidadeDetalhe?IdEditalInput=284&IdOportunidadeInput=470