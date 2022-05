Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Mâncio Lima, trabalha em operação tapa-buraco na Rua Francisco Alves Ferreira.

As equipes do Deracre e da prefeitura trabalham para trazer mais mobilidade e segurança aos pedestres e motoristas. Têm sido realizados serviços de recuperação, com retirada e limpeza do pavimento quebrado, aplicação e compactação de nova massa asfáltica na rua.

“É mais um trabalho que vem sendo executado graças a uma parceria que tem dado certo, e cabe aqui destacar o compromisso do governo em levar dignidade e melhorias para a população de Mâncio Lima”, enfatiza o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

A manutenção das vias visa garantir melhora na mobilidade e na trafegabilidade no município, além de segurança para motoristas e pedestres. A prefeitura solicitou apoio da autarquia, que garantiu os trabalhos