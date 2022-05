A Ufac sedia, no Teatro Universitário do campus-sede, em Rio Branco, a 4ª Conferência Estadual de Educação (Coeed), na próxima terça-feira, 24, e quarta-feira, 25, a partir das 8h. O evento é realizado pelo Fórum Estadual de Educação do Acre e nesta edição tem como tema “Inclusão, Equidade e Qualidade: Compromisso com o Futuro da Educação Brasileira”.

A 4ª Coeed é a etapa estadual da Conferência Nacional de Educação e visa debater políticas educacionais que contribuam para inclusão, equidade e qualidade da educação básica; auxiliar na construção de um sistema articulado de educação; e articular, junto à comunidade educacional, o debate sobre avanços e desafios das políticas públicas educacionais relevantes para o Estado do Acre.

Confira a programação da 4ª Coeed