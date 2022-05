Com investimento de quase R$800 mil, obras sociais do Juruá ganham novos veículos

Na manhã deste sábado, 21, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), realizou a entrega de seis veículos para entidades socioassistenciais de Cruzeiro do Sul.

Os veículos entregues fazem parte de uma emenda de R$ 3,5 milhões, provenientes do deputado federal Alan Rick. Com a primeira parte tendo sido entregue em Rio Branco, no fim de abril, a segunda parte da emenda parlamentar destina R$ 786 mil para as entidades de Cruzeiro do Sul.

A ação contempla as entidades socioassistenciais, que atendem indivíduos e famílias em vulnerabilidade social em Cruzeiro do Sul, além de fortalecer a gestão estadual de proteção social especial da média e alta complexidade.

O governador Gladson Cameli parabenizou as práticas das entidades sociais: “O trabalho que vocês executam no nosso estado é grandioso. Assim como vocês, profissionais da assistência social, eu me dedico a ajudar ao próximo”. Ele continua: “Para continuarmos servindo nossa população, peço a união de todos, propagando a bondade e construindo pontes”.

Na cerimônia, o governador encontrou a irmã Mônica Xavier, que foi sua professora de inglês na sua juventude, e disse: “Sou muito grato a essas oportunidades, de fazer o bem para o meu estado e ainda rever pessoas que me ensinaram nos meus primeiros anos de vida”.

A gestora Ana Paula Lima, explica: “A SEASDHM é comprometida aos comandos do nosso chefe de Estado e trabalhamos conforme seu lema: Cuidar de vidas! A área social é a minha grande paixão e levo essa missão com o coração, me esforçando para atender todos aqueles que necessitam do nosso apoio”.

“Não sou apenas uma aliança do governador Gladson, eu sou um amigo. Pode contar comigo na missão de ajudar as pessoas do Acre”, ressalta o deputado federal Alan Rick. “É uma honra trabalhar em benefício dessas instituições que buscam cuidar do próximo”, fala o parlamentar, apontado como um dos deputados que mais destinou recursos para a assistência social do estado.

Raimundo Felício dos Santos, o Branco, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Dependentes Químicos de Cruzeiro do Sul (Apadeq), representando os beneficiados no ato, diz: “Fico tranquilo de saber que temos um governador que busca beneficiar a sua população e reconhece o esforço prestado pelas entidades de assistência social. Também gostaria de agradecer o apoio prestado pela equipe da SEASDHM, os quais se debruçam às políticas e sempre nos acompanham”.



Os veículos irão fortalecer o trabalho executado pelas entidades, proporcionando um melhor funcionamento de suas atividades. Foto: Marcos Santos/Secom.

União do Governo e parlamentar beneficiou as seguintes instituições

Educandário de Cruzeiro do Sul – 1 veículo renegade, no valor de R$ 131.000,00.

Fundação Dom José Hascher – Lar Vicentino, de Cruzeiro Do Sul – 1 veículo renegade, no valor de R$ 131.000,00.

Fundação Betel – 2 veículos renegades, no valor de R$ 262.000,00.

Associação de Pais e Amigos de Dependentes Químicos (Apadeq) – 2 veículos renegades, no valor de R$ 262.000,00.