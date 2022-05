Campanha incentiva doação de leite materno em todo o Brasil

No mês em comemoração ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano – 19 de maio o Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de Doação de Leite Humano. Com o tema Doe leite materno e receba a gratidão de uma vida, o objetivo é intensificar o aumento de mães doadoras e abastecer os estoques dos Bancos de Leite Humano em todo Brasil.

O Brasil é referência internacional em doação de Leite Humano utilizado principalmente para alimentar bebês prematuros e de baixo peso internados em leitos neonatais. Com 225 bancos de leite presentes em todos os estados brasileiros e 217 postos de coleta. Entanto, o quantitativo segundo o Ministério da Saúde representa apenas 55% da factual necessidade por leite humano no país.

Uma mulher sorrindo segura um pote de leite e uma mãe olha o bebê no berçário

Em 2021 dados mostram que houve um aumento de 7% no volume de doações em comparação com 2020, no entanto, o Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Daniel Pereira, ressaltou os objetivos da campanha “Nos últimos 20 anos, foram mais de 3,2 milhões de litros de leito coletados. A campanha busca sensibilizar todas as mães doadoras do Brasil a realizar esse ato de bondade. A doação é um ato individual, mas sem dúvida nenhuma, traz um benefício para todos”, destacou.

A meta para 2022 é ampliar em 5% a oferta de leite materno a recém-nascidos internados nas unidades neonatais do País. Assista o vídeo na íntegra da campanha de 2022.