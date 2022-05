Com workshops gratuitos e atividades socioeducativas, o Senac participa da Caravana Brasil pra Elas, uma iniciativa do Ministério da Economia e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em parceria com o Sebrae e com o apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Para incentivar o empreendedorismo feminino, a ideia é ampliar a oferta de formação, capacitação e qualificação profissional gratuita para mulheres em todo o Brasil por meio da rede Senac. E a primeira mobilização a ser promovida pelo programa Brasil pra Elas vai ser o Dia M – “M” de mutirão. O primeiro encontro acontece neste sábado (21), a partir das 9 horas, em Campo Grande (MS). Serão 930 vagas para cursos de ferramentas de marketing digital, assistente administrativo, financeiro, de logística, confeitaria, auxiliar de cozinha, cabeleireiro, design de sobrancelha, agente de limpeza e conservação, recepcionista em meios de hospedagem, cuidador de idoso, entre outros, todos oferecidos pelo Senac-MS.

O evento será promovido na Associação de Moradores, localizada na Avenida Marinha, 725, no bairro Coophavila II. Durante todo o dia, serão realizados cursos, palestras, workshops, talk-shows, além de orientações sobre acesso a crédito. Depois, a caravana chega a Palmas (TO), no dia 27/05, e Salvador (BA), no dia 30/05, além do Distrito Federal, em data ainda a ser marcada, sempre com os cursos oferecidos pelo Senac.

Estratégia nacional

O Brasil pra Elas foi criado como parte da Estratégia Nacional do Empreendedorismo Feminino, de cujo comitê a CNC faz parte, ao lado de instituições como o próprio Sebrae, a CNI, o Banco do Brasil e a Caixa.

O programa é voltado para mulheres sem renda própria, trabalhadoras de baixa renda e pequenas empreendedoras. Segundo dados de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de brasileiras empreendedoras saltou de 1,9 milhão para 2,6 milhões, em quatro anos.