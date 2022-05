Para uma adequada integração de serviços na saúde, nesta quinta-feira,19, uma sala de coleta de sangue foi inaugurada em Capixaba. O posto laboratorial foi consequência dos esforços entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e o governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Divisão de Organização de Apoio Diagnóstico.

“Com essa sala, haverá uma oferta de mais de 30 exames, e essas amostras coletadas em Capixaba serão levadas para o processamento no Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard. Todo o processo de coleta é agendado, o que beneficia o usuário do SUS [Sistema Único de Saúde]”, afirmou a gerente da Divisão, Aglanair Ferreira.

O laboratório terá a capacidade para a realização de mais de 30 tipos de exames, sendo eles: hemograma, ABO/RH, coagulograma (TS e TC), VHS, ureia, creatinina, TGO, TGP, bilirrubina total e frações, fosfatase alcalina, GGT, glicose, colesterol total e frações, triglicerídeos, CPK, CKMB, troponina, albumina, ácido úrico, proteína total, amilase, lipase, LDH, PCR, ASLO, EAS, VDRL, Sódio, Potássio, Cloreto, EPF, BHCG, e fator reumatoide.

A pactuação entre as instituições proporciona uma otimização no fluxo de atendimento dos pacientes do município, a partir disso, os usuários do serviço poderão realizar exames laboratoriais sem precisar realizar deslocamentos. Essa iniciativa demonstra que o governo do Acre e as instituições de saúde têm trabalhado para avançar na prestação de serviços, a fim de contribuir para bem-estar da população.