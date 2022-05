Instituto Federal do Paraná promove contratação de professor

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL N° 104, DE 12 DE MAIO DE 2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas do Instituto Federal do Paraná, no uso das competências que lhe confere a Portaria nº 1118 de 30 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 05 de janeiro de 2021, torna público a seleção de professor substituto, no Instituto Federal do Paraná – IFPR, Campus Curitiba, área Letras Português Inglês nos termos da Lei 8.745/93, alterações dadas pela Lei 9.849/99 e Lei 12.425/11, conforme abaixo especificado:

1. A inscrição será efetuada apenas via internet para a Gestão de Pessoas do Campus Curitiba, através do e-mail [email protected], das 00h00 do dia 20/05/2022 às 16h00 do dia 02/06/2022, conforme item 2 do Edital 104/2022;

2. A isenção da taxa de inscrição deverá ser solicitada conforme orientações constantes nos itens 2.4, 2.4.1 e 2.4.2 do Edital N. 104/2022, no período de 20 de maio de 2022 a 24 de maio de 2022;

3. O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) deverá ser efetuado conforme orientações constantes no subitem 2.3.4 do edital;

4. O processo seletivo simplificado terá validade de 1 (um) ano, a partir da publicação do Edital de Homologação no Diário Oficial da União;

5. O Edital completo e instruções específicas com os programas e estruturas das provas estarão disponíveis no site http://reitoria.ifpr.edu.br/processos-seletivos-professores-substitutos/ e no site https://curitiba.ifpr.edu.br/concursos-e-processos-seletivos/do campus;

6. A prova didática e a prova de títulos serão realizadas conforme itens 5 e 6 do Edital 104/2022.

KARINA MELLO BONILAURE