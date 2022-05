Escolas do Acre retomam Programa Olhar Digital, que amplia exames oftalmológicos no ensino público

Wesley Moraes/Agência de Notícias do Acre —

Os estudantes, professores e servidores da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, na Baixada da Sobral, em Rio Branco, agora contam com um ambiente totalmente reformado, assegurando mais conforto e melhores condições para o aprendizado.



Governo fez a entrega da reforma da Escola Estadual Tancredo Neves, em Rio Branco, nesta sexta-feira, 20. Foto: Diego Gurgel/Secom

O prédio passou por obras em toda a sua estrutura física. A unidade de ensino ganhou nova pintura, identidade visual, substituição da rede elétrica, melhorias nas salas de aula, cozinha e banheiros, que foram adaptados para garantir acessibilidades às pessoas com deficiência. Ao todo, o investimento foi de R$ 831,6 mil.

“Estudo aqui desde a sexta série e já estou no primeiro ano do ensino médio. Nesse tempo, ainda não tinha visto nenhuma reforma. Com certeza, isso que foi feito nos dará melhores condições para aprendermos com mais qualidade”, observou a estudante Letícia Correia.

Presente à solenidade de entrega da revitalização, realizada nesta sexta-feira, 20, o governador Gladson Cameli falou sobre os investimentos marcantes de sua gestão que buscam o fortalecimento do ensino público.

“Educação é a prioridade número um do nosso governo porque estamos tratando do futuro do nosso estado. Estamos reformando e construindo escolas, implementamos o prato extra da merenda escolar, distribuímos fardamento, contratamos mais professores e pagamos o maior abono salarial da história”, pontuou.

Na oportunidade, Gladson Cameli anunciou a distribuição de tabletes com pacote de internet aos estudantes da rede estadual. Um investimento histórico, que conectará milhares de jovens ao ensino digital, proporcionando uma ferramenta extra para complementação do aprendizado.

“Nossos estudantes merecem o melhor e estamos trabalhando muito para que isso aconteça. No ano passado, contemplamos centenas de professores com notebooks e internet”, argumentou o gestor.

O secretário de Educação, Cultura e Esportes, Aberson Carvalho, destacou os esforços do Estado na manutenção das escolas para a retomada do ensino presencial nos 22 municípios acreanos.

“Desde o ano passado, o governo já investiu mais de R$ 100 milhões na reforma de escolas estaduais. Neste ano, concluiremos a revitalização de todas as unidades de ensino da Baixada da Sobral, uma das regiões mais populosas do nosso estado”, expôs.

Relançamento do Programa Olhar Digital

Parado desde a suspensão das aulas na rede estadual de ensino por conta da pandemia de covid-19, o governo fez o relançamento do Programa Olhar Digital durante a solenidade.

Neste primeiro momento, estudantes de 50 escolas estaduais em Rio Branco, Acrelândia, Bujari e Senador Guiomard serão beneficiados. Com o auxílio de um moderno equipamento computadorizado, será feita a triagem dos alunos que necessitarem de consultas oftalmológicas. Após o exame, o governo do Estado realizará a distribuição gratuita dos óculos de grau.

O programa é coordenado em parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). As consultas com médicos especialistas serão efetuadas pelo Hospital Oftalmológico do Acre.

“O principal objetivo do Olhar Digital é levar mais qualidade de vida aos estudantes, que muitas vezes não têm condições de arcar com a compra de um óculos. Além disso, isso vai refletir na melhoria desses alunos”, explicou Rutênio Sá, que é vereador por Rio Branco e servidor do Programa Saúde na Escola.