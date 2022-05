O Conselho Regional de Medicina do Acre abriu nesta sexta-feira (20) chamamento público para contratação temporária de arquivista.

Por dois meses, o selecionado fará o processamento técnico especializado em arquivologia no CRM do Acre. A íntegra do edital do certame encontra-se disponível no portal crmvirtual.cfm.org.br/AC ou pode ser obtido através do e-mail: [email protected].

Envelopes com os informes deverão ser entregues na sede do CRM até às 12 horas de 27 de maio de 2022, de segunda-feira a quinta-feira das 8h até as 12h e das 14h até as 18h e sexta-feira das 8h até as 14h.