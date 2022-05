Caravana da Cidadania de Mulheres leva ações a Manoel Urbano

Na última semana, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), realizou mais uma edição da Caravana da Cidadania de Mulheres no município de Manoel Urbano.

As técnicas da Diretoria de Políticas para as Mulheres proporcionaram diversos serviços para as cidadãs da região do Purus. Como rodas de conversas engajando e capacitando a rede municipal de atendimento às vítimas de violência doméstica, as instruindo quanto ao planejamento de ações de prevenção e combate à violência doméstica e familiar.

Movimentando o município, o governo contou com a companhia de diversas autoridades interessadas na promoção de políticas públicas para mulheres, com o apoio da secretários municipais e do prefeito Toscano Velozo, que se mostrou disposto a trabalhar em harmonia com o estado, beneficiando toda a sociedade.

Isabela Fernandes valoriza a união entre estado e município, proporcionando as ações e alcançando o público alvo. Foto cedida

Por meio da unidade móvel, o ônibus lilás, a equipe multidisciplinar do governo realizou vários atendimentos especializados, oferecendo serviços de psicologia, orientação jurídica e assistência social para a população. Além de palestras sobre planejamento familiar, lei Maria da Penha, exposição dos direitos da mulher rural e empoderamento feminino.

A chefe do Departamento de Promoção de Políticas para Mulheres, Isabela Fernandes, encara a ação como satisfatória: “Foi um sucesso absoluto, movimentando a cidade e os acolhendo, prestando serviços essenciais e garantindo o acesso à cidadania e direitos humanos para as mulheres”.

A equipe quantifica 258 mulheres beneficiadas com as ações do Governo do Acre.

Gestora da SEASDHM, Ana Paula Lima, preza pelo atendimento e acolhimento às mulheres do estado Foto: Pedro Devani/Secom

Ana Paula Lima, titular da SEASDHM, aprecia o trabalho executado por sua equipe: “Esse esforço é uma estratégia da gestão, buscando estar presente em todos os municípios, levando apoio e acolhimento às mulheres do Acre. Ações como essa potencializam nossas ações e fortalecem a rede de atendimento, impactando positivamente na diminuição dos números de casos de violência doméstica”.