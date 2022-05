Saiu resultado final do curso de Microempreendedor Individual

Woman is working at workshop. Concept of small business.

Já está disponível o resultado final para as novas turmas do curso de Microempreendedor Individual, nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A lista tem como base os sorteios realizados pelo Instituto Federal do Acre, nos dias 12 e 13 de maio, transmitidos ao vivo pelo YouTube.

Resultado final – Cruzeiro do Sul: https://www.ifac.edu.br/editais/edital/visualizacao/3793/

Resultado final – Rio Branco: https://www.ifac.edu.br/editais/edital/visualizacao/3782/

De acordo com a coordenação local dos cursos em Cruzeiro do Sul e Rio Branco, nesta semana, estão sendo matriculados os primeiros sorteados. A efetivação da matrícula está sendo realizada pelas equipes coordenadoras, junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec).

Para a confirmação da matrícula e encaminhamento de informações, as equipes estão entrando em contato com os candidatos, conforme a ordem de sorteio. Os demais selecionados que não receberem ligações, neste momento, farão parte das próximas turmas do curso de Microempreendedor Individual.

Em Cruzeiro do Sul, as aulas serão realizadas nas Escolas Estaduais Tancredo Neves e Braz de Aguiar, no período vespertino (13h30 às 17h30), de segunda a sexta-feira. A cerimônia de inauguração das atividades do curso de Microempreendedor Individual, no município, acontecerá no dia 23 de maio (segunda-feira), a partir das 19h, no Teatro dos Náuas.

Em Rio Branco, os sorteados para as vagas remanescentes estão sendo consultados pela equipe coordenadora sobre o local em que desejam realizar as aulas. Na capital, o curso de Microempreendedor Individual conta com polos de estudo nos campi Rio Branco (bairro Xavier Maia) e Baixada do Sol.

Os aprovados para as vagas remanescentes que optarem por estudar na unidade da Baixada do Sol iniciarão as aulas nesta segunda-feira (23.05), das 08h às 12h. Já aqueles que desejarem cursar as atividades no bairro Xavier Maia, as aulas começarão no dia 20 de junho, das 18h às 22h. Em ambos os polos, o curso será realizado de segunda a sexta-feira.

O curso de Microempreendedor Individual faz parte do Programa Qualifica Mais Progredir, que é uma ação do Governo Federal, executada pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC). As vagas ofertadas são direcionadas aos beneficiários do Programa do Auxílio Brasil e de pessoas inscritas no CadÚnico.

Acompanhe as páginas dos editais:

Curso de Microempreendedor Individual – Cruzeiro do Sul: https://www.ifac.edu.br/editais/categoria/edital/arquivos/564/

Curso de Microempreendedor Individual – Rio Branco (vagas remanescentes): https://www.ifac.edu.br/editais/categoria/edital/arquivos/571/